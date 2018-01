Emre Can: "Tendremos que dar lo mejor de nosotros"

Google Plus

Emre Can y Firmino celebrando un gol ante la grada de Anfield / Foto: Liverpool FC

Emre Can, mediocentro del Liverpool, ha respondido a diversas preguntas de Sky Sports donde lo principal ha sido el encuentro que tendrá lugar esta tarde ante el Swansea City, correspondiente a la jornada 24 de la Premier League.

En este partido, los locales intentarán sacar algo positivo para salir de la zona de descenso lo antes posible y los visitantes buscarán sumar otra victoria para seguir en puestos de Champions. El jugador Red no ha mostrado signos de confianza en que el partido de esta noche vaya a ser fácil tras la victoria ante el Manchester City, actual líder, y su buen estado de forma.

"Tenemos que jugar nuestro fútbol y ganar el partido"

En relación al partido de hoy y el anterior declaró: "Es siempre difícil, si ganas contra el Manchester City, todos piensan que será muy fácil ganar, pero no lo es, será muy difícil". Además de esto, el jugador añadió: "Será un gran reto y tendremos que dar lo mejor de nosotros. Tenemos que jugar nuestro fútbol y ganar el partido".

El mediocentro alemán también se acordó del encuentro que disputaron estos dos equipos en el Boxing day, en la primera vuelta del campeonato. En este partido los Reds se impusieron por 5-0 en Anfield, pero Can considera que "el resultado no se correspondía con el juego del Swansea".

Más tarde, Emre Can habló sobre la mejoría del equipo rival desde la llegada de Carlos Carvalhal al banquillo del Swansea: "Jugamos hace poco contra ellos. Lo hicieron bien, intentaron jugar al fútbol". También añadió: "No he visto muchos partidos con este nuevo entrenador pero consiguieron buenos resultados y será un partido muy duro".

Con esto, Emre Can terminó la entrevista previa a su choque de esta noche ante el Swansea.