Pochettino: "Es muy especial para mí volver al St. Mary's"

Pochettino no cree que los Saints tengan problemas. Foto: Tottenham

Tras cumplir 5 años desde el primer partido que Pochettino dirigió en Inglaterra con el Southampton, el argentino volverá a St. Mary's, estadio que lo vio crecer como entrenador y que le sirvió para dirigir ahora mismo a uno de los equipos más competitivos del mundo; el Tottenham.

La actual situación del ex equipo de Pochettino no es muy buena porque ahora mismo se ubican en zona de descenso, el argentino igualmente no cree que estén pasando una crisis: “Tienen jugadores muy buenos, no creo que tengan problemas. Es un momento temporal en la posición en que están”. El DT de 45 años también declaró que estaba muy feliz de volver al estadio donde alguna vez dirigió: “Es muy especial para mí volver a St' Mary. Pasé un año y medio increíble”.

Lloris puede que sea baja por un virus el domingo. Rose y Winks tampoco estarán disponibles mientras tanto que Alderweireld estaría apto para jugar por la cuarta ronda de FA Cup. Así lo confirmó Pochettino que se mostró muy contento de tenerlo de vuelta: “Empezará a hacer unos ejercicios simples para ver cómo está y evaluaremos si puede jugar en FA Cup”. El belga estuvo fuera de las canchas 2 meses tras sufrir una lesión en el tendón de la corva ante el Real Madrid por Champions League.

Otro de los rumores de traspaso es el de Malcom al Tottenham. Pochettino se refirió a estos rumores: “Estamos contentos con el escuadrón. Además, hay muchas cosas que evaluar antes de firmar un jugador. Siempre es bueno agregar un jugador de calidad pero ahora mismo queremos mantener felices a nuestros jugadores”.

El Tottenham intentará seguir luchando por la cuarta plaza de la Premier y también intentar despegarse del Arsenal por la lucha por el quinto puesto. Los Spurs suman actualmente 44 puntos, mientras que su rival solo ha puntuado 21 unidades que los tiene en el lugar 18 de la tabla, por esto es que es de suma urgencia que los Saints saquen puntos en su casa.