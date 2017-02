Previa de la jornada 18 de la Russian Premier League: vuelve el fútbol

Los aficionados del Spartak de Moscú durante un partido. | Foto: Spartak de Moscú.

Después del periodo de descanso en la Russian Premier League, este fin de semana vuelve a rodar el esférico en los diferentes campos rusos. Os dejamos la previa de la jornada 18, que se presenta muy emocionante con partidos verdaderamente importantes.

Tom Tomsk – Rostov

Tom Tomsk y Rostov abren la jornada 18 de la Russian Premier League en un duelo que se antoja de vital importancia para los dos conjuntos. El viernes a partir de las 17:00 horas el Stadion Trud albergará un duelo marcado por las urgencias clasificatorias. Los locales llegan a este choque como colistas de la tabla con tan solo 12 puntos, a tres del play off de descenso, y necesitan sumar de tres en tres para salir del peligro. La marcha de jugadores importantes debido a sus problemas financieros les hará tener la difícil misión de lograr la permanencia. Los visitantes, por su parte, acuden a este choque colocados a tres puntos de la zona europea. Los refuerzos de Mogilevets, procedente del Zenit, y del delantero Devic, llegado del Rubin, pueden ser clave para lo que resta de campaña.

Orenburg – Arsenal Tula

Orenburg y Arsenal Tula inaugurarán a partir de las 12:00 horas la jornada del sábado. Los dos equipos llegan en idéntica situación clasificatoria, ocupan puestos bajos con 12 puntos, y deben pensar en lograr la victoria. Los locales se han reforzado en este mercado con jugadores experimentados como Mikhail Kerzhakov, Maksim Grigorjev y Michal Duris para poder lograr el objetivo marcado a estas alturas de año. En las filas visitantes han llegado fichajes para soñar con la permanencia como Doumbia del Rostov, Ivanov del Panathinaikos y el delantero centro Federico Rasic de Estudiantes de la Plata.

CSKA de Moscú – Zenit

CSKA de Moscú y Zenit se miden el sábado a las 14:30 horas en uno de los partidos más interesantes de la jornada 18 de la Russian Premier League. Los de Goncharenko, terceros en la tabla con 32 puntos, no pueden pinchar para no perder mucha comba con el líder. El Zenit, tres puntos más que su rival, se está mostrando muy irregular a lo largo de la temporada y la eliminación en la Europa League ante el Anderlecht le puede pasar factura en los próximos encuentros del campeonato. El CSKA de Moscú apenas se ha reforzado para el tramo final. Olanare del Guangzhou, Vasin del UFA y el extremo Vitinho de Internacional han sido sus fichajes. Al Zenit han llegado como refuerzos estrella como Ivanovic del Chelsea y Hernani del Atlético Paranaense.

Los jugadores del Zenit preparando el partidazo ante el CSKA. | Foto: Zenit.

Ural – Amkar

Ural y Amkar se enfrentan el domingo a las 09:30 horas en el SKB-Bank Arena. Los locales llegan en problemas, están metidos en los puestos de play off de descenso y deben ganar para salir de los puestos peligrosos. Los visitantes, por otra parte, quieren asaltar las posiciones europeas, están a un punto. El Ural ha hecho ocho fichajes para lo que resta de campaña (Manucharyan, Tabidze, Iljin, Bicfaldi, Balazic, Glushkov, Lomakin y Dimitrov). El Amkar se ha reforzado con Gasilin, Vambolt y Mischenko.

Krylya Sovetov – Lokomotiv de Moscú

El domingo a las 12:00 horas se miden el Krylya Sovetov y el Lokomotiv en un choque que se presume muy interesante para las aspiraciones de los dos conjuntos. Los locales solo piensan en lograr los tres puntos para escaparse de los puestos de riesgo de la clasificación, mientras que los visitantes desean el triunfo para pensar definitivamente en intentar el asalto a los puestos europeos. El Krylya Sovetov ha hecho hasta siete fichajes de cara a esta recta decisiva del torneo local (Tsveiba, Zuev, Kudryasov, el veterano ex jugador del FC Barcelona entre otros Hleb, Mijailovic, Zotov y Gadzhibekov). El Lokomotiv se ha hecho con el servicio de ocho jugadores (Ari, Loskov, Kvirkvelia, Natcho, Margasov, Jefferson Farfan, ex futbolista del Schalke entre otros, Kochenkov y Makarov).

Krasnodar – Spartak de Moscú

Krasnodar y Spartak de Moscú se enfrentarán el domingo a las 14:30 horas en el duelo más interesante de la jornada 18 de la Russian Premier League. Los locales llegan en un gran estado de moral y de forma tras su clasificación para los octavos de final de la Europa League. Los hombres dirigidos por Shalimov, en la actualidad en puestos de Europa League, desean alcanzar el sueño de jugar la Champions League y para eso tienen que empezar por lograr este fin de semana los tres puntos ante un rival muy duro. El líder Spartak de Moscú, con cinco puntos de ventaja al segundo clasificado, quiere seguir con el mismo ritmo de antes del parón. El Krasnodar es un contrincante muy fuerte y sumar un triunfo les puede lanzar aún más a la conquista de un título que no logran desde el año 2001. El Krasnodar ha realizado cuatro incorporaciones (Shishkin, Claesson, Komlichenko y Cristian Ramírez), mientras que el Spartak se ha reforzado con jugadores de la calidad del delantero Luiz Adriano y de la experiencia de Samedov.

Luiz Adriano durante su presentación como nuevo jugador del Spartak de Moscú. | Foto: Spartak.

Terek – Ufa

El domingo a las 17:00 horas Terek y Ufa volverán a encontrarse con la Russian Premier League. Los locales están realizando una gran campaña, son cuartos con 28 puntos y aún sueñan con jugar en Europa la temporada que viene. El Ufa, por su parte, se encuentra en una posición tranquila en la tabla y, con el descenso muy lejos, alcanzar puestos europeos puede ser la hazaña a la que pueden aspirar. El Terek ha realizado tan solo tres fichajes (Gyömber, Ozdoev y Berisha). El Ufa se ha hecho con seis futbolistas para el tramo decisivo de la temporada (Belenov, Jokic, Putsko, Patrascu, Carp y Paurevic).

Anzhi – Rubin Kazan

Anzhi y Rubin Kazan cerrarán el lunes a las 17:30 horas la jornada 18 en el campeonato ruso. Los hombres encabezados por Aleksandr Grigoryan marchan seis puntos por encima del descenso y no se pueden relajar lo que resta de temporada. Los visitantes, con 23 puntos, esperan encadenar algún triunfo para poder pensar en instalarse en las posiciones de Europa. Los del español Javi Gracia no están cuajando la campaña esperada por los suyos pero todavía están a tiempo de revertir la situación. El primer paso es ganar en el Anzhi Arena ante un equipo que no lo pondrá nada sencillo. El Anzhi ha sido el conjunto que más ha cambiado en este mercado, hasta 24 futbolistas han llegado a la disciplina del equipo. El Rubein no se ha reforzado con ningún jugador pero han salido jugadores como el español Samu García, cedido al Leganés, Ozdoev y Mavinga, con destino a Toronto.

Clasificación de la Russian Premier League

Foto: Mis Marcadores