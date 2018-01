David Wagner: "Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar esto"

Google Plus

David Wagner, técnico del Huddersfield / Foto: Reuters - Peter Powell

David Wagner, técnico del Huddersfield Town, ha comparecido ante los medios después del partido ante los Potters en el bet365 Stadium. Su equipo ha sido derrotado por dos a cero y sus aficionados no han podido disfrutar de un buen juego de los suyos. Cabe destacar la titularidad de Pritchard, que como dijo el entrenador en las declaraciones previas al partido, tenía posibilidades de estar en el once titular.

El técnico estadounidense comenzó hablando del resultado del partido, que considera que ha sido "justo", y lo definió como "frustrante". Respecto a lo que tienen que hacer después de hoy es: "Aceptar la derrota, recuperarse y trabajar para el siguiente partido". Al entrenador se le vió descontento ante los medios y se mostró "triste y decepcionado" tras el encuentro.

Otra cosa que destacó David Wagner fue la falta de victorias en el último tramo de la temporada, ya que con la derrota de hoy, suman su sexto partido sin llevarse los 3 puntos: "Llevamos seis partidos sin ganar y tenemos que dar la vuelta a esto lo más pronto posible, pero creo totalmente que lo conseguiremos". También mostró su confianza en los jugadores: "Sé de que son capaces".

"No hemos sido lo suficientemente fuertes para jugar nuestro fútbol"

También, el entrenador del Huddersfield, hablando de las claves de la derrota de su equipo, dijo: "No hemos sido lo suficientemente fuertes para jugar nuestro fútbol". A pesar de todo esto, no quiso menospreciar el trabajo y el esfuerzo de sus jugadores durante el partido: "No dudo del esfuerzo que han puesto los jugadores".

Por último, Wagner ha hablado de la situación que está viviendo su equipo: "El echo de que tendrás momentos difíciles en la Premier League no debería ser una sorpresa, aunque no nos guste. Nosotros tenemos la responsibilidad de cambiar esto".