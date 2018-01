Wenger: “Hemos trabajado para ser más ricos y lo hemos logrado”

Arsène Wenger en sala de prensa | Fotografía: Arsenal

Había ganas de ver lo que decía Arsène Wenger tras uno de los días más importantes de la historia reciente del Arsenal. Por fin el fichaje de Alexis por el Manchester United se hizo oficial y, con su salida, se produjo la llegada de Mkhitaryan a las filas Gunners. El movimiento no deja de ser llamativo y ahora queda por ver qué club sale más reforzado de este intercambio. En la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de las semifinales de Carabao Cup que tiene que disputar el Arsenal frente al Chelsea ha habido tiempo para tratar el partido y, por supuesto, estas dos transferencias invernales. Además, se ha abordado el tema de Aubameyang, un jugador que parece cerca del equipo londinense.

Sin embargo, el técnico francés ha vuelto a dejar en duda a todos los presentes, pues ha afirmado que el Arsenal “no está cerca de hacer ningún intercambio”. “Nunca se sabe lo cerca que puedes estar. Es uno de los movimientos que se puede dar, pero también tenemos otras cosas en mente y muchas oportunidades en diferentes posiciones”, añadió un entrenador que solo contestó con un rotundo no a la posible salida de Danny Welbeck al fútbol turco. Sí se explayó más en lo que se refiere a los movimientos del Arsenal en estos últimos años y al plan financiero que sigue el equipo: “No hay que olvidar que tenemos restricciones bancarias porque hemos construido un estadio hace poco tiempo. Es importante respetar el plan financiero. Hemos trabajado para ser más ricos y lo hemos logrado. Ahora tenemos que gastar el dinero de la manera más inteligente posible en un mercado de fichajes que está fuera de control”.

"Perdemos a un jugador de clase mundial y ganamos a un jugador de clase mundial"

Pues uno de esos movimientos, en este caso entrante, es el de Mkhitaryan, el futbolista turco que llega al Arsenal tras no contar demasiado para José Mourinho en el Manchester United. En comparación con Alexis, Wenger lo tiene claro: “Perdemos a un jugador de clase mundial y ganamos a un jugador de clase mundial. El equipo que sale vencedor se verá en función de las actuaciones de ambos”. En cuanto a su nuevo integrante, el francés destaca “su velocidad, calidad en la creación y profundidad con los pases”. Además, espera que aporte “experiencia y estabilidad táctica” a un equipo que, con el turco, se refuerza en varias posiciones: “Creo que tiene atributos, una gran actitud con el equipo y estoy seguro de que funcionará. Puede jugar en varias posiciones, tanto en las bandas como en el centro”. No obstante, tantas cualidades no le van a llevar directamente al once titular, pues Wenger tiene claro que se lo tiene que ganar “en el entrenamiento”.

Parece que no se puede hablar de Mkhitaryan sin citar a Alexis Sánchez, por lo que la siguiente valoración del entrenador ha ido en torno al chileno. Un futbolista que le ha dado mucho al Arsenal y que ahora se convierte en uno de los mejores pagados de la Premier League: “Dije que tenía 29 años y que tendría 30 en 2018, por lo que sería su último contrato. El tema financiero es importante y ahora puede combinarlo con el fútbol. Va a un gran club y tiene un gran contrato”. Sin querer entrar en las negociaciones, Wenger sí ha detallado cómo fueron los últimos días del de Tocopilla en el Arsenal: “Alexis es un gran tipo y siempre ha estado comprometido. Nunca le ha afectado esto y solo me gustaría recordar que le concentré la noche antes del partido ante el Crystal Palace. Estaba completamente concentrado y listo para jugar al día siguiente, pero le dije, mira, te puedes ir a casa porque el contrato está hecho. Entonces, lo hizo. No importa cómo fueron las negociaciones, siempre estuvo centrado en el fútbol”.

"En los últimos siete partido todo ha estado muy ajustado, por lo que no hay ningún favorito"

Finalmente, el partido también ha entrado en escena y la rueda de prensa ha girado en torno a un choque que decidirá el otro finalista de la Carabao Cup. Tras el empate a cero de la ida, Wenger no se imagina un encuentro tan cerrado: “Es un partido muy importante y queremos ir a la final. Tenemos la oportunidad de hacerlo ante el Chelsea y en casa. Ambos equipos se conocen muy bien. El partido de ida estuvo muy bloqueado pero el de vuelta será más abierto porque en algún momento algún equipo tendrá que ir a ganar”. Espera, además, que “sea más espectacular”. En lo que a su favoritismo se refiere, el técnico alsaciano asume que “no hay ningún favorito para esta eliminatoria”. “En los últimos siete partido todo ha estado muy ajustado, por lo que no hay ningún favorito. Estamos en casa y nos sentimos muy fuertes en casa, por eso queremos aprovecharlo”, añadió.

Por otro lado, ha actualizado un parte de altas y bajas que poco cambia respecto al partido frente al Crystal Palace. Deja fuera a Mkhitaryan y pone en duda la presencia de Ramsey: “Puede estar otra vez en el equipo, tiene una prueba hoy. Tenemos también la duda de Monreal, que también tiene una prueba tras dejar el partido ante el Crystal Palace. Espero que esté disponible”. Cerca de la reaparición están Giroud y Welbeck, dos que habrá que ver si son de la partida en uno de los partidos más marcados por las transferencias que por lo que hay en juego para ambos equipos.