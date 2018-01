Arsène Wenger: "Lo de Sánchez sólo sucederá si llega Mjitarián"

Arsène Wenger: junto a la figura frente al Crystal Palace. Foto: Premier League.

Luego de la tormenta que arrasó en Londres, pareciera que la calma, muy lentamente, empieza a llegar al Emirates Stadium. De lo que fue la derrota ante el Bournemouth y el mal rendimiento en los últimos partidos, Arsenal se recuperó con el fútbol que se caracteriza y derrotó Crystal Palace por 4-1.

Su entrenador, Arsène Wenger, entendió sus dirigidos hicieron una gran primera mitad de partido: "Jugamos bien. Este es el tipo de fútbol que queremos jugar, sabemos que podemos lograr cuando todos están concentrados y en buena forma. Fue una victoria convincente".

Los "Gunners" marcaron cuatro goles en sólo 20 minutos y podrían haber aumentado aún más el marcador. En el segundo, el equipo se quedó, y de esa forma lo definió su director técnico: "Tuvimos una primera mitad muy buena. La segunda parte fue de buena calidad y siempre es poco humano tener el mismo nivel todo el partido".

Pero, además, no se olvidó de destacar a su rival que le dificultó las cosas en la segundo tiempo: "Crystal Palace respondió bien en la segunda parte. Nos dieron menos espacio y fueron agresivos. Además, teníamos menos piernas, un poco menos de movimiento y fuimos menos creativos".

Nacho Monreal, que convirtió un gol y asistió en dos oportunidades, salió en la primera parte con una molestia, a lo que el francés tranquilizó: "Tiene dolor en la parte posterior de su tendón de la corva. Fue una precaución que lo sacamos".

Sin dudas, la noticia más importante que transcurre en estas horas por Londres son las altas y bajas que podría sufrir el conjunto "Gunner". A las partidas de Coquelin al Valencia y Theo Walcott al Everton, se podría sumar en las próximas horas la de Alexis Sánchez al Manchester United.

Sobre la situación del chileno, Wenger dijo: "Hoy no jugó porque está la cuestión de que se mude al United. No podía conducir hacia el norte y jugar fútbol. Eso es difícil. Entonces es por eso que decidí dejarlo fuera de la convocatoria". Luego, continuó: "En las próximas 48 horas, se decidirá, no puedo decir que sucederá o no sucederá".

Además, el francés explicó porque tarda tanto en decidirse que pasará con la transferencia "Sólo sucederá si llega Henrij Mjitarián. Ese es el motivo porque está tardando tanto. Es por eso que, también, lleva más tiempo, porque ambos fichajes deben coordinarse y, por lo tanto, debe ajustarse el ritmo de avance en ambos lados".

Otro de los nombres que se rumorea para llegar al Arsenal es el de Pierre Emerick Aubameyang, el delantero del Borussia Dortmund. Pero, el entrenador francés no quiso dar detalles: "No voy a hacer ningún comentario al respecto. No estamos cerca de nada, tampoco de que Olivier Giroud pase a jugar en Alemania".

Por último, hizo una comparación entre las probabilidades de que el delantero Gabón sea nuevo jugador del Arsenal como la salida de Sánchez: "Hoy anuncie lo de Sánchez y Mkhitaryan, porque es probable que eso suceda y, el resto,no estamos cerca para nada".