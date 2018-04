El líder se lleva el partido de la jornada

Google Plus

El flamante Palacio de los Deportes de Cartagena acogió este sábado un gran encuentro de fútbol sala que enfrentaba a dos equipos que vienen realizando un gran papel durante toda esta temporada. Los de Jesús Velasco, ya recuperados de la decepción copera, venían de vencer a Ríos Renovables Zaragoza de manera abultada, mientras que los de Guillamón no están pasando por un buen momento competitivo, algo que no puede ocurrir en peor momento al estar prácticamente llegando al final de la liga regular.

El partido no podía empezar de una forma más emocionante. Ambos equipos fueron desde el principio a buscar el gol, algo que agradeció el público local. En los primeros segundos de juego, Jesús Izquierdo estuvo a punto de adelantar a los suyos pero su disparo se marchó fuera, y Movistar Inter respondió con una ocasión de Gadeia a pase de Ricardinho que no pudo finalizar bien el brasileño. A pesar de la igualdad en la pista, iba a ser el conjunto local el que lograría adelantarse primero. Marcao (que suplía hoy a un lesionado Raúl), mandaba un gran pase medido a Fernández, que de primeras empalaba el balón para batir a Álex González en el minuto 5.

Con el 1-0 a favor, todo hacía presagiar que los locales iban a subir la intensidad defensiva y la concentración, pero sin embargo Taffy, que no ha contado mucho para Jesús Velasco en toda la temporada, trastocaba los planes de Guillamón y ponía el empate con un disparo a la escuadra tan solo un minuto después del gol rival. A partir de su gol, Movistar Inter se fue arriba a por el segundo, pero no solo no lo consiguió, sino que encima encajó el segundo. Rahali en el minuto nueve ponía de nuevo a su equipo por delante gracias a un rechace que vino del meta visitante.

Los minutos posteriores al 2-1 iban a ser complicados para los interistas, que no se esperaban el hecho de volver a ponerse por debajo en el marcador. Ricardinho y compañía tuvieron que ponerse el mono de trabajo ante un conjunto local que sabía que podía hacer más sangre. Fue Elisandro el encargado de firmar las tablas en un encuentro trepidante y lleno de goles. El brasileño remataba a placer en el segundo palo tras un pase de Rafael, y de esta forma se llegaba a los últimos minutos de la primera parte.

Podría parecer que tras el 2-2 ambos equipos esperarían al descanso para ajustar tácticas y definir el partido en el segundo tiempo, pero nada más lejos de la realidad. Jesús Izquierdo logró al fin encontrar su gol tras realizar una gran jugada personal que encima logró culminar ante la salida de Álex. A pesar de este tanto, la tónica del partido se repetía y el equipo visitante también se encargaba de golpear por medio de Taffy, que hizo el partido de la temporada. El brasileño logró dos goles en los últimos dos minutos del primer tiempo para mandar a su equipo al descanso con ventaja en el marcador, algo que nadie se esperaba.

Taffy remata a portería | Foto: Facebook Movistar Inter

La segunda parte comenzó igual que la primera: con goles. Taffy (quién si no) volvía a anotar para hacer el cuarto en su cuenta particular con un gran disparo que se coló por el palo más lejano de la portería de Marcao. Con esta ventaja de dos goles en el marcador nada más empezar la segunda mitad, los de Guillamón no supieron reaccionar y tuvieron que aguantar el sometimiento de los de Jesús Velasco, que comenzaron a carburar de verdad.

A pesar de ese dominio claro de los visitantes en toda la segunda parte, Plásticos Romero Cartagena pudo reducir distancias con un disparo a la cruceta de Jesús, al que no le faltaron ganas de intentarlo. Una vez se llegó a los minutos finales, el conjunto local tuvo que tomar medidas al ver que se escapaba la opción de puntuar, por lo que entró en pista la figura de portero-jugador. Los locales consiguieron anotar un gol a falta de minuto y medio gracias a Ique, pero Movistar Inter demostró que es uno de los mejores equipos defendiendo en liga y supo mantener un resultado que lo mantiene como líder en la tabla.