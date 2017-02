Futsi y Universidad de Alicante aumentan aún más su ventaja

Google Plus

Foto: Facebook FsfCiudadDeAlcorcon

El camino de Futsi Atlético Navalcarnero sigue expedito hacia el campeonato. En esta jornada ha conseguido su decimoctava victoria en otros tantos partidos de liga al vencer no sin apuros a Cidade de As Burgas por 3-2. Las líderes de la clasificación dominaban claramente por 3-0 pero un arreón final de las gallegas redujo la diferencia a un gol pero no fueron capaces de empatar el encuentro.

Las más cercanas rivales de las madrileñas, el Universidad de Alicante se deshizo sin ningún problema del Rubí por un apabullante 1-8 a domicilio, demostrando que estarán al acecho de cualquier hipotético tropiezo del líder. Mientras tanto el duelo más atractivo de la jornada tenía lugar en Alcorcón. Las amarillas se medían a las actuales campeonas de liga, Burela. El partido fue realmente atractivo con dos equipos volcados en pos de la victoria pero que finalizó con empate a dos. Lo que hace que aumente la desventaja de ambos con la pareja de cabeza.

Ourense, Poio y Jimbee aprovecharon el empate para acercarse un poco más por la pelea de los puestos de Copa. Las orensanas batieron con claridad al Txantrea, Poio ganó a Leganés y Jimbee Roldán se impuso en el derbi murciano al UCAM ElPozo en el pabellón de las universitarias.

Gironella y Majadahonda empataron entre sí en Madrid, no pudiendo aprovecharse del todo de la derrota de Cidade de As Burgas ante el líder. Quien sí recorta es Móstoles que se sitúa a solo un punto de las majariegas al vencer muy claramente al colista Rioja por 3-9, alejando casi definitivamente el fantasma del descenso y poniendo el objetivo en los puestos de mitad de tabla.

El hecho de que ninguno de los cinco equipos de la zona baja lograse puntuar clarifica la pelea. Ventaja para UCAM que ve el descenso a una distancia de cuatro puntos, mientras que en otros cuatro se encuentran Leganés, por ahora salvado por la diferencia de goles, Txantrea, Rubí y Rioja. Este último colista a tres puntos de las catalanas.

La próxima jornada parecería a priori de transición, sin duelos por la cabeza y todo pinchazo de las de arriba sería una sorpresa. Sin embargo hay un interesante Cidade de As Burgas - Alcorcón, teniendo en cuenta la gran imagen dada por las gallegas en Navalcarnero. Por último, la oportunidad de hacer historia esta temporada la tendrán las pamplonesas de Txantrea que reciben al imbatible, hasta ahora, Futsi Atlético Navalcarnero.

PARTIDOS RESULTADOS Rubí FS -- Universidad de Alicante 1 - 8 Ourense Envialia -- UDC Txantrea 6 - 1 FSF Rioja -- Móstoles FSF 3 - 9 Atlético Navalcarnero -- Cidade de As Burgas 3 - 2 UCAM ElPozo Murcia -- Jimbee Roldán FSF 1 - 3 Poio Pescamar -- Leganés Masdeporte 3 - 0 Majadahonda Afar 4 -- Penya Esplugues Gironella 2 - 2 AD Alcorcón FSF -- Pescados Rubén Burela FS 2 - 2