Pep Guardiola: "Ya dije que no compraríamos ningún delantero"

Pep Guardiola en rueda de prensa/ Victoria Haydn (GettyImages)

Habló para los medios nacionales e internacionales el entrenador catalán después de la victoria por 3-1 de su equipo frente al Newcastle en lo que fue la jornada número 24 de la Premier League y que sirve a los de Pep para volver a sumar de a 3, después de la ya famosa derrota en Anfield frente a un gran Liverpool.

El protagonista del partido fue el argentino Sergio Agüero que no deja de marcar goles ante las urracas, y anotó los tres goles de la victoria ante el equipo de Rafa Benítez. Un hat-trick perfecto: gol con la cabeza, con el pie izquierdo, y el derecho.

El argentino suma ya 14 dianas en su historial en la Premier League ante el Newcastle, y ayuda a su equipo a recuperar la ventaja de 12 puntos respecto al equipo de Mourinho en la tabla clasificatoria. Pep Guardiola se mostró feliz tras el pitido final: “Evitamos sumar dos resultados malos seguidos. Nos dejamos dos puntos contra el Palace y luego ganamos al Watford”.

“Cuando pierdes contra el Liverpool puedes darle la mano a Jürgen Klopp y seguir a lo tuyo”.

Respecto al partido, el entrenador de los "citizens" comentó: “La forma en la que luchamos y en la que intentamos jugar cuando ellos defendían con tantos jugadores en el área, fue muy buena. Pudimos hacer buenas combinaciones en ataque. Estoy muy satisfecho. Había dudas sobre cómo reaccionaríamos después de perder contra el Liverpool”.

Pep confirmó lo que había venido siendo la duda de la semana y de los últimos meses en el Etihad, no vendrá ningún delantero: “Ya dije que no compraríamos ningún delantero porque tenemos a Sergio, y en dos o tres semanas volveremos a tener a Gabriel Jesus”, sentenció el míster. “Estamos muy contentos por él. No había tocado el balón antes del primer gol y luego marcó. Tiene un talento especial”.

Guardiola también destacó la actuación de Oleksandr Zinchenko, que jugó los 90 minutos como lateral izquierdo: “En la primera parte estuvo fantástico. Es un jugador talentoso, insistimos en que fuera agresivo en los duelo. Todos le quieren porque es muy majo, siempre sonríe en los malos momentos. Ahora tiene su oportunidad, porque tanto Mendy como Delph estarán lesionados un tiempo”.