Inter sufre para ganar a un Aspil Vidal apuntado a la épica

Llegaba Aspil Vidal a Torrejón plagado de bajas, hasta cinco jugadores de la primera plantilla no podían jugar contra Movistar Inter. El runrún en el Jorge Garbajosa preveía un partido que duraría lo que le aguantara la gasolina a los de Pato. Pues resultó que los navarros llegaron con el depósito lleno.

Inter, aún con Daniel y Rafael fuera de la convocatoria, tenía plantilla para aplicar un ritmo fuerte al partido y agotar a los visitantes. A ello se puso. Presión total desde el principio, a lo que respondieron los visitantes con esa misma presión. De hecho las dos primeras grandes ocasiones del partido fueron navarras, por medio de Javi Mínguez y Hamza, resueltas brillantemente por Jesús Herrero que volvía a la portería interista tras su lesión.

Los torrejoneros empiezan a llegar a la portería de Molina con peligro. Gadeia casi lesiona de un pelotazo al portero visitante y acto seguido revienta el palo de un gran derechazo, pero no consigue perforar el marco navarro. La intensidad defensiva es tal que llegan los dos equipos a la quinta falta con ocho minutos por jugar. Los primeros en tener la oportunidad desde los diez metros son los navarros. Javi Mínguez no consigue batir a Herrero entre las piernas, pero casi. Los locales también tuvieron la oportunidad, pero Ricardinho no acertó entre los tres palos.

El despliegue físico de los navarros, sobre todo de David y Hamza, consiguió igualar un partido que a priori parecía desequilibrado.

Al descanso se llega con empate a cero. Con la sensación de que la heroicidad de Aspil Vidal se erigía como protagonista y de que los interistas no eran capaces de coger el ritmo que necesitaban para encarrilar el encuentro.

Taffy adelanta a los locales pero Aspil no se rinde

En la reanudación, mismo escenario. Presión alta por ambas partes, pero esta vez los interistas consiguen golpear en minuto y medio gracias a Taffy, que desborda en el uno contra uno a Mínguez y bate a Molina raso al segundo palo.

Tras el gol, los navarros sufren más para salir que en el primer tiempo, Darlan se agiganta en el pívot y tiene varias ocasiones claras de marcar. En cambio, cuando menos lo esperaba la grada, llega el gol visitante en una fugaz salida navarra con un magnífico derechazo de Luisma que se cuela por la escuadra torrejonera.

Vuelta a empezar para Movistar Inter. Sigue el acoso pero con un punto de nerviosismo y ansiedad. A falta de siete minutos llega el error navarro. Fallo en el pase en área propia de los navarros que aprovecha Ricardinho a la segunda para batir a Molina y ponerse en ventaja. El gol fue celebrado con rabia por los interistas, pero sobre todo con alivio. Hasta ese momento Aspil no fallaba en la salida con unos inmensos David y Hamza que apenas descansaron en todo el encuentro.

Ricardinho volvió a ser vital para los torrejoneros al conseguir el 2-1 al aprovechar el único error navarro en su área.

Ese momento es el elegido por Velasco para echarse un poco hacia atrás y dejar la iniciativa a los navarros para así aprovechar los espacios a la contra. Los navarros contemporizan y los locales aún tienen alguna oportunidad. A falta de tres y medio Pato ordena el portero - jugador. No llegan con claridad a gol los navarros, hasta que a falta de siete segundos llega una doble oportunidad que a punto está de cristalizar en el empate, pero Herrero rechaza.

En el último instante Ricardinho aprovecha un rebote tras tiro de Luisma para marcar de nuevo a portería vacía coincidiendo con la bocina final.

Magnífico partido el vivido en Torrejón, agrandado por el extraordinario esfuerzo de los visitantes que a punto estuvieron de sacar un empate quizás merecido. Inter acusó en su ritmo la jornada de selecciones pero aún así se hizo con la victoria que les permite seguir a un punto del F.C. Barcelona Lassa.