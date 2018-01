Rafa Benítez: ''No tenemos ninguna presión e intentaremos obtener algún punto''

Benítez es optimista para el partido ante el City. Foto: Newcastle.

Con un Newcastle invicto en 2018, las hurracas viajan a Manchester para enfrentarse al indiscutible líder de la Premier League que, tras cosechar la derrota por primera vez en el curso, los de Guardiola quieren limpiar su imagen en el Etihad de la forma más rápida posible, pero los visitantes, con el míster en cabeza, no lo pondrá fácil, y es que el equipo blanquinegro no pierde en liga desde hace poco menos de un mes con, curiosamente, el Manchester City en el partido de la primera vuelta en St. James's Park por 0-1 con gol de Sterling.

Sobre ese partido, el entrenador español Rafa Benítez habló al respecto: ''Tuvimos algunas oportunidades al final y pudimos haber empatado. Soy el entrenador y tengo que intentar hacer lo mejor para mi equipo''.

''Iremos allí para intentar marcar goles''

Sobre las expectativas en el partido ante el líder, Benítez se mostró optimista: ''Intentaremos hacerlo bien y trataremos de marcar goles porque es la única manera de ganar los partidos. Es así de simple, tenemos que anotar más goles que ellos si queremos ganar, y si no, tenemos que anotar al menos los mismos goles para empatar y sacar algún punto ahí''. El míster cree que su equipo es capaz de ganar en el Etihad, dónde no gana desde hace 18 años.

Tras la primera derrota de su rival ante el Liverpool, el míster no cree que se enfrente a un equipo más vulnerable: ''No tuvimos ninguna presión antes y no lo vamos a tener ahora. Ellos son tan buenos que nunca es un buen momento para jugar con ellos, y además ellos saben que son un buen equipo. Están en la cima de la tabla, están ganando casi todos los partidos, hasta el último, así que no tenemos ninguna presión. Tenemos que hacer nuestro trabajo y tratar de obtener puntos si podemos''.

El míster cree que haber estudiado con conciencia el planteamiento táctico del Manchester City a pesar de tener diferentes estilos de juego: ''Antes del primer partido contra ellos, estábamos analizando muchos partidos del City: diferentes sistemas, diferentes enfoques, y aún así están ganando, este equipo lo hace todo realmente bien, pero también pierde. Así que intentaremos sacar lo mejor de nuestros jugadores para este partido. Confiamos en que podemos hacerlo, aunque sabemos que es una tarea muy difícil''.

El técnico español confía en las posibilidades de su equipo para asaltar un Etihad que aún no sabe lo que es perder en casa, pero las hurracas llevan dos victorias consecutivas a domicilio y puede ser un elemento principal para obtener confianza de cara al encuentro. Un buen reto para un equipo que necesita los puntos con la intención de alejarse de los puestos de descenso, que está a tres puntos de ello.