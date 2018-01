El Palace incorpora a su segundo fichaje

Google Plus

Jach posa en Selhurst Park. Foto: Crystal Palace

El mercado de fichajes empieza a animarse en Inglaterra. El Crystal Palace es uno de los más activos para salir de la zona caliente de la clasificación. Hodgson quiere reforzar el equipo y ya tiene a sus dos primeros refuerzos. Después de la incorporación de Erdal Rakip ha llegado el central polaco Jaroslaw Jach. Llega del Zaglebie Lubin polaco previo pago de tres millones al club de la liga profesional de Polonia. De esta manera, el equipo londinense refuerza el centro de la zaga.

No encajar

El Crystal Palace no quiere caer en descenso como estuvo en las primeras jornadas. Desde la llegada de Hodgson el equipo ha revivido y para mantener las sensaciones y que no peligre la permanencia, el equipo está reforzándose y ya van dos fichajes. Jach cierra el eje de la zaga para no encajar goles que perjudiquen al equipo. Además, de esta manera, el equipo londinense contrata un futbolista de futuro, de 23 años, para guardar la defensa durante años.

Joven e internacional

El central de 23 años creció en el modesto Lechia Dzierżoniów de su país natal, donde debutó en 2011 y estuvo dos temporadas. Sus buenas temporadas hicieron que el Zaglebie Lubin de la máxima categoría del país se fijara en él. Sin embargo, en su primera temporada en la élite, el equipo descendió a segunda división.

Así, Jach se convirtió en pieza importante en el equipo, y ayudó para que el Zaglebie recuperara la categoría al año siguiente. Ya en primera, el zaguero ha disputado 78 partidos con el equipo polaco en todas las competiciones, incluyendo los 20 que ha jugado esta temporada.

Por su parte, la carrera internacional de Jach parece que mejora por momentos. Desde 2015 llevaba 14 apariciones con la selección sub-21, pero en noviembre de 2017 debutó con la absoluta, jugando dos amistosos ante Uruguay y México.