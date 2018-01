Swansea le puso un freno al Liverpool

Google Plus

Liverpool: Loris Karius; Joe Gomez, Joël Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Emre Can, Georginio Wijnaldum (Danny Ings, min. 73'); Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain (Adam Lallana, min. 68'), Sadio Mané; Roberto Firmino.

Si hay un lugar en Inglaterra que es todo fiesta y felicidad, definitivamente, es Liverpool. La única escuadra en toda la máxima categoría en conseguir derrotar al líder de esta competición como lo es el Manchester City que, hasta la jornada anterior, no había perdido ningún partido.

De esta forma, en esta oportunidad, debía emprender su viaje hasta Gales para enfrentar al último, al Swansea City que solamente logró sumar 20 unidades y estaba urgido de conseguir puntos para que, la próxima temporada, no lo encuentre en el Championship.

Los de Klopp, en la previa del cotejo tan importante, estaban en la búsqueda de seguir con la racha ganadora para asegurarse un puesto en la próxima Champions League, mientras que, por el lado de los dirigidos por Carlos Carvalhal, de no desperdiciar más puntos que lo puedan complicar en la lucha por mantenerse en la Premier League.

La sorpresa

Con el último partido en marcha a partir de las 21 horas, Liverpool y Swansea cerraban la jornada número 24 de esta Premier League. A pesar de que no se caracterizó con un equipo Red generando peligro en la portería local, sino que, los cisnes tomaron nota de esto y cortaron la circulación para que a los dirigidos por Klopp se les dificultaba desarrollar su estilo de juego.

Liverpool tuvo que esperar hasta el minuto 23 para preocupar a Fabianski. Lo consiguió mediante un cabezazo de su nuevo fichaje, Virgil van Dijk que pasaba cerca del poste, luego de recibir un pase desde un saque de esquina de Alex Oxlade-Chamberlain.

Para encontrar otra llegada de peligro en lo que fue este encuentro, hay que ir a la media de hora de juego. El encargado, Mohamed Salah que recibió una habilitación del ex defensor del Southampton, pero al momento del disparo, el balón se fue por arriba de la portería. Seguido a eso, el ex jugador del Arsenal iba a probar rematar, pero no le generaba inconvenientes a Fabianski.

Swansea iba a comenzar a dar señales de lo que pasaría minutos más tarde. Era por medio de Kyle Naughton que remató, pero la pelota se iba muy por arriba. A cinco minutos del cierre de la primera parte, llegaría el golpe duro para el Liverool. Luego de un saque de esquina, Alfie Mawson baja la pelota para Federico Fernández, que solamente acomoda el balón, y el defensor de 24 años es el encargado de definir para abrir el marcador.

Alfie Mawson, el autor del tanto para el Swansea. Foto: https://twitter.com/SwansOfficial

La última chance para la visita, llegaría por medio de Sadio Mané, tras un centro de Firmino, intenta definir con una pirueta que se iba apenas desviado. De esta forma, los de Carlos Carvalhal se iban al descanso con una ventaja fundamental que buscaría mantener en el segundo tiempo.

Swansea aguantó la ventaja y se quedó con los tres puntos

Si Liverpool quería dar vuelta la historia, debía ir con todo en busca de la igualdad. Primero, lo intentó mediante su goleador, pero su disparo pasaba muy cerca de la portería. Nuevamente, sería Salah con un libre directo que responde de manera perfecta el ex portero del Arsenal, Fabianski.

Salah dispara pero no puede anotar. Foto: https://twitter.com/SwansOfficial

Pero el local, lejos de quedarse atrás, pudo haber estirado la ventaja mediante un remate de Jordan Ayew que contuvo bien Karius. Más allá de eso, los Reds seguían en la búsqueda del empate. El encargado era Joseph Gomez, pero, otra vez, Fabianski se lo negaba. La misma suerte corrió el disparo de Danny Ings que termino en las manos del portero.

Llegando a los minutos finales, Virgil van Dijk tuvo dos chances que desperdició. En primera instancia, después de un centro de Firmino, disparó pero que se fue alto, mientras que, la segunda con un cabezazo tras el centro de Salah pero que el portero de Swansea se quedaba con ese balón que quemaba en su área.

La última oportunidad, también sería para los Klopp ya que los locales eran los que estaban aguantando el resultado. Llegó mediante un centro de van Dijk al área, Roberto Firmino sólo remató de zurda, pero su disparo se estrelló en el poste y sentenció el triunfo final del Swansea.

Con este resultado, los cisnes siguen en la misma ubicación, pero con las misma unidades que el West Bromwich Albion, ambos con 20. En cambio, Liverpool, le permitió al Tottenham quedar a dos de diferencia en esa lucha interna por entrar a la UEFA Champions League.