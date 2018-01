Previa Manchester City - Newcastle: Guardiola y Benítez conjuran a sus equipos para resurgir

Google Plus

Manchester City y Newcastle jugarán en el Etihad. Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea (VAVEL.com)

Manchester City y Newcastle se ven las caras en un duelo clásico de la liga inglesa con la intención de sumar para seguir los objetivos que se marcaron desde principios de curso. Después de un mes dónde se vieron las caras en el partido de la primera vuelta de la temporada, ambos equipos vuelven a encontrarse con un panorama bien distinto, pues el City ya no es un equipo invencible en la Premier League tras ser derrotado por primera vez en la jornada anterior, y el Newcastle llega en un buen estado de forma en el que aún no sabe lo que es perder en este año.

El Newcastle irá al Etihad con la intención de hacer la tercera victoria consecutiva a domicilio

Los locales necesitan coger confianza después de sufrir la primera derrota de la temporada. A pesar de seguir con una gran renta de puntos sobre sus perseguidores, el City, que encajó cuatro goles la semana pasada, tiene que revertir la situación a base de su juego habitual con goles y espectáculo. El Etihad querrá seguir siendo un escenario fetiche para los locales con la intención de seguir agradando a sus seguidores y, si es necesario, alargar más la distancia de los clubes que van detrás en la clasificación.

Por su parte, el equipo de Rafa Benítez está manteniendo un estado de forma óptimo. El Newcastle, que no pierde desde su anterior partido contra el City, ha conseguido volver a ser el equipo rocoso difícil de encajar un gol en el que sorprendió en el primer tramo de la temporada. Dispuesto a seguir dando sorpresas en el Etihad, tiene en el Liverpool un ejemplo perfecto para intentar dar los mismos pasos y así provocar una crisis en un equipo que parecía ser invencible. El objetivo de ser los primeros en ganar en el Etihad suena apetecible para un Newcastle que no se ve tan pequeño.

Aprender de la derrota

Si hay un equipo fiable en juego y victorias en toda la Premier League es el Manchester City. Con la sorprendente derrota en Anfield, los citizens demostraron no ser máquinas, y quizás, perder un partido puede ser un elemento perfecto para tener los pies en la tierra y no dejar de luchar. Estar atentos y no dejar la presión que debe de tener un jugador del Manchester City es indispensable para conseguir todos los títulos que tienen como objetivo.

El City se tendrá que levantar después del traspiés en Liverpool. Foto: Manchester City.

Ante el Newcastle, Guardiola sabe de la dificultad que tiene jugar después de una derrota, pues no perder la confianza y demostrar el juego que cada futbolista tiene en sus botas será importante para sumar otros tres puntos en un Etihad fetiche para los locales. Sus seguidores lo apoyarán, y alargar de nuevo la distancia que tiene con el Manchester United será recuperar de nuevo esas sensaciones. 12 puntos son muchos puntos de distancia, y con un Sterling en el mejor momento de su mejor temporada, los de Guardiola tendrán fácil conseguir la victoria.

Para el partido, el Manchester City no podrá contar con Gabriel Jesús, Phil Foden, Fabian Delph, Benjamin Mandy ni Kompany. Todos con sus lesiones y molestias, tendrán que ver el partido desde la grada y ver en acción a un Sergio Agüero que sigue en su ritmo de hacer historia con los citizens. 13 goles en 18 partidos le convierte en el segundo máximo goleador tras Sterling. Un delantero fiable con sus goles, rapidez y disparo en el que la defensa rival tendrá que tener cuidado y no despistarse porque el argentino siempre tiene hambre de gol.

Un Newcastle transformado

Parece ser que la entrada del nuevo año le ha ido muy bien a los hombres de Rafa Benítez, ya que, aunque sólo se ha disputado dos partidos, las hurracas no han perdido ninguno de los dos encuentros ante rivales directos: Swansea y Stoke City. De hecho, la última derrota en liga fue ante el City hace poco menos de un mes en St. James' Park. Por ello, el equipo tiene la oportunidad de vengarse de aquella derrota para provocar una racha negativa del City, y así alejarse de los puestos de descenso.

Newcastle y City se enfrentaron hace poco menos de un mes en St. James' Park. Foto: Getty Images.

Con 23 puntos, los de Benítez tan sólo se encuentran a tres del descenso, y por eso necesitan de una victoria para alejarse del sufrimiento coqueteo de rondar la parte de abajo. Con una buena racha de tres partidos seguidos sin perder, los blanquinegros han recuperado la esencia de ser un equipo fuerte atrás con un planteamiento defensivo difícil de ser atacado por cualquier lado del campo, y ser efectivos a la hora de rematar a la portería rival. Con ese planteamiento, los de Benítez sólo han encajado un gol en los últimos tres partidos, grandes números para ser un equipo que pelea por no descender.

Para este encuentro, el Newcastle tendrá varias bajas, sobre todo en la parte defensiva y ofensiva, ya que ni Jesús Gámez, Lejeune, Mbemba, Gayle y Mitrovic podrán ser convocados debido a sus respectivas lesiones en las piernas. Pero con un equipo muy bien plantado (lleva dos victorias consecutivas fuera de casa) con Mikel Merino como el equilibrador del equipo, el Newcastle puede dar más de un susto en el Etihad.

Datos y estadísticas del partido

El árbitro que dirigirá el partido será Paul Tierney, de 37 años de edad. El colegiado de Wigan ya ha intervenido en partidos de ambos equipos en esta temporada. Ante el City, ya arbitró contra el Southampton con victoria de los de Guardiola. Pero con el Newcastle tiene peores números, ya que en los dos partidos que les ha arbitrado, ambos se ha saldado con derrota de los de Benítez ante Manchester United y Bournemouth.

Con la historia cambiada en ambos equipos, el Newcastle lleva años sin conocer la victoria ante el Manchester City en liga. No le gana en liga desde 2005 en St. James' Park, desde entonces el balance entre ellos son de 17 victorias azulinas, dos empates y ninguna victoria del Newcastle. Dato estremecedor si también se tiene en cuenta que el Newcastle no gana en el Etihad desde el año 2000 con gol de Alan Shearer.

Posibles alineaciones