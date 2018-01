El Arsenal compra el billete hacia Wembley

Google Plus

Gran victoria gunner en el replay de las semifinales de la Carabao Cup ante el Chelsea, en el que los locales, ante el susto inicial en el gol de Hazard, tuvieron que remar a contracorriente encontrando el premio de la victoria gracias a la inmediata reacción del equipo dirigido por Arsène Wenger. El gol en propia puerta de Rudiger, y el de Xhaka en la segunda parte, hicieron que el Arsenal vaya a por los billetes hacia Wembley en la final del 25 de febrero que enfrentará al Manchester City.

El Arsenal remontó y se gustó en la segunda parte

Una nueva final para un Arsenal que, a pesar de que no le están saliendo muy bien las cosas en la Premier League, está vivo en varias competiciones. Salvo el desastre en la FA Cup, el equipo londinense está al acecho de conseguir varios títulos este año. Ya está en una final, eliminando, una vez más al Chelsea, y con las ganas de seguir luchando en Europa League y por un puesto de Champions League en liga. A pesar de las continuas decepciones que el equipo va teniendo, -la última fue el adiós de Alexis Sánchez, el Arsenal siempre obtiene una alegría temporada tras temporada.

El que sí va siendo una decepción es Antonio Conte con su equipo durante este año. Prácticamente fuera de la lucha por el título en la Premier League, la semifinal ante el Arsenal es otra gran decepción perdiendo, además, con sus vecinos. Y es que la derrota puede ser aún más dolorosa tras verse remontado en poco tiempo. Una eliminación que puede ser el punto de inflexión en este curso, pues el Barcelona en Champions League es una seria amenaza y la FA Cup siempre es un torneo muy complicado.

Un inicio loco

El Arsenal salió de inicio en el once inicial habitual de Wenger, un 4-3-3 con la principal de David Ospina en la portería, siendo siempre elegido en los partidos de copa. El entrenador francés puso su equipo de garantías tras la salida de Alexis Sánchez del club londinense. Toda una apuesta por la que le salió muy bien. En cambio, Antonio Conte sorprendió en la alineación por la falta de un delantero puro en el once, ya que ni Batshuayi ni Morata salieron de inicio en un once dónde el hombre más adelantado fue el belga Hazard, uno de los protagonistas del partido pero sin ser una gran referencia en anotar goles. El entrenador italiano también eligió su 3-4-2-1 como sistema técnico.

El partido no se pareció al del 0-0 en Stamford Bridge que provocó el replay en esta eliminatoria ya que empezó de manera agitada. La primera gran ocasión fue en un gol de Pedro que el árbitro Michael Oliver lo anuló por fuera de juego, pero dos minutos después Eden Hazard silenció el Emirates al batir a Ospina tras recibir un pase dentro del área y conectar un disparo raso perfecto que entra justo al poste izquierdo. Un gran comienzo para los visitantes para darle mucha emoción en la eliminatoria.

Özil y William disputan por un balón. Foto: Arsenal.

Pero el Arsenal reaccionó rápido. Antes del gol, los locales dispusieron de una gran ocasión por mediación de Jack Wilshere, que recibió un pase dentro del área disparando por bajo al centro de la portería que Caballero atrapó sin problemas. Pero dos minutos más tarde, el defensa Antonio Rudiger comete un error al desviar un balón metiéndolo en su propia portería. El Arsenal empató y antes del cuarto de hora ya se vieron dos goles en el encuentro, una en cada portería pero los dos fueron de jugadores del mismo equipo.

Tras el agitador comienzo de este partido, minutos después la intensidad empezó a decaer con pocas ocasiones claras en un gran tramo de la primera parte. El Chelsea, se vio en muchos problemas y una de ellas fue la lesión de William al recibir un golpe teniéndole que sustituir por Barkley. El partido se fue al descanso con empate a pesar de la gran ocasión que dispuso Mesut Özil, que remató de cabeza un buen centro mandando el balón arriba de la portería.

El Arsenal se gustó

Ya en la segunda parte del partido, el encuentro empezó a tener un color rojo del equipo local, que fue el que más ganas puso para llevarse el partido. Varios acercamientos de ambos equipos sin ser demasiado claro propiciaron sustituciones que fueron muy determinantes para el devenir de la eliminatoria. Al ver que su equipo generaba pocas ocasiones, Antonio Conte tuvo que dejar entrar al campo un delantero como Batshuayi, pero aún así, no se le vio amenazante ante un Arsenal que buscaba más el gol.

Hazard anotó en el minuto siete del partido. Foto: Chelsea.

Y fue al cumplir la hora del partido cuando Granit Xhaka bate a Caballero dentro del área remontando el partido en un Emirates eufórico tras estar aún más cerca de una nueva final con su eterno rival. De hecho, el resultado podría haber sido más abultado si Iwobi no hubiera fallado una gran ocasión que Caballero detuvo de manera fantástica. El Chelsea estuvo bloqueado tras encajar el segundo gol, y sin ideas, el equipo fue eliminado de la Carabao Cup.

Una alegría para los aficionados gunners que recuerda la final del año pasado de la FA Cup entre los dos equipos que acabó con el mismo resultado. Un Arsenal que le va cogiendo el truco en las eliminatorias ante un Chelsea apagado y con la sensación de haber podido hacer más. El Arsenal jugará su octava final del torneo contra el todopoderoso Manchester City de Guardiola dentro de un mes en Wembley.