Sean Dyche extiende su estadía en Turf Moor hasta 2022

Sean Dyche logró dos ascenso con los Clarets. Foto: Premier League.

Sean Dyche renovó su contrato con el Burnley y permanecerá en la institución de Turf Moor hasta el verano de 2022. Junto al técnico ingles de 46 años, firmaron los asistentes Ian Woan y Tony Loughlan.

Dyche ha estado a cargo de los Clarets desde finales de octubre de 2012 y ha llevado al club a lograr dos ascensos a la Premier League, transformándose en uno de los entrenadores más exitosos de Burnley en la era moderna. La renovación llega como recompensa por la gran campaña por la que atraviesa el club, que de momento se encuentra en la octava posición de la liga, detrás de los grandes clubes del fútbol inglés.

"Soy bastante joven en términos de gestión. Todavía estoy aprendiendo y mejorando, creo que es el lugar correcto para estar. Es un ambiente muy bueno y lo disfruto, gozo la conexión que he tenido. Creo que seguimos avanzando como club y eso es importante, y también soy consciente de algunos de los desafíos", señaló Dyche a Clarets Player HD.

"La realidad del club me da a mí, a mi personal y a los jugadores un buen lugar de trabajo. Es un club honesto, es saludable y todos están en sintonía y realmente lo he disfrutado. Miro alrededor del fútbol y es difícil de encontrar y es difícil de construir. Lo hemos construido y lo hemos encontrado, probablemente en igual medida, y me gusta esa parte. Hay mucho trabajo por hacer, pero definitivamente estoy listo para que se haga el trabajo", añadió el técnico inglés.

Dyche, quien también trabajó con Woan y Loughlan en su anterior trabajo como entrenador de Watford, llevó a los Clarets a la Premier League en su primera temporada completa en Turf Moor. Posteriormente Burnley fue relegado en 2015, pero Dyche lideró al club una vez más a la Premier y logró consagrase campeón en el Championship.

La temporada pasada, los Clarets lograron sumar dos temporadas consecutivas en máxima categoría por primera vez desde mediados de la década de 1970 y la actual posición (octava) en la Premier League es la ubicación más alta durante este etapa de liga desde 1975.