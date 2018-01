Bristol City vs Manchester City en vivo y en directo en Carabao Cup 2018

Google Plus

Toda la información en la previa del partido Bristol City vs Manchester City: unos a por la gloria y otros a por el título.

El último partido que disputaron estos dos equipos fue la ida de la Carabao Cup en la que se impuso el Manchester City por 2-1. En este partido los goles por parte del City fueron de Kevin de Bruyne y Agüero, por parte del Bristol el gol fue de Reid.

Anthony Taylor será el árbitro del partido./ Foto: Premier League

El árbitro del encuentro será Anthony Taylor.

El escenario que presenciará el partido entre Bristol City y Manchester City será el Ashton Gate Stadium.

Las bajas del City para este partido serán las de Delph, Foden, Gabriel Jesús y Mendy. A estas bajas se le pueden añadir las de Kompany y David Silva.

Las bajas para el partido por parte del Bristol City será la de Djuric. A la baja del bosnio se le puede añadir la de O' Dowda.

Raheem Sterling será un jugador a tener en cuenta en este partido./ Foto; Twitter Bristol City

Por parte del Manchester City, el jugador que hay que seguir es Sterling. El talentoso jugador inglés acumula ya varios partidos sin lograr anotar, y frente al humilde Bristol tiene una oportunidad de oro para reivindicarse con un gol que encarrile la eliminatoria para su equipo. Habrá que ver si Sterling es capaz de aprovechar los espacios que le deje la defensa del Bristol para lograr reencontrarse con el gol.

Steele tendrá que parar el vendaval del City./ Foto: Twitter Bristol City

El jugador que hay que seguir por parte del Bristol City será su portero Luke Steele. El portero inglés que estaba siendo suplente en los últimos partidos con el Bristol salió en la segunda parte del partido frente al Derby por la lesión de su compañero Fielding. Ahora, frente al City, tendrá que buscar parar el vendaval de fútbol del City para que su equipo pueda tener alguna oportunidad en la eliminatoria.

El Manchester City preparado para la vuelta./ Foto: Twitter Manchester City

Por el otro lado el Manchester City, viene de volver a ganar frente al Newcastle. Por si había alguna duda del equipo tras la derrota frente al Liverpool, la pasada jornada volvieron a demostrar un buen nivel logrando una nueva victoria frente a los de Benítez. Ahora se enfrentan contra el Bristol que sobre el papel no deberían tener muchos problemas si juegan con su once de garantías, pero no se podrán confiar porque igual que le ocurrió a su vecino el Manchester United le puede ocurrir a los de Guardiola.

El Bristol City buscará dar la sorpresa con su gente./ Foto: Twitter: Twitter Bristol City

En primer lugar hablaremos del equipo local el Bristol City el cual está atravesando una mala racha de resultados en la Championship las últimas cuatro jornadas. Sin embargo, el Bristol en el partido de ida de esta Carabao Cup, llevó al límite al líder de la Premier League en su estadio resistiendo hasta el gol en el minuto 93 de Agüero que dio la victoria a los chicos de Pep Guardiola. Veremos que pueden demostrar en este partido de vuelta ante su gente y si son capaces de eliminar a otro equipo grande de la Premier League.

¡Buenas noches a todos los lectores de Vavel! Bienvenidos a la retransmisión del partido de vuelta de la Carabao Cup que enfrenta al Bristol City contra el Manchester City. El partido tendrá lugar en el Ashton Gate Stadium a las 20:45 horas.