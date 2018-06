Cantera Vavel: 15º aniversario CD Algirós

Google Plus

Una vez finalizada la temporada en la LNFS, pasamos a analizar una de las escuelas de fútbol sala base muy unida y en la que se prima la formación de los jugadores antes de introducirlos en la competición.

Hablamos de CD Algirós FS, una entidad deportiva que celebra su 15º aniversario y se sitúa cerca del barrio del Cabañal en la ciudad de Valencia. Este club pretende, a parte de una realización de una actividad técnico deportiva, como es el Fútbol Sala, la enseñanza de unos valores humanos dirigidos a los más jóvenes del club.

El proyecto del club se divide en tres etapas: La primera fase se centra en conseguir que los niños se diviertan a partir de un ambiente distendido y siempre con el fútbol Sala presente. Esta etapa se dirige a las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín en las que lo menos importante es el resultado en los partidos.

Durante la segunda fase, los adolescentes ya comienzan a ser más competitivos entre ellos, con lo cual es a partir de infantiles cuando se incluye una competición de garantías a partir de los Juegos Escolares.

Por último, las etapas de juvenil y senior van muy ligadas entre ellas. En el CD Algirós esta temporada solo existen dos equipos federados, como son el Juvenil A y el senior, los cuales ya se juegan ascensos de categorías, entre otros aspectos. Además, en esta escuela se confía en jugadores jóvenes, ya que el primer equipo ha tenido que "tirar" de varios juveniles en algunos partidos.

Ámbito y éxitos conseguidos

La escuela se sitúa en el barrio de Algirós, cercano de los barrios marítimos de la ciudad de Valencia y de donde procede el nombre del club. El lugar dónde se disputan los partidos varía en función de la categoría en la que nos encontremos. Por un lado, todos los equipos que participan en los "Jocs Esportius" disputan sus partidos en el Colegio Ayora, ya que la competición no exige explícitamente un pabellón.

Por otro lado, tanto Juvenil A como el Sénior disputan sus partidos en el Pabellón de la Malvarrosa, que dispone de unas instalaciones en una buena disposición. Además, los primeros han alternado esta pista con el Pabellón de el Cabañal, espacio que debemos conocer todos ya que en ese lugar disputa sus encuentros el Levante UD FS en la LNFS.

Equipo juvenil en un tiempo muerto en su último partido en el Pabellón del Cabañal I Foto: Algiros Fs

Desde su fundación en la temporada 2002-2003 bajo el sobrenombre actual ha ido obteniendo diversos títulos. Anteriormente participaba en los actuales "Jocs Esportius" con el nombre de Angelina Carnicer. A partir de su actual denominación, los títulos más importantes son los ascensos del primer equipo a la Primera Regional Valenciana en su primera temporada, en la 2008-2009 y en la 2015-2016 venciendo al Club Deportivo Santa Ana, uno de sus máximos rivales en casa de éste.

Otras competiciones que han sido conseguidas son, a excepción de la última temporada ya que hablaremos de éstas en otro apartado, los campeonatos y subcampeonatos en categorías del fútbol base. Las más destacadas son el campeonato conseguido en el 2004-2005 por parte del equipo cadete por delante del antiguo Vijusa Valencia. En cuanto a subcampeonatos hay que nombrar los conseguidos por el equipo cadete en 2011-2012 en los Juegos Deportivos Municipales. Las dos siguientes campañas se consiguió la misma hazaña en determinados campeonatos.

Equipos que forman el club en su 15º aniversario.

El club está compuesto alrededor de unos 150 jugadores divididos en once equipos. Desde prebenjamines a Senior pasando por las diferentes categorías como son benjamines, alevines, infantiles, cadete y juveniles, consiguiendo como mínimo un título en todas aquellas que se basan en la competición.

Como dato a destacar es la gran presencia de jugadores de las categorías más altas que ejercen como "entrenador" en muchos de los equipos de la escuela.

De este modo, el prebenjamín lo forman niños de 5-6 años, donde lo que se pretende es dar una formación amplia a los "jugadores" a partir de entrenamientos distendidos y algún partido amistoso, sin llegar a competir. Los encargados de controlar a los chicos son Brian y Sergi, jugadores del Senior y del juvenil, respectivamente.

Prebenjamín temporada 2017-2018 I Foto: Algirós FS

Las categorías benjamín y alevín van bastante ligadas, ya que son el preludio a empezar la competición. En estas categorías, existe una "liga" frente a otros clubs, pero dónde no aparece una clasificación, ya que esto pasa a un plano secundario. El club cuenta con un equipo benjamín y dos alevines, dirigidos por gente de la casa. Un ejemplo de ello es el alevín que está bajo la disposición de Mata y José pertenecientes a las categorías más altas del club.

Alevín B temporada 2017-2018 I Foto: Algirós FS

Pasando a la competición, ambos infantiles han acabado en su liga dentro del top 3, asegurándose así una plaza en el Play Off por el campeonato de Valencia. La final enfrentó a ambos, consiguiendo la victoria el infantil B frente al infantil A, por un resultado de 2-1. El equipo campeón llegó al Play Off como subcampeón de su grupo por detras del Jesús María, mientras que los pupilos dirigidos por Sergio llegaron a la final sin perder un partido en toda la temporada, con un registro de 16 victorias y 2 empates en el campeonato liguero.

Infantil A temporada 2017-2018 I Foto: Algirós FS

En cuanto a los dos equipos cadetes también participaron en el Play Off tras obtener unos resultados increíbles en competición. Pero no fue posible alzarse con el título, ya que Agustinos les arrebató el titulo al Cadete A en la final en los penaltis. Esto no empaña la temporada realizada por los equipos dirigidos por Víctor y Sito respectivamente.

Los juveniles participan en competiciones diversas. Por un lado el juvenil B participa, como el resto de la base en una competición llamada Juegos Escolares donde no se juegan ascensos ni descensos de categoría. Aún así han conseguido el doblete tras vencer liga y Play Off.

En cuanto al Juvenil A han conseguido la ansiada liga que siempre se quedaban a las puertas las últimas temporadas. En este caso, casi sucede lo mismo tras una derrota en uno de los pabellones más complicados de la categoría, Chelva, en el ninguno del top 3 ha conseguido victoria. Por tanto llegaban a la última jornada sin depender de ellos para ser campeones, y así fue. Tras una victoria sin complicaciones frente a La Canyada, dependían de que RibaRoja no sumara tres puntos. Y sucedió lo impensable, PenyaRoja vencía y Algirós se proclamó campeón y consiguió el ascenso a 1º provincial.

Al acabar la liga, se pasa a participar en copa frente a rivales de categoría superior como EAF Valencia CF y La Salle Paterna que eliminaron hasta llegar a semifinales, cuando se enfrentaron a los campeones de división de honor juvenil, Maristas Cullera, rival que participó en el campeonato de España.

Equipo Juvenil recibe ele título de campeón de liga 2017-2018 I Foto: Algiros FS

Por último, mencionar la temporada del primer equipo que ha conseguido mantener la categoría en una temporada complicada donde han tenido que "tirar de los juveniles" durante gran parte de la temporada. Tras llegar al fin de la liga regular, han conseguido llegar a la final de Copa Senior que se disputará este fin de semana, siendo ésta la primera final a la que se llega en los quince años del club.