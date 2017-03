A Movistar Inter le funciona el ensayo general para la Copa

Google Plus

Partido especial el que se presentaba en Santa Coloma por varias razones. Primero por la cuestión emocional de que se trataba del último partido del capitán de los locales Rafa López, fichado por el Barcelona. Segundo, porque el último partido jugado por los interistas en Santa Coloma había terminado con la victoria de Catgas en Copa del Rey, porque además el encuentro se repetirá el viernes que viene en cuartos de final de la Copa de España de Ciudad Real y por último porque era la primera vez en toda la temporada que Jesús Velasco podía disponer de toda su plantilla ya que Humberto ha recibido el alta médica esta semana, aunque en esta ocasión quedase aún fuera de la convocatoria.

Movistar Inter se toma el partido como un ensayo de lo que va a ser el partido de Copa, inicia con el quinteto de gala y con la habitual presión a toda pista, sin embargo el planteamiento local es mucho menos ambicioso de lo que nos tiene acostumbrado el conjunto catalán.

Inter dominó el balón pero no el juego en un primer tiempo extraño en el que los locales no consiguieron tirar entre los tres palos Inter tiene la posesión del balón llega con cierta claridad, buscan las espaldas de los catalanes pero sus disparos al marco de Prieto llegan sin demasiado peligro. Catgas aumentan su presión defensiva y aunque consiguen recuperar en ocasiones la posesión de la pelota no son capaces de inquietar a los interistas. En una de esas ocasiones Ortiz logra robar, cede a Herrero que despliega en largo y Rivillos remata duro ante la salida de Prieto que rechaza con el rostro, y es que el portero madrileño del conjunto catalán está en pleno rodaje para su competición favorita, la Copa, y eso quiere decir que está en estado de gracia. Poco después responde con una palomita a disparo de Ricardinho a la escuadra y a bocajarro ante Rivillos de nuevo.

En el minuto 13 es Borja el que consigue recibir en ventaja y consigue batir la puerta colomense. Sin embargo el eléctrico jugador de Morata de Tajuña había controlado con el brazo, y así lo señalaron los árbitros.

Y así transcurre toda la primera parte, Inter dominando y llegando al área contraria, si bien sin acierto de cara a gol, sobre todo debido a la concentración defensiva de Catgas, que no es capaz ni siquiera de disparar entre los tres palos de la portería de Herrero en toda la primera parte.

En quince segundos Inter consigue lo que no pudo en toda la primera parte

En la reanudación Ricardinho traza un pase fantástico en diagonal al corazón del área y Rivillos anota el 0-1. En tan solo quince segundos Inter desmantela el fortín colomense que había sido incapaz de abatir en los veinte minutos anteriores. Sin embargo el gol no cambia en absoluto la dinámica del partido, ya que los locales siguen con el convencimiento de que tendrían oportunidad de igualar el encuentro.

Daniel Japonés se va de dos contrarios y cruza ante la salida de Prieto para golpear con el balón en la madera, y en la siguiente jugada por fin los locales hacen intervenir a Herrero. El portero interista tiene que reaccionar brillantemente ante el doble remate de Maxi Rescia.

Pese al dominio del balón por parte de Inter el resultado seguí siendo incierto ya que ese dominio del balón no se transforma en control del juego por parte de los de Torrejón.

A nueve minutos para la conclusión Daniel recibe en la posición de pívot, pierde el balón pero inmediatamente es recuperado por Pola que bate a Prieto con un disparo pegado al palo. Dos goles de ventaja para Inter y Catgas necesitaba un cambio en el partido.

El cambio necesitado por los locales no llega, Ricardinho crea y Gadeia bombardea a Prieto, que no se inmuta. A falta de siete minutos el cambio llega en forma de regalo. Borja se deja el balón atrás en un ataque interista, Del Moral lo agradece cediendo al incombustible Dani Salgado que no desaprovecha la oportunidad para batir a Herrero y revivir el partido.

Ahora sí hay una pequeña revolución. El partido aumenta de ritmo y Catgas aprieta de lo lindo. Aprovechándolo Pola dispara desde su campo y Prieto tiene que emplearse a fondo para salvar in extremis.

Sepe se pone la camiseta de portero y mueven con velocidad la pelota para incomodar a Inter en busca del empate. Tras un tiro fuera de los locales Inter juega rápido, Taffy porfía con la defensa, consigue disparar y Corvo salva bajo palos ya que Sepe, de portero, estaba batido. A tan solo veinte segundos para el final Herrero se precipita en el saque y le proporciona una bola extra a Catgas para el empate. Catgas remata a puerta pero bloca el portero de Movistar Inter que dispara de portería a portería y coincidiendo con la bocina consigue el definitivo 1-3.

Movistar Inter se afianza en el liderato a la espera del resultado de sus máximos rivales en la liga, Barça y ElPozo, que se enfrentan entre sí, mientras que Catgas tiene que prepararse para la Copa y el resto de la temporada sin su capitán, lo que puede convertirse en un momento difícil en la temporada para los catalanes.