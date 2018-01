Dyche: "Creo que el arbitraje no estuvo de nuestro lado"

Dyche se mostró frustrado después del partido. Foto: Burnley

El Burnley cayó en casa frente al Manchester United por la cuenta mínima con un gol de Martial en un partido en que si los Clarets hubiesen tenido efectividad de cara al arco fácilmente podrían haber rescatado un punto o tres contra un United que no mostró su mejor versión.

Los Clarets no ganan hace 7 partidos, hecho que les costó caer a la octava posición por la victoria del Leicester ante el Watford. Sean Dyche argumenta con que muchos de los los equipos pasan por esto: “Si miras las estadísticas, verás claramente una brecha entre los seis primeros, donde casi ninguno ha tenido una racha incómoda, pero del séptimo hacía abajo si la ha tenido, y eso define claramente la liga”.

Igualmente el club de Lancashire hizo un partido muy a la altura del rival, manteniéndose muy bien en la mitad de la cancha y en la zona defensiva pero con una muy mala terminación de jugada. El entrenador inglés valoró el esfuerzo de su equipo: “Pienso que el rendimiento fue muy bueno. Estás jugando contra uno de los mejores equipos de la Premier, y pienso que, al menos, coincidimos con ellos, y en ocasiones los superamos”.

También el ex DT del Watford se quejó del árbitraje alegando que deberían haber expulsado a Pogba: “Jack Cork pasa a Pogba, se ve claramente que ha intentado tirar de su camiseta, no lo logra, luego trata de derribarlo, no lo consigue, luego se levanta y arranca con la pelota y no recibe amarilla. Más tarde recibe una amarilla en donde podría haber sido expulsado. Creo que el arbitraje no estuvo de nuestro lado”. Finalizó en medio de la frustración.

Ahora el Burnley tendrá que enfrentar al Newcastle para ver si por fin puede terminar con la mala racha que ya les ha costado la posibilidad de entrar a copas europeas y además, el séptimo lugar de la tabla arrebatado por el Leicester.