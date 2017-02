Resumen de la jornada 18 de la LNFS

Jaén y Plásticos Romero Cartagena firmaron uno de los duelos más igualados de la jornada - Fuente: LNFS

Una jornada más, la LNFS ha demostrado la igualdad que la caracteriza, en la que los tres primeros clasificados sufrieron para sacar sus partidos adelante.

ElPozo Murcia vio frenada su racha de victorias en el Cabanyal ante el Levante. Los hombres de David Madrid consiguieron un punto valiosísimo (1-1) que le acerca a sus rivales directos por la salvación. Movistar Inter tuvo que emplearse a fondo para doblegar a Ribera Navarra (3-1) y no perder la estela del liderato. Pese a las bajas, los navarros ofrecieron una gran imagen que, sin embargo, no fue suficiente para evitar la décima derrota de la temporada. El play off se aleja a cuatro puntos. El FC Barcelona, por su parte, recibió a Jumilla, el colista de la liga. Pese a la gran diferencia en la tabla los catalanes no tuvieron un partido cómodo, aunque acabaron imponiéndose por un contundente 6-1.

Palma Futsal no dio opción a Ríos Renovables Zaragoza (4-2) y sigue la estela del trío de cabeza. Magna Gurpea sufrió pero acabó derrotando a Gran Canaria (5-4) y consiguió una victoria importantísima para afianzar sus opciones de play off, pues ya ha abierto una brecha de ocho puntos con su inmediato perseguidor, Santiago Futsal. Los gallegos se llevaron el derbi ante Burela (3-0) y se colocan a dos puntos de las plazas de privilegio, que actualmente cierra Catgas Santa Coloma. Los catalanes se llevaron un duro correctivo en su visita a Peñíscola (7-0) y ven cómo peligra su puesto en la tabla. Por último, Jaén no falló en La Salobreja y sumó los tres puntos ante un combativo Plásticos Romero Cartagena (5-2).

La jornada 18 deja varios frentes abiertos: por un lado, las posiciones de play off. Se abre una pequeña brecha de seis puntos entre el séptimo y el octavo clasificado, Magna Gurpea y Catgas, respectivamente. Santiago Futsal, Ríos Renovables y Ribera Navarra están ya al acecho de los catalanes, solo cuatro puntos separan a estos cuatro conjuntos. Por abajo, el descenso se aprieta más que nunca. Jumilla sigue hundido en la tabla pero el empate cosechado por el Levante le acerca a tan solo dos puntos de Burela, que ya acumula siete jornadas sin conocer la victoria.

Así queda la clasificación tras la disputa de la jornada 18: