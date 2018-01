Laurent Koscielny: "Hoy nos enfocamos en lo que queremos lograr juntos"

Google Plus

Koscielny festeja su gol ante el Crystal Palace. Foto: https://www.arsenal.com/

La vuelta de Laurent Koscielny a la titularidad, luego de sufrir una lesión ante West Bromwich Albion el 31 de diciembre del año anterior que lo dejó fuera de las canchas en cinco partidos, los mismos que el Arsenal llevaba sin ganar, fue no solamente con un triunfo, sino que, con gol.

Por eso, una vez finalizado el encuentro, Laurent Koscielny dialogó con el Sitio Oficial del Arsenal y elogió la fortaleza mental que tuvo el equipo durante el encuentro ante el Crystal Palace: "Fue muy importante para nosotros, porque en los últimos partidos no jugamos bien y no obtuvimos los tres puntos que tanto necesitábamos. No dimos todo lo que necesitamos para ganar en esos encuentros".

Seguido a eso, el futbolista de la selección de Francia comparó sobre el cambio entre los encuentros anteriores a este que les significó volver al triunfo: "Hoy nos enfocamos en lo que queremos lograr juntos. Sabemos que tenemos la calidad técnica y física pero, mentalmente, necesitábamos esforzarnos más. Simplemente, teníamos un objetivo y ese era ganar".

En cuanto a lo que fue el partido ante los Eagles, que en el primer tiempo lo liquidaron en 20 minutos, mientras que la segunda parte fue más pareja, opinó: "Hicimos un muy buen primer tiempo. En la segunda mitad no fuimos eficientes, perdimos muchas pelotas, y no jugamos bien. Pero, por suerte, mantuvimos la victoria".

Luego, continuó hablando sobre lo fundamental que era este partido en el que el Arsenal venció por 4-1 a los de Roy Hodgson: "Hoy fue importante para nuestra confianza y eso viene con resultados y victorias. Así que hoy estamos un poco más seguros de lo que estábamos la semana pasada".

Por último, destacó: "El sacrificio en el terreno de juego, las carreras defensivas y las carreras ofensivas dan soluciones a tus compañeros de equipo. Si no mantienes esto, no puedes ganar en la Premier League, así que tenemos que debemos mantener esto".