Movistar Inter le devuelve los cinco goles a Palma Futsal

Un nuevo lleno en el Jorge Garbajosa. El recuerdo de la dolorosa derrota de la ida en Palma, 5-0, y el empate del FC Barcelona Lassa el viernes hacía que la cita fuera ineludible para los aficionados de Movistar Inter.

El partido comenzó con una gran intensidad por parte de ambos equipos. Presión total en ambas formaciones y aunque pronto Rafael puso a prueba a Barrón, el dominador de los primeros minutos de encuentro fue el conjunto mallorquín. Primero Vadillo, al que responde bien Herrero, y después Carlitos de vaselina que tras el roce del portero local salva Lolo bajo palos.

Inter es incapaz de salir con claridad a posiciones ofensivas, mientras que Palma sale con más facilidad gracias a las recepciones de Paradynski de los pases en largo de Barrón.

Poco a poco Inter se desembaraza de la maraña defensiva de Palma y comienza a llegar con peligro al marco visitante. Los locales ponen cerco al área de Barrón que se erige como protagonista al detener lanzándose a los pies de Daniel Japonés un peligroso contraataque interista y rechazar un durísimo disparo de Gadeia.

La intensidad del encuentro no disminuye, con Vadillo al mando los visitantes no desisten. Nada más salir de un tiempo muerto Carlitos llega con claridad y Herreros tiene que rechazar su remate con la cabeza. La respuesta local no se hace esperar y Gadeia está a punto de marcar al recibir en el pívot y rematar con fuerza a lo que responde Barrón de nuevo con grandes reflejos.

Los dos conjuntos llegan a cinco faltas y los árbitros, a falta de tan solo segundo y medio para el descanso, señalan una falta más que dudosa sobre Ricardinho. Ateniéndonos al criterio llevado por la pareja arbitral hasta ese momento la infracción era inexistente. Taffy decide lanzar desde el lugar de la falta, a siete metros del marco balear, escorado a la derecha de Barrón. Golpea al palo del portero, acierta el guardameta a tocar, pero el brasileño recoge el rebote para marcar coincidiendo con la bocina del descanso. El enfado de los visitantes es ostensible y justificado.

Vendaval interista en la reanudación

La intensidad no se pierde tras la reanudación. En la primera ocasión de la segunda parte Carlitos hace lucirse a Herrero que saca su pie izquierdo salvador y no define en el rebote Joselito que lanza fuera. El equipo torrejonero responde y Rivillos avisa también con la zurda y Barrón se gusta en espectacular palomita a la escuadra.

En el minuto tres Rafael sirve en diagonal a Rivillos que de volea a la media vuelta bate a Barrón, haciéndonos recordar aquel maravilloso gol de Javi Sánchez en la final del Mundial de Guatemala. Acto seguido, Inter vuelve a salir con claridad de la presión y Taffy consigue su doblete al sobrepasar con gran clase la salida de Barrón para establecer el 3-0.

Juanito pide tiempo muerto para parar la sangría de los suyo, y parece que lo consigue. Nada más salir a pista Tomaz lanza con dureza y el balón se cuela entre las piernas de Jesús Herrero. La esperanza volvía al conjunto palmesano.

Sin embargo esa esperanza que se veía en el marcador no se percibe en la pista donde Inter sigue siendo claro dominador. A once de la conclusión Borja finaliza un contraataque de manual llevado por Daniel, Gadeia y el propio jugador madrileño para poner el 4-1 en el electrónico.

Las ocasiones de Inter siguen llegando, la devolución de la "manita" de la ida es golosa para los torrejoneros. Barrón acierta a rechazar varios tiros de Gadeia, y hay unos momentos de correcalles que no terminaron en gol por las excelentes intervenciones de ambos porteros.

A falta de seis minutos Attos sufre lo que parece ser una grave lesión de rodilla al pisar mal en una pugna por el balón con Rivillos. Tras el parón Juanito decide poner en marcha el portero - jugador. Inter consigue salir de la encrucijada con el peligro que no demuestra Palma. La ocasión más clara de los baleares corresponde a un rebote que da en la cara de Rivillos y que Herreros detiene en la misma línea de gol. En el último minuto Rafael intercepta el balón y marca a puerta vacía el quinto para consumar la revancha interista.

Doble objetivo cumplido por los locales, que a la revancha del partido de ida se le une el hecho de que aumenten su ventaja a tres puntos sobre su más inmediato perseguidor el FC Barcelona Lassa. Palma baja a la sexta plaza y no parece capaz de retomar el nivel que le hizo ser el mejor equipo de la competición en los primeros meses de competición.