El Spartak de Moscú, muy cerca del título

Google Plus

El Arena CSKA albergaba el gran Clásico del fútbol ruso entre el CSKA y Spartak. Los dos conjuntos se jugaban sus opciones de conseguir el campeonato, los locales tenían que lograr los tres puntos para aproximarse a su rival, mientras que los visitantes, en caso de triunfo, se acercarían casi de manera definitiva al ansiado trofeo de campeón.

El partido comenzaba con el CSKA lanzado a buscar el gol que les pusiera con ventaja y no tardaron mucho en avisar por dos veces. En el primer minuto del choque un gran disparo desde fuera del área de Aleksey Berezutski era despejado por Rebrov y en el rechace ni Ionov ni Golovin fueron capaces, cuando lo tenían todo a favor, de introducir el esférico dentro de la meta visitante. Siete minutos más tarde volvió a probar Golovin con un tiro lejano que se marchó por encima del larguero. Los locales, a siete puntos del Spartak, necesitaban el triunfo para acercarse al Spartak y el inicio de encuentro era muy alentador de cara a conseguirlo.

Luiz Adriano adelantaba al Spartak de Moscú

El Spartak no se estaba encontrando muy cómodo sobre el terreno de juego y sufría para poder acercarse con cierto peligro al área rival. El CSKA, por su parte, seguía metiendo en problemas a la zaga rival. En el minuto 23 el brasileño Vitinho proaba con un zurdazo desde fuera del área pero Rebrov volvió a aparecer para salvar a los suyos. Cuando parecía que el marcador se iba a mover a favor de los locales llegaba el mazazo para sus aficionados. Dos minutos después de cumplirse la primera media hora de juego Luiz Adriano batía desde cerca a Akinfeev para poner el cero a uno. El delantero brasileño se aprovechaba de una gran jugada por la banda derecha de Popov para acercar a los suyos al título.

Cuando todo el mundo daba por hecha antes del descanso la ventaja del Spartak llegaba el gol que establecía las tablas. En el minuto 45, el central Aleksey Berezutski remataba de cabeza al fondo de las mallas una falta lateral lanzada por Natcho. Los seguidores del CSKA estallaron de alegría tras el remate imperial del jugador ruso. Con el empate a uno en el luminoso los dos equipos enfilaban el túnel de vestuarios. El desenlace del partido tenía que producirse en los segundos 45 minutos.

Glushakov anotó el tanto del triunfo para los de Carrera

El Spartak de Moscú salió mucho mejor en la segundo y fruto de ello se produjo el segundo gol de los de Carrera. En el minuto 51, Glushakov marcaba a placer el uno a dos después de aprovecharse de un mano a mano desperdiciado por el caboverdiano Ze Luis, que había sustituido en el descanso a Luiz Adriano. A partir de este tanto el CSKA no pudo encontrar la manera de inquietar la portería rival y estuvieron muy cerca de ver como se les iba el duelo por completo. A falta de 20 minutos para el final, Zobnin disparaba desde cerca y obligaba a Akinfeev a salvar a los suyos con dos intervenciones espectaculares. El Spartak perdonaba el tercero.

El CSKA estaba obligado a lanzarse al ataque en busca de la remontada pero no encontraron la manera de inquietar al Spartak. Tres minutos después del uno a dos Vitinho regateaba al portero pero su disparo era sacado de manera providencial por el defensa Tamazovich Dzhikiya. Con los locales volcados en labores ofensivas, el Spartak estuvo muy cerca del tercer tanto pero los delanteros no estuvieron muy finos en la definición, entre los postes y Akinfeev evitaron la sentencia. El partido no dio para más, con el uno a dos se daba por cerrado el duelo.

El Spartak aventaja en 10 puntos al CSKA en la lucha por el campeonato

El Spartak de Moscú con esta victoria y falta de cuatro jornadas para el final ampliaba su ventaja hasta los 10 puntos con el CSKA y ve muy cerca la conquista de su décima Russian Premier League, su vigésimo segundo título doméstico. El CSKA tendrá que esperar el milagro de los pinchazos del Spartak y de paso amarrar la segunda plaza, que da derecho a disputar la Champions League, si no quieren verse fuera ante un Zenit que se encuentra a tan solo un punto.

Resumen del partido