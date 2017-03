Pleno de juveniles y alevines en la jornada de cantera interista

Google Plus

Foto del juvenil División de Honor. | Foto: Inter Movistar.

Gran jornada en general para la academia interista. De los dieciséis equipos en liza este fin de semana (solo el filial descansó), el balance queda de la siguiente manera: nueve victorias, tres empates y solo cuatro derrotas.

Los juveniles dan una buena imagen

Comenzamos con los juveniles, protagonistas por haber logrado el pleno este fin de semana. Tanto el que compite en División de Honor como los que lo hacen en Preferente y el 1ª regional contaron sus partidos por victorias. El juvenil división de honor visitaba al Torrejón para tratar de consolidarse en la tercera plaza, y logró una ajustada victoria por tres goles a cuatro. Sin embargo, aún está muy lejos de los dos eternos aspirantes al título, Ciudad de Móstoles y UDRB, los cuales precisamente se enfrentaron esta jornada, con victoria de los locales, los mostoleños, por seis goles a tres.

El juvenil B también va tercero en preferente, precisamente tras los filiales de Ciudad de Móstoles y Las Rozas-Boadilla, tras vencer por ocho goles a cinco a Tres Cantos. Gran temporada de los tricantinos que actualmente son quintos, pero son el primer equipo no filial. El juvenil C venció por cero goles a seis en un campo complicado como es Deporcoslada, que empezaba la jornada dos puestos por encima (3º vs 5º).

En cuanto a los cadetes, hubo de todo: dos victorias, un empate y una derrota. La derrota viene del cadete C (4-3 ante Rivas), inmerso en Fase de Campeones, pero que aún no conoce la victoria en esta fase. El otro cadete en fase de campeones, el ‘A’, sigue tercero a tres puntos de Prim (rival la próxima jornada), tras vencer 1-5 a Villalba. El cadete B, inmerso en la segunda fase, sigue líder destacado tras otra nueva victoria (8-1 ante Diagonal), mientras que el cadete D, colista, suma su primer punto en la cancha de Sporting Alto Extremadura.

La base promete con margen de mejora.

Mala jornada para los infantiles que se salda sin victorias. El infantil A, situado en el grupo B de la fase de campeones, desaprovechó la oportunidad de recortar puntos a Parque Lisboa tras empatar a dos en su cancha ante este mismo rival. Tampoco fue la mejor jornada para el B, que perdió en la visita a Salesianos Estrecho (3-2) y sigue cuarto en un grupo muy apretado (solo a tres puntos del líder, Sala Arganda). El ‘C’ se mantiene en mitad de tabla tras caer por cinco goles a tres ante J3 Ayllón.

Mejor fue la jornada para las categorías menores. El alevín A venció por doce goles a cero a uno de los equipos punteros de la categoría, el Rayo San Fernando, y sigue con vida en el objetivo de las semifinales, mientras que el ‘B’ logró la segunda victoria en esta fase al vencer por cuatro goles a dos a Sala Arganda. El benjamín de fase de campeones venció por cuatro goles a dos a El Valle aunque está algo alejado de los puestos de arriba, mientras que el ‘B’ sigue buscando la segunda victoria de la temporada tras caer por cuatro goles a dos en su visita a Corazonistas.

Los más pequeños, los prebenjamines, tampoco perdieron. El ‘B’ venció por ocho goles a uno a Félix Lopetines en su grupo de deportes de Alcalá de Henares (va primero aunque lleva tres partidos más que sus rivales). El ‘A’ sigue tercero, algo lejos de los puestos de arriba, tras empatar a cinco ante San Joaquín.