Resumen Jornada 28 Championship: los líderes vuelven a pinchar

Por segunda jornada consecutiva el Wolves ha perdido puntos y ha visto como sus rivales les recortan distancias, aun así, el margen que tienen los de Nuno es bastante considerable. El Aston Villa volvió a ganar y se acerca a los puestos de ascenso directo. La lucha por la permanencia se aprieta y mucho ya que el Sunderland ha derrotado al Hull. Un resumen de todo lo que nos ha deparado esta jornada 28.

Por segunda semana consecutiva el partido inaugural ha acabado sin goles, parece que los viernes están gafados últimamente para los seguidores de la Championship. Partido entre dos rivales directos que no tuvo mucha historia, ambos estuvieron más pendientes de no perder que de conseguir el triunfo. El Bristol además tenía parte de su cabeza en el partido ante el Manchester City de la Carabao Cup. El Derby fue incapaz de ampliar la ventaja de cinco puntos con sus rivales.

Derrota en casa de los líderes ante el Notthingham de Aitor Karanka que logra su primera victoria con su nuevo club. Los visitantes lograron los dos goles en el tramo final de la segunda mitad por medio de Dowell y Osborn. Los locales fueron incapaces de crear peligro en la portería rival por segundo partido consecutivo y se volvieron a quedar a cero. El Nottingham abre un hueco considerable de diez puntos de cara a los puestos de descenso y el Wolves sigue siendo líder en solitario con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Cuatro goles en los primeros veinte minutos decidieron el encuentro, Hogan anotó un doblete en menos de tres minutos para abrir la lata, a pesar de que Cavare recortase distancias los villanos marcaron el 3-1 y se hicieron con el control del partido así manteniendo la ventaja de dos goles durante el resto del encuentro. El Villa suma tres puntos por cuarta jornada consecutiva mientras que el Barnsley se queda con 27 puntos, tan solo dos puntos por encima del descenso.

Empate a uno entre dos equipos con objetivos muy distintos en este tramo final de temporada. Los dos delanteros marcaron el tanto de su equipo, Madine marcó para el Bolton al inicio de la segunda mitad y Garner para el Ipswich en el tramo final del encuentro. Empate insuficiente para ambos equipos, los locales no logran alejarse de los puestos de descenso y los visitantes no consiguen acercarse a los puestos de playoff.

La goleada de la jornada se produjo en Craven Cottage donde el Fulham se impuso por 6-0 al Burton. Los dobletes de Fonte y Sessegnon y los goles de Lucas Piazon y Kamara le ayudaron al conjunto local a conseguir la victoria más cómoda de la temporada hasta el momento. Gracias a esta victoria el Fulham se coloca a tan solo un punto de la sexta posición mientras que el Burton acabará esta jornada 28 en el fondo de la tabla con 24, aun así, solamente están a un punto de la permanencia.

Victoria del Millwall por 3-4 en el partido más loco de la jornada, con 0-1 en el marcador los locales se quedaron con uno menos y cinco minutos después Gregory puso el 0-2 para los visitantes. Sin embargo, el Leeds no se rindió y logró una remontada épica gracias a un doblete de Lassoga y un gol de Roofe. Aun así, todo ese esfuerzo les iba a a ser inútil ya que Elliott logró el empate a tres en el 87 y Wallace el gol de la victoria en el descuento. Esta derrota aleja al Leeds de la sexta plaza y acerca al Millwall a la salvación.

El Norwich City fue incapaz de continuar con su buena racha y cayó derrotado ante un Sheffield United que vuelve a los puestos de playoff gracias a este triunfo. A los cannaries les pasó factura su gran esfuerzo en la FA Cup ante el Chelsea. Wilson y Donaldson marcaron para los visitantes, Pinto recortó distancias para el Norwich pero no fue suficiente. Los locales se quedan en mitad de tabla con 37, se antoja un final de temporada sin sobresaltos en Carrow Road.

Gran punto para el Birmingham que le robó dos puntos a un rival que tiene como objetivo el ascenso. Davies marcó el gol del Preston en el tramo inicial del encuentro pero Gallagher logró el empate sobre la hora de partido. Los visitantes siguen sin poder salir del descenso pero se quedan a tan solo un punto del Hull (equipo que marca la permanencia). Duro golpe para el Preston que se queda a cuatro puntos de la sexta plaza.

El efecto Tony Pulis parece que funciona en Middlesbrough, dos goles de dos defensas como Ayala y Friend le dieron una ventaja de dos tantos a los visitantes. En la segunda parte Tony mantuvo su filosofía y los locales fueron incapaces de perforar la portería de Randolph. Adama Traoré sentenció el partido en el minuto 85 marcando el 0-3 definitivo y dando tres puntos claves al Middlesbrough. Los de Pulis se quedan a dos puntos de los playoffs mientras que los de Holloway acaban la jornada con 33 puntos, ocho por encima del descenso.

Estos dos equipos descendieron la pasada temporada, tenían como objetivo volver a la Premier y acabaron luchando por la salvación, así es el fútbol para Sunderland y Hull. Los locales lograron un triunfo vital para sus intereses con un gol del joven sueco Asoro en el minuto 20 del partido. El Sunderland logró el duro objetivo de dejar la portería a cero y se hicieron con tres puntos claves que les alejan del último puesto. Ahora mismo los dos equipos están empatados a 25 puntos en la tabla, sin embargo, los visitantes están por encima ya que tienen mejor diferencia de goles.

Partido aburrido entre Reading y Brentford. Un solitario gol de Vibe en el tramo final del partido permite soñar al Brentford con los puestos del playoff. Segunda victoria consecutiva para los visitantes que están tan solo a tres puntos de la sexta plaza. Los locales, sin embargo, no pueden salir de los puestos de abajo, esta derrota les mantiene con 29 puntos, cuatro por encima del Sunderland.

Empate a cero para abrir y para cerrar esta jornada 28, el Cardiff no pudo aprovechar el pinchazo de sus dos rivales que ocupan los puestos de ascenso directo. El Aston Villa se acerca a tan solo un punto de los galeses que mantienen la tercera posición. Los visitantes tuvieron las ocasiones más claras pero el Sheffield Wednesday mantuvo su portería a cero por segunda jornada consecutiva. El empate tampoco ayuda a los locales que son incapaces de alejarse definitivamente de los puestos de descenso.

TABLE: @FulhamFC rise to seventh thanks to their emphatic win against @burtonalbionfc.@Boro and @BrentfordFC have also moved to eighth and ninth respectively. pic.twitter.com/vHBjDvNM8L