Palma Futsal y Jaén Paraíso Interior empatan a todo en un brillante partido

Palma Futsal: Palma Futsal: C. Barrón, Vadillo, Eloy Rojas, Chicho, Paradynski; suplentes: Tomaz, Diego Fávero, Carlitos, Maico

La undécima jornada presentaba en el Palau Municipal de Son Moix un encuentro entre dos equipos que se caracterizan por el buen juego que le dan al balón. Los locales llegaban al partido para tratar de romper la racha negativa de tres jornadas consecutivas perdiendo, mientras los andaluces venían de ganar en La Salobreja a Levante. Joselito, uno de los jugadores más en forma de los mallorquines, causó baja por lesión, mientras que Jaén Paraíso Interior contaba con todos sus efectivos disponibles.

Los primeros compases del encuentro no contaron con un dominador claro. Los dos conjuntos iniciaron una agresiva presión a toda pista, lo que provocó suma dificultad para sacar el balón jugado. Los locales, trataban de acaparar la posesión del esférico, pero sin un movimiento fluido del esférico.

La primera ocasión del partido llegaría por parte de los visitantes, cuando Campoy robó un balón en medio campo, y en un claro contraataque en superioridad, falló un pase hacia su compañero Mauricio que estaba solo para empujar el balón. A raíz de esa acción, los visitantes fueron los causantes de más ocasiones, pero se encontraron una y otra vez con las manos de Carlos Barrón.

Se cumplían los primeros cinco minutos de partido y los de Juanito no habían causado problemas a Dídac Plana. Sin embargo, la segunda rotación de los baleares sí que empezó a incomodar al portero catalán, que en varias ocasiones tuvo que emplearse a fondo. El partido se convertía en un auténtico correcalles por momentos, pero los porteros se mostraron muy seguros bajo sus porterías.

El partido no cesaba en intensidad y ninguno de los equipos estaba dispuesto a regalar nada.

Llegaba el ecuador de la primera mitad cuando los locales parecían coger las riendas del juego. Vadillo y Chicho probaron fortuna desde lejos, sin causar grandes problemas en la portería visitante. No obstante, el conjunto jienense no se relajaba y Solano, a la media vuelta, apunto estivo de sorprender a Barrón.

La toma errónea de decisiones fue una constante durante el primer tiempo.

En los últimos minutos, Palma se empezó a relajar, y los visitantes empezaron a llegar seriamente a la portería isleña. Dani Martín, el ala salmantino, metió una marcha más a su equipo y firmó unos buenos minutos que pusieron en aprietos a la zaga rival. La precipitación empezó a apoderarse de los de Juanito, que veía como la presión a la que se vio sometido por Jaén le creó dificultades para mover el balón.

La segunda mitad comenzó con los mimos indicios que el primer tiempo. Ambos equipos ejercieron una fuerte presión que imposibilitaba buenas combinaciones. El partido se encontraba en un punto muy igualado, donde ninguno sucumbía a los arreones del rival. Palma quizá acusaba la baja de Joselito, puesto que el gaditano es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo y uno de los máximos rematadores.

Poco a poco, los jugadores de pista empezaron a mostrar sus aptitudes individuales para tratar de desequilibrar el marcador. Campoy dio muestras de su calidad en varias ocasiones, pero no logró perforar la meta de Barrón. Dídac no contaba con muchas intervenciones ya que las oportunidades de gol de los locales no terminaban de ser claras.

Para colmo, a falta de 8 minutos para la conluasión, el portero local tuvo que dejar su hueco a Nico Sarmiento tras síntomas de una posible rotura muscular. Un minuto después de este parón por lesión de Barrón, los locales gozaron de la ocasión más clara hasta el momento, tras gozar un tres para uno en contrataque que no supo definir.

Dani Martín, como ya sucedió en el primer tiempo, era el hombre más enchufado de su equipo, incluso tras una buena filigrana estrelló un balón en el poste.

Dídac Plana, portero cedido por el Barcelona Lassa, firmó una actuación estelar.

Los últimos minutos se convertían en un verdadero espectáculo, los dos equipos no perseveraron en absoluto y buscaron el gol por todos los medios. Dani Martín tomaba el protagonismo por parte visitante mientras que Palma Futsal buscaba su oportunidad al contraataque. Pero un muy inspirado Dídac mostraba su buen momento de forma parándolo absolutamente todo.

Ambos conjuntos agotaban todas su armas para tratar de llevarse los tres puntos en un igualado choque durante los cuarenta minutos. Sin embargo, como en el resto del encuentro, los porteros no permitieron encajar ningún gol. Palma Futsal fue quien apostó más por la victoria, poniendo el portero-jugador a falta de dos minutos, pero el marcador se quedaría sin estrenar en un equilibrado encuentro de principio a fin.

Con este empate ambos conjuntos quedan igualados a 20 puntos en la clasificación y con un estrecho margen respecto a la zona situada fuera de los puestos que dan derecho a participar en la Copa.