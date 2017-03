Futsi sigue intratable y Alcorcón se destaca en la tercera plaza

Google Plus

Foto: JM Álvez en www.burelafs.org

El Futsi Atlético Navalcarnero sigue contando por victorias todos sus partidos de la temporada. Esta jornada le tocó el turno a Txantrea. El encuentro se preveía sencillo para las madrileñas debido a la clasificación de las navarras, sin embargo no lo fue en absoluto. 0-1 al descanso y el partido bastante peleado, sin embargo el líder dio un acelerón a mitad del segundo tiempo para despegarse en el marcador que terminó con un claro 0-4, bastante más abultado que lo mostrado en la pista.

Intentando seguir el ritmo del líder siguen Universidad de Alicante y Alcorcón. Las alicantinas vencieron con claridad al colista Rioja mientras que el Alcorcón batió a domicilio al siempre peligroso Cidade de As Burgas por 3-8. El que no pudo mantener este ritmo fue Pescados Rubén Burela que empató con el Majadahonda Afar 4. El encuentro fue dominado en el juego por las gallegas que llegaron a llevar un 2-0 a favor, pero las madrileñas consiguieron empatar hasta por tres veces el encuentro tras ir por detrás, para conseguir un meritorio punto con el 4-4 final. Cerca de las lucenses continúa Envialia Ourense, que no pudo aprovechar el tropiezo de las actuales campeonas al empatar sorprendentemente contra Leganés Masdeporte a dos en Madrid.

Jimbee apalizó por 11-2 a Rubí en la mañana del domingo, adelantando en la clasificación a Poio Pescamar que salió derrotado de su compromiso contra Móstoles por 3-2. Un escalón por debajo se encuentran Gironella, que fue muy superior al UCAM ElPozo Murcia, al que batió por 6-0, y Cidade de As Burgas, con su ya citada derrota ante Alcorcón. Móstoles se sitúa a un solo punto de las gallegas con su victoria ante Poio que les sirve para adelantar a Majadahonda a las que no les vale para mantener la décima plaza su gran partido en Burela.

En la zona roja, pequeña ventaja para UCAM Murcia que aventaja en tres a Leganés, el único equipo de la zona capaz de puntuar en la jornada y que está un punto por encima del descenso. Descenso que en este momento sería para Txantrea, Rubí y Rioja, este último ya a cinco puntos de la salvación.

La próxima jornada, duelo madrileño en lo alto de la clasificación entre Alcorcón y Futsi Atlético Navalcarnero, con más de media selección española en pista además de varias brasileñas de postín, en lo que se presenta como un verdadero espectáculo de fútbol sala. Las alfareras buscarán la primera derrota de las rojiblancas, mientras que las pupilas de Andrés Sanz intentarán conseguir el hito impresionante de alcanzar su vigésima victoria consecutiva en la liga 2016/17. Otro duelo de gran importancia tendrá lugar en Leganés entre las locales y Txantrea que de caer de lado madrileño abriría un hueco muy peligroso para las navarras en su objetivo de conseguir la salvación.

RESULTADOS PARTIDOS RESULTADOS Penya Esplugues Gironella -- UCAM ElPozo Murcia 6 - 0 Cidade de As Burgas -- AD Alcorcón FSF 3 - 8 Universidad de Alicante -- FSF Rioja 6 - 2 Móstoles FSF -- Poio Pescamar 3 - 2 Pescados Rubén Burela FS -- Majadahonda Afar 4 4 - 4 UDC Txantrea -- Atlético Navalcarnero 0 - 4 Leganés Masdeporte -- Ourense Envialia 2 - 2 Jimbee Roldán FSF -- Rubí FS 11 - 2