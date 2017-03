Murcia completa el triplete con el campeonato de España sub 16

Murcia celebra el título logrado. | Foto: FFRM

Lo han vuelto a hacer. Y no se puede hablar de casualidad. Tres campeonatos de selecciones territoriales se han disputado este año, y los tres los ha ganado Murcia. Tierra ‘futsalera’ como pocas, las selecciones de la FFRM ya habían dejado muestras de su talento en Cataluña, en la categoría sub 17 femenina, y en Getafe, con la victoria también de las chicas en edad sub 21. La nueva conquista ha sido Valdepeñas, en Ciudad Real, donde la selección murciana sub 16 masculina (categoría cadete) ha doblegado a Madrid, Navarra y la propia anfitriona Castilla-La Mancha.

Tras superar sus respectivas fases previas, estas cuatro comunidades se citaban en Valdepeñas para conocer al nuevo campeón de España en categoría sub 16. Como se suele decir otras veces, el mero hecho de estar aquí ya supone un premio, ya que otras comunidades como Cataluña, Andalucía o Extremadura se quedaron fuera de estas ‘semis’. El partido inaugural, la primera de las dos semifinales, ya dejó ver la igualdad reinante entre estos cuatro equipos desde el minuto uno.

Navarra y Murcia, con sufrimiento a la final

Navarra y Madrid saltaban a la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza, sede del FS Ciudad del Vino, equipo de la Segunda División Nacional de la LNFS. En un partido apretado, Navarra abriría el marcador en el primer minuto de juego, aunque los cadetes madrileños espabilaron y lograron poner el 2-1 en el marcador antes del descanso, saliendo incluso con portero-jugador para tratar de ampliar la ventaja. Tras el descanso, Madrid puso el tercero, pero Navarra metió una marcha más y empató a tres minutos del final tras dominar toda la segunda mitad. Ya en la prórroga, el marcador no se movió (3-3). Los penaltis dictaminaron sentencia a favor de Navarra, que no falló ninguno de los tres lanzamientos.

Si esta semifinal fue sufrida, la emoción había llegado para quedarse en Valdepeñas. Murcia se marchó 2-1 abajo al descanso ante el combinado local, pero en la segunda parte, un gol de Javi Gómez, que firmaba un doblete, y dos goles de ‘Mesi’, ponían el 2-4 momentáneo en la pista. Cuando todo parecía resuelto, llegó un tanto más por parte de cada equipo. Con el 3-5, Castilla-La Mancha puso toda la carne en el asador logrando empatar a falta de un minuto, pero de nuevo ‘Mesi’ cerró el partido con un ‘póker’ y un tanto en el último suspiro (5-6).

Prórroga, pero triplete

Y en la gran final Murcia volvió a ganar, aunque casi con más sufrimiento que en la ‘semi’ previa. La primera parte finalizó con victoria parcial para Murcia por tres tantos a dos, gracias a un doblete de Javi Gómez, que anotaba su cuarto tanto en el torneo. Esta situación se amplió más aún con el cuarto tanto, pero Navarra forzaría la prórroga gracias al 4-4 que desembocaba en dos tiempos suplementarios de tres minutos. Murcia marcaría el 5-4, y posteriormente el 6-4 obra de su portero con los navarros ya volcados a la desesperada.

Este triunfo refleja, una vez más, el gran trabajo que se hace con el fútbol sala en la región de Murcia, y también en el resto de comunidades españolas. La cantera se trabaja a lo grande. La próxima cita será en abril, doble, con la fase final del campeonato sub 19 masculino y la fase única del campeonato benjamín (sub 9).