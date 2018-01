Klopp: "Lallana no es el recambio de Coutinho"

Klopp en el banquillo de Anfield. | Foto: liverpoolfc.com

EL Liverpool visitará Gales en la próxima jornada de Premier League con la cabeza puesta en mantener su buen nivel. Jürgen Klopp ha pasado por la rueda de prensa previa para comentar cuál es la situación del grupo.

Uno de los problemas más importantes de los Reds son las lesiones, que están lastrando demasiado el desarrollo de algunos de los jugadores de la plantilla: “Hendo tendrá hoy una sesión de entrenamiento. Fue parte del grupo ayer por la mañana, hoy debería estar bien. Está cerca, pero quizá cerca no es lo suficiente para el Swansea”. Otro hombre que lleva ya más de un mes de baja es Alberto Moreno, lesionado en Champions. “Ha vuelto a los entrenamientos y tenemos que ver como está, porque siente un poco de dolor en uno o dos movimientos. No tenemos prisa con él, pero estará de vuelta para después del Swansea, o quizá antes, no estoy seguro”, analizó el alemán.

El que todavía no ha jugado ni un minuto en la temporada es Clyne y sigue siendo una incógnita para todos: “Está yendo bien, pero sigue lejos de estar en un entrenamiento completamente normal. Lo está haciendo bien, realmente bien”.

Tres de los centrales del equipo son duda. Van Dijk, Lovren y Klavan han tenido problemas en los últimos días, pero están recuperándose: “Virgil ayer estbaa completamente bien. Raggy está de vuelta, pero con Dejan no estamos 100% seguros". Mohamed Salah, aunque se ha perdido algunos entrenamientos, parece que también está disponible.

Pero tras la salida de Coutinho, los aficionados siguen esperando que el club reaccione en forma de fichajes. Por eso, Jürgen Klopp ha contestado a las respuestas de los medios: “Tenemos que usar los jugadores que tenemos, creo que tiene sentido porque tenemos jugadores de mucha calidad, especialmente Lallana. Él no es el recambio de Coutinho, es completamente diferente, pero es un jugador fantástico que no ha podido estar en la primera parte de la campaña”.

A mitad de mercado, el Liverpool espera que se resuelvan todos los asuntos antes de final de mes: “Tenemos una parte de la temporada muy larga y decisiva por jugar. En el mercado parece que se ha terminado y la gente que no juega mucho quiere salir. Pero tenemos partidos por delante y necesitamos a todos los jugadores”.

Uno de los fichajes del último mercado fue Andrew Robertson. El escocés se acomodó al equipo tras unos primeros meses sin minutos y ante el Manchester City fue uno de los mejores. Ahora, con la vuelta de Alberto Moreno en los próximos días, Klopp tendrá que decidir: “Muchos de los medios teníais dudas con Alberto y creo que necesitábamos un nuevo lateral. Andy es genial, estaba claro que era un gran talento y es habilidoso ofensivamente. Había algunos espacios que cerrar en su defensa, pero manejó bien la situación”.

Ahora, si los dos jugadores están a buen nivel, puede ser una de las posiciones que mejor están cubiertas en el conjunto Red: “Alberto jugó fantásticamente. Andy necesitaba quizá un gran partido y dio el salto. Que vuelva Alberto no significa nada, solo que la situación es mejor tenemos dos jugadores y muchos partidos para ambos”.

Está es una de las consecuencias de la profundidad de plantilla que ha conseguido Klopp tras dos temporadas: “No es la primera vez que nos preocupamos por la diferencia de plantilla respecto al año pasado. Siempre que puedas reaccionar, no es un problema porque es parte de la campaña”. En las últimas semanas, el Liverpool ha tenido muchos partidos y ha sabido salir airoso de todos ellos: “Con tantos partidos parece una pretemporada. Tenemos muchas sesiones para trabajar muchas cosas. Es fantástico”.

Durante estos partidos, Loris Karius se ha hecho con la titularidad del equipo en detrimento de Mignolet. El alemán ya jugó ante el City y parece que ha ganado el puesto: “Es muy difícil ser central o portero del Liverpool porque nadie olvida un error. Estoy muy bien con la situación de nuestros porteros. Sí, Loris podría haber hecho una parada en el primer gol ante el City, aunque fuera una finalización de clase mundial. Es un gran portero y le trajimos porque queríamos que jugara. Una vez que se ha adaptado, hay muchas cosas buenas en su juego. Claro que tiene que resolver bien, pero ahora es nuestro número 1 y significa que puede jugar y puede recibir un gol”.

El próximo encuentro de los Reds será ante un Swansea que necesita empezar a sumar puntos. La última vez que se midieron, el Liverpool superó con un claro 5-0 a su rival, pero han cambiado algunas cosas desde ese choque: “Desde que llegó su nuevo entrenador, han mejorado mucho. Tienen mejores resultados. No sé si veremos el partido ante ellos porque será distinto. Necesitamos ver los partidos con el nuevo entrenador”. Sobre la alineación que planteará, Klopp ha comentado que, al ser el lunes, tendrá tiempo para contar con casi toda la plantilla para hacer el once.

Una de las características de este partido es la racha del equipo sin perder. Ya son 17 partidos y este podría ser el 18: “No estoy interesado. Puedes mirar atrás en la temporada cuando acaba, no durante. Nos sentimos en buen momento. Como jugador del Liverpool no puedes jugar una semana y dos no. No me puedo imaginar un partido fácil en la Premier League”.

Finalmente, el entrenador habló de uno de los hombres más destacados de la temporada. Roberto Firmino está haciendo su mejor temporada desde que llegó al club y sigue siendo determinante de cara a puerta: “No creo que nadie pueda dar más crédito o lo que sea que quieras decir que Roberto a nosotros. Pero está bien merecido porque es un jugador fantástico, nunca descansa. Tengo que decirle que pare. Estoy muy seguro de que si le doy oportunidades a los jugadores de elegir libremente en el entrenamiento, la primera elección sería Bobby”.