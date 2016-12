Borrón y cuenta nueva

Los granotas venían de empatar 3-3 en Liga tras un partido donde remotaron rápidamente un gol en contra y lograron ponerse 3-1 al descanso. El Peñíscola aprovechó el paso de los minutos y sobretodo se benefició de la decaída del Levante, que conforme pasaban los minutos, la plantilla se iba achicando. Así pues, el Peñíscola, en los últimos tres minutos de partido logró recortar distancias poniendo el 3-2 y empatar poniendo el 3-3 definitivo que dejó a los blaugranas heridos. El Cabanyal estuvo muy cerca de volver a ver una victoria pero el Levante pecó de continuidad y resistencia. Por su parte, el Cartagena venía de disputar un gran partido y conseguir un punto frente a El Pozo Murica tras quedar 4-4.

Con el partido pasado olvidado, los de Braulio viajaron a la ciudad de Cartagena para disputar su partido correspondiente a la 12ª jornada de campeonato regular. Los locales salieron de inicio con: Raúl, Jesús, Rodrigo, Juanpi y Josema. Mientras que los granotas salieron con: Yeray, Márquez, Pizarro, Tripodi y Emilio Buendía.

Con un primer tiempo para el olvido, el Levante se vio superado por el gran empuje que proporcionaron los locales. Los de Guillarmón salieron con las ideas muy claras y realizando un buen fútbol sobre la pista y no les costó mucho llegar a encarar a Yeray. En el minuto cinco de partido, Rahali ya adelantó a los suyos con un gol con un tanto de fortuna. El gol supuso una inyección de moral e intensidad para los de casa. El Cartagena se venía arriba conforme corrían los minutos. Juanpi y Cristian Rubio anotaron dos goles en apenas un minuto para poner el 3-0 momentáneo. Apareció Javi Matía a balón parado para instaurar el 4-0 en el luminoso, dejando a los visitantes gravemente trastocados. No obstante, tuvieron varias ocasiones, la más importante la de Emilio Buendía, quien no estuvo afortunado en el doble penalti y no pudo recortar distancias antes del descanso.

A la vuelta de vestuarios, el Levante dio un paso al frente en busca de la igualada, por muy costosa que fuese. Cinco minutos después del inicio de la segunda mitad, Márquez recortó distancias con un gran gol. El dominio granota iba aumentando y tuvo varias ocasiones para poner el 4-2, pero Josema puso el 5-1 y detuvo la ofensa visitante. Braulio, con ya poco que perder, lanzó la moneda al aire y optó por jugar con portero-jugador. Lograron un gol en los últimos instantes de la mano de Pizarro. Tanto que sólo sirvió para maquillar un marcador que no pudo ser igualado en ningún momento.

Con seis puntos en la tabla, el Levante recibe el próximo día 30 de diciembre al colista Jumilla, gran oportunidad para poder sumar de tres en casa, recortar los cinco puntos que los separan de la permanencia y alejarse de los puestos de la quema.