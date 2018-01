Arsène Wenger: "Tenemos tiempo para preparar la final"

Wenger habló claro tras la victoria. | Foto: Arsenal

Arsène Wenger valoró ante los medios la victoria cosechada por su equipo frente al Chelsea por dos goles a uno, gracias a los tantos de Monreal y Xhaka, que hicieron bueno el 0-0 de la ida de semifinales para citarse en la gran final de Wembley con el Manchester City.

El entrenador francés, tras la victoria, declaró estar “felices de volver a Wembley”, estadio donde se disputará la final de la Carabao Cup el 25 de febrero, dentro de un mes. Por eso, el entrenador ‘gunner’ dejó entrever que con el equipo desenganchado en Premier, esa final se convierte en un objetivo prioritario. “Todavía falta mucho y tenemos tiempo de prepararla, pero estamos muy contentos, felices, de que nuestros aficionados puedan volver a Wembley”, reconoce Wenger, visiblemente contento. “Hemos ido ya unas cuantas veces en los últimos años y ahora estamos exultantes de poder regresar”, reconoció el entrenador.

Sobre el análisis del partido, Wenger habló de “miedo”, al definir cómo actuó su equipo en el primer tiempo. “Tuvimos algo más de miedo, demasiado respeto por ellos, y en el fútbol eso no está bien. Luego ya en la segunda rectificamos y controlamos más el juego. Sabíamos que podíamos hacerlo mejor y lo hicimos”, aseguró.

También fue preguntado por el gol de carambola anotado por Nacho Monreal y por el gran partido realizado por el futbolista español. “Demuestra la confianza y la seguridad en sí mismo que tiene ahora. Es cierto que tuvo algo de suerte en el gol, pero eso no quita que lo esté haciendo muy bien últimamente”, reconoció.

Como no podía ser de otra manera, fue preguntado por la marcha de Alexis Sánchez, sobre cómo estaba el equipo ahora que se había cerrado por fin la salida. “La incertidumbre y la falta de claridad no es buena, ahora estamos más centrados”, dijo Wenger, que no dudó en alabar al recién llegado Henrikh Mkhitaryan. “Hemos perdido a un gran jugador y hemos ganado otro. Es verdad que cuando un equipo no sabe qué va a suceder con un futbolista se tiende a pensar en eso, que es lo menos importante. Ahora estamos todos centrados”, sentenció.