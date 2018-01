El Brighton manda a Soufyan Ahannach a préstamo a Holanda

Google Plus

Ahannach ficha por el Sparta Róterdam a préstamo. Foto: Sparta Róterdam.

Soufyan Ahannach había llegado al Brighton and Hove Albion al principio de la temporada desde el Almere City, de la segunda división holandesa, equipo donde se formó y donde llegó a convertir 18 goles y 15 asistencias en 38 partidos durante la última temporada. En total suma 97 partidos con 37 goles y 25 asistencias durante cinco temporadas en el Almere.

Luego de jugar en el ascenso, el extremo zurdo tendrá la oportunidad de demostrar su calidad en la primera división con el Sparta Rotterdam, donde estará a préstamo desde el Brighton and Hove Albion hasta el final de la actual temporada. El holandés tratara de aprovechar la cesión y ayudar al Sparta Rotterdam, ya que éste ocupa el fondo de la Eredivisie compartiendo puntos con el Roda JC, pero con una diferencia de gol de -25, lo que lo posiciona último y en descenso directo.

El técnico del Brighton Chris Hughton dijo que Soufyan había llegado para formar parte de las divisiones menores del club, y desde allí dar el paso al primer equipo, pero que no ha tenido la oportunidad en esta primera mitad de la temporada. Hughton cree que este préstamo le servirá a los dos equipos, pero más que nada a Soufyan, ya que tendrá la oportunidad de ganar experiencia y minutos de juego con el Sparta Rotterdam en una competición como la primera división de los Países Bajos.

El zurdo no ha debutado oficialmente con el primer equipo en Brighton, pero si ha conseguido jugar con la academia en el Checkatrade Trophy, un torneo anual para los clubes de League One y League Two, tercera y cuarta divisiones de Inglaterra respectivamente, donde en la última temporada también participaron 16 academias de los equipos de la Premier League y el Championship, incluyendo la de las gaviotas.