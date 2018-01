El debate: ¿cuál es la verdadera cara de David Moyes?

Google Plus

David Moyes. Foto: Getty Images.

El historial de David Moyes muestra idas y vueltas, donde se encuentran grandes hazañas con clubes de menor renombre, llevándolos a luchar por cosas nunca antes soñadas; pero también encontramos muchas decepciones y críticas a la hora de afrontar los grandes desafíos. Es por ello que nos preguntamos: ¿cuál es su verdadera cara? ¿Es un técnico de renombre o solo es del montón?

La cara buena del escocés (Alejandro Mainar)

El entrenador escocés David Moyes es conocido por su gran etapa dirigiendo al Everton. Sus comienzos como entrenador fueron en el Preston, equipo actualmente que disputa la Championship y que por aquel entonces habitaba en tercera división. El Preston era un equipo especial para Moyes, ya que fue el equipo en el acabó su etapa como jugador. Ya como entrenador, el escocés logró en poco tiempo ascender al Preston de la tercera división inglesa a la Championship y tan solo una temporada después, estuvo a punto de ascender al Preston a la Premier League, algo que dice mucho de un entrenador que tan solo llevaba dos temporadas en la élite.

Tras la última gran temporada con el Preston, esto llevó al Everton a su contratación en el año 2002. En aquel momento el conjunto Toffee se encontraba en una situación complicada porque se ubicaba muy cerca de los puestos del descenso a pocas jornadas del final. Su primer partido fue frente al Fulham en Goodison Park. Aquel partido finalizó con una victoria ajustada por 2-1, un buen comienzo que alejaba al equipo de los puestos de descenso. Tras lograr un equipo bien asentado en el campo y con un gran rigor defensivo, el Everton logró salvarse, permaneciendo así una temporada más en la Premier League.

"En la temporada 2004/05 Moyes clasificó a Everton a Champions"

En la primera temporada completa de Moyes, el Everton desplegó ese gran nivel mostrado en las últimas jornadas de la pasada campaña y se quedó a las puertas de lograr entrar en Europa tras perder la sexta plaza en la última jornada. Pero su mejor temporada en el Everton llegó en la temporada 2004/05 en la que colocó al equipo cuarto, o en otro contexto, en puestos de Champions League. Tras esa magnífica temporada, Moyes fue nombrado mejor técnico del año luego de su gran hazaña.

En las siguientes tres temporadas cabe destacar las clasificaciones para la Copa de la UEFA y llegar hasta la final de la FA Cup perdiendo 2-1 frente a un Chelsea que tuvo que remontar un gol de Louis Saha. Después de varias temporadas dejando al equipo entre los diez mejores equipos de la Premier League a pesar de tener un presupuesto menor que muchos de ellos, el Everton de Moyes destacó por ser un equipo muy trabajador, humilde y con gran fortaleza en los partidos en Goodison Park.

Moyes feliz tras recibir el premio a entrenador del mes | Foto: Barclays Premiership.

Tras su última temporada en la que dejó al Everton en puestos de Europa League, el Manchester United confió en Moyes como sucesor de Alex Ferguson en el banquillo de Old Trafford. Así terminaba la era de Moyes como entrenador del Everton al que los aficionados del conjunto de Goodison Park nunca olvidarán.

Después de todo lo nombrado anteriormente, sumando al cambio anímico logrado desde su llegada a West Ham -algo que se vio claramente el el gran nivel futbolístico de jugadores como Arnautovic y Lanzini-; tranquilamente se puede describir a David Moyes como un gran entrenador que ha ayudado a progresar a estos dos equipos a base de trabajo y mucho sacrificio a pesar de no tener la mejor plantilla ni tan poco de los mejores presupuestos.

Por ello, se debería considerar a Moyes como un gran estratega que es capaz de lograr que un equipo como el Everton, que estaba rozando bajar a la Championship, acabe siendo un equipo que permanentemente esté luchando por entrar en Europa y que sea un equipo respetado por todos los equipos de la Premier League, algo que pocos entrenadores en la historia han sido capaces de lograr durante un gran periodo de tiempo.

David Moyes hizo que las burbujas en West Ham vuelvan a ser de alegría | Foto: Getty Images.

El lado malo de la moneda (Lucas Romeo)

Lo que ha conseguido David Moyes en su paso por el Everton hizo que Sir Alex Ferguson lo señalara como su sucesor, con la posterior llegada del entrenador escocés a uno de los banquillos más importantes de Inglaterra, el del Manchester United.

El 9 de mayo de 2013, los Red Devils anunciaban la contratación de Moyes como entrenador del club. Con un contrato de seis años, quedaba demostrada la confianza que había en la recomendación de Sir Alex Ferguson, quien recibía una plantilla excepcional y campeona vigente de la anterior temporada. Nombres como Robin Van Persie, Wayne Rooney, Chicharito o Nani, eran solo algunos de los que ilusionaban a los fanáticos del United con poder seguir en las épocas doradas.

La temporada no pudo comenzar mejor, ya que triunfó en la Community Shield por 2-0 ante el Wigan, el primer y único trofeo que ganaría Moyes en el equipo de Old Trafford. Sin embargo, las alegrías se evaporaron rápidamente con el inicio de la Premier League, donde la primera mitad fue completamente catastrófica para el Manchester United, con el peor inicio de su inmensa historia, cayendo 4-1 ante el Manchester City, 2-1 con el West Bromwich Albion y derrotas en casa frente al Everton y Newcastle United. El estilo de juego del equipo no convencía y la gente ya comenzaba a perder la paciencia con el nuevo entrenador.

El fracaso en Manchester United fue rotundo | Foto: Premier League

77 millones de euros invertidos en fichajes estaban siendo completamente tirados a la basura con un inicio desastroso. Además, el United fue eliminado en la tercera fase de la FA Cup por el Swansea City y en las semifinales de la EFL Cup, por el Sunderland, dando inicio a las quejas de los aficionados, quienes comenzaron a mostrar banderas que rezaban “Wrong One – Moyes Out”, pidiendo la dimisión del entrenador.

El 22 de abril de 2014, la dirigencia del Manchester United anunciaba que David Moyes dejaba de ser el míster del equipo. Con solo diez meses en el cargo, se convirtió en la tercera experiencia más corta de las que tienen registro en el club de Old Trafford, incluso con leyendas como Denis Law y David Beckham pidiendo darle más tiempo. Al momento de su despido, el United se encontraba séptimo en la tabla de la Premier League, quedando así fuera de la UEFA Champions League por primera vez desde 1995.

"Moyes jamás pudo evitar los naufragios de sus equipos"

Moyes regresó a entrenar con una oportunidad en España. La Real Sociedad contrató sus servicios buscando soluciones tras la ida de Jagoba Arrasate. El equipo se encontraba 15° en la tabla de LaLiga y el inicio con Moyes fue bastante auspiciante, ya que igualó sin goles ante Deportivo La Coruña y luego venció al Elche por 3-0.

Pero el resultado más sobresaliente fue la victoria por 1-0 ante Barcelona, ni más ni menos. Sin embargo, los resultados nuevamente comenzaron a decaer y fue despedido un año más tarde, en noviembre de 2015.

Moyes nunca encontró el rumbo en Sunderland y otra vez se marchó por la puerta trasera | Foto: Premier League

Medio año después, Moyes regresaba a Inglaterra para dirigir al Sunderland, reemplazando a Sam Allardyce. Allí tuvo un fuerte episodio de agresión con Vicky Sparks, periodista de la BBC, a la cual increpó en una entrevista diciendo que tuviera cuidado porque podría recibir "una bofetada". El equipo finalizó esa temporada descendiendo a la Championship y Moyes renunció en un nuevo tropiezo de su carrera.

No hubo grises en la vida como entrenador de David Moyes cuando le tocó un desafío importante. Ya sea algo tan holgado como tomar a un equipo campeón y una plantilla como la del Manchester United, hasta la presión de luchar por la permanencia. En cualquiera de los dos escenarios, Moyes jamás pudo evitar los naufragios de sus equipos. En el West Ham se le presenta otra oportunidad y tal vez pueda rememorar las felices épocas del Everton, lo cierto es que los antecedentes más inmediatos del escocés son muy malos y, si no encuentra la brújula rápidamente, el camino puede volver a ser un terreno de espinas para un Moyes que, cuando tuvo que demostrar que puede estar a la altura del desafío, fracasó.