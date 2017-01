Movistar Inter celebra con victoria la vuelta de Gadeia

Google Plus

De nuevo una gran entrada en Torrejón para presenciar esta vez la visita de Gran Canaria en el inicio de la segunda vuelta, quizás con el recuerdo de la goleada ante Jumilla y con la esperanza de volver a ver muchos goles.

Justamente eso parecía cuando Taffy conseguía abrir el marcador a pase de Lolo, y es que la presión alta de Inter era bastante más efectiva que la efectuada por los canarios. Tras el gol, lo que parecía que podría ser el comienzo de un partido eléctrico no fue más que un espejismo. Durante casi toda la primera parte el ritmo de partido fue lento, casi no hubo ocasiones claras de gol. Quizás debido a la presión alta de ambos equipos y a la seriedad defensiva de los visitantes, que se encontraban cómodos con el resultado en ese momento.

Gadeia volvía a Inter y en sus primeros minutos dio buena impresión, sobre todo en ataque

Era el ritmo tan cómodo que Velasco aprovechó para dar entrada al recién llegado y no sobrado de forma Gadeia, ya con su tránsfer en la mano, que no solo no desentonó sino que incluso consiguió tener un cierto protagonismo en ataque.

Sin embargo todo se volvió loco en el último minuto del primer tiempo, en el que se marcaron tres goles. Rafael roba un balón y con la colaboración de Daniel arman una contra letal que finaliza el primero con el portero Igor ya batido, 2-0. En la siguiente jugada, de nuevo Rafael marca el 3-0 aprovechando una indecisión de la zaga grancanaria.

Cuando se pensaba que se iban al descanso con un castigo demasiado duro para los visitantes, éstos consiguieron reengancharse al partido, aprovechando un córner y el despiste interista al dejar sin marca a Juanillo en el interior del área. 3-1 al descanso y nada decidido.

Una segunda parte mucho más dinámica

En la reanudación Gran Canaria sale a la pista con una nueva intensidad. Su gol en el último instante les dio el suficiente convencimiento para pensar que podrían pelear el partido a los torrejoneros. Aumenta la intensidad de su presión hasta el punto no solo de incomodar la salida interista sino que ponen en verdaderos aprietos a Álex. Inter responde y hacen intervenir a Igor en una doble oportunidad de Ortiz y Darlan.

Se suceden las oportunidades en ambas puertas y se agiganta, aún más si eso es posible, el visitante Bingyoba a base de presencia y latigazos en su vuelta a la pista de su formación.

Tanta ida y vuelta tenía que acabar en gol. Un mal despeje de Darlan queda a los pies de Julio que bate a Álex por bajo. El atrevimiento visitante obtenía justo premio.

Gran Canaria consiguió amenazar a Inter con una muy buena presión alta.

A partir de ese momento Inter domina de nuevo el encuentro y Gran Canaria se centra en capear el temporal con la esperanza de, en alguna contra empatar el encuentro. Vuelven a aparecer en pista Ricardinho y Taffy, y los locales inclinan el campo a su favor.

Cuatro minutos tardan en perforar la portería visitante. Taffy, en un brillante uno contra uno se deshace de su defensor y revienta la escuadra grancanaria con la zurda. 4-2 y los canarios deciden arriesgar con el portero jugador.

Pese a unos primeros segundos prometedores, con dos tiros a puerta, Borja consigue robar el balón y marcar a puerta vacía el 5-2. Pese a insistir con el juego de cinco la aventura visitante había terminado. Inter controla de nuevo el partido y apenas deja que los canarios vuelvan a incomodar a Álex.

En el último minuto Rafael, que estuvo impresionante en la efectividad, marca el definitivo y excesivo 6-2 para seguir la estela del líder Barcelona.

Magnífico partido el visto en Torrejón, sobre todo en la segunda parte, con un muy valiente Gran Canaria que estuvo mucho más cerca de dar un disgusto a los locales que lo que pueda parecer por el resultado final.