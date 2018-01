Google Plus

McCarthy se rompe la pierna tras una patada fortuita de Rondón | Foto: Everton

El jugador del Everton, James McCarthy se ha roto la tibia y el peroné tras una patada involuntaria del delantero del WBA Rondón. El centrocampista toffee tuvo que ser evacuado en camilla.

Malas noticias para el Everton y para McCarthy. El centrocampista toffee se rompió la tibia y el peroné y se perderá lo que resta de temporada tras la grave lesión que sufrió en el partido que los de Sam Allardyce disputaron ante el WBA. Una patada de Salomón Rondón en el minuto 60 de partido le obligó a ser retirado en camilla.

El técnico del Everton confirmó en rueda de prensa la grave lesión del internacional irlandés: “Se ha roto la tibia y el peroné”, aseguró. “Es una grave lesión”. En los últimos encuentros McCarthy “estaba jugando con regularidad y estaba a un gran nivel”, por lo que esta lesión dejó más tocado aún al equipo.

McCarthy durante un partido con el Everton | Foto: Everton

El entrenador inglés no descartó que McCarthy sea operado esta noche pero lo harán “lo más rápido posible” y aseguró que el resultado de la internveción “dependerá mucho del cirujano que lo trate”.

Allardyce:

"(McCarthy) ha pagado un alto precio por ser valiente". Por último, Allardyce aplaudió la valentía del centrocampista toffee añadiendo que “la tibia y el peroné están rotos debido a sus esfuerzos y a su valentía por tratar de detener la posible oportunidad de gol de West Brom. Él pagó un alto precio por ser valiente”.



Todo el fútbol inglés ha quedado impactado por la grave lesión y no han dudado en mandarle todo su apoyo. Salomón Rondón, en especial, se mostró totalmente abatido tras enterarse de la lesión y no pudo contener las lágrimas cuando McCarthy era retirado en camilla. Además, tras concluir el partido no dudó en enviar un mensaje de aliento al centrocampista del Everton a través de las redes sociales: “Absolutamente devastado. Se olvidan las rivalidades cuando un colega sufre una lesión tan desafortunada. Realmente espero volver a jugar pronto, @JMcCarthy_16. # GetWellSoonJames”, escribió.