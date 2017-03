Entrevista Paco Sedano (FC Barcelona Lassa): "La Copa es el torneo más bonito que hay"

Fotomontaje hecho por VAVEL

Paco Sedano es el ídolo de la afición del Barça Lassa. El portero y capitán del club azulgrana afronta su décima temporada defendiendo la portería del Palau Blaugrana, y ha vivido en primera persona la evolución del equipo en este tiempo. Ahora, tras renovar su contrato por un año más, va a disputar con más ilusión que nunca la Copa de España, competición en la que parten como favoritos junto al Movistar Inter y ElPozo Murcia.

Esta es tu décima temporada en el FC Barcelona. ¿Cómo se vive el fútbol sala en esta ciudad?

- Yo creo que el futbol sala en Barcelona ha crecido mucho estos últimos años, paralelo al crecimiento de la sección. Tanto Barça, como Marfil y la federación catalana están haciendo un trabajo enorme para que el futbol sala progrese no solo en Barcelona, sino en Cataluña. Hay muchos equipos y mucho fútbol sala.

¿Te sientes arropado por la afición?

- La verdad es que sí. Des de que he llegado me han dado mucho cariño y es recíproco. Estoy encantado con la afición de todas las peñas, de los Dracs…

¿Cómo ha cambiado el equipo en estos diez años?

- Cuando llegué el Barça estaba luchando para mantenerse. Subía y bajaba, nunca llegaban a las finales… Es un proyecto a medio plazo para ser un equipo grande y está claro que no era lo que es ahora. Tenía una estructura diferente y ha crecido mucho la sección.

¿Cuál ha sido la clave del crecimiento de la sección?

- Todas las directivas que han estado aquí en los últimos diez años han apostado fuerte por el fútbol sala. Siempre que ha venido un presidente nuevo ha apostado por el proyecto, esta es la clave.

¿Era necesario esta “revolución” en el equipo?

- Está claro que hacía falta un cambio. Marc Carmona ha estado muchos años aquí y sustituirle ha sido complicado. Jugadores que se han ido que han dado todo en este club y que han sido los mejores del mundo en su puesto y es difícil acertar en sustituir a toda esta gente. El club ha apostado por un proyecto nuevo, Ha entrado gente nueva también en la directiva con aires nuevos y personalmente estoy encantado, se nota la ambición y las ganas.

Si tuvieras que elegir uno, con qué momento te quedarías de estos diez años?

- Es complicado. Han sido muchos años y es muy difícil elegir uno, pero diría la primera Copa de Europa que ganamos. Al final este club está hecho para ganar copas de Europa y haber ganado la primera ha sido hacer historia aquí en la ciudad. Además, la ganamos en Lleida, así que fue aún más bonito.

Este verano ha habido muchos cambios dentro del equipo. Cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos... ¿Cómo lo veías antes de empezar la temporada y cómo lo ves ahora? ¿Qué aportan al equipo?

- Antes de empezar la pretemporada estaba claro que hacía falta un cambio después de unos años tan irregulares. Era la novedad, 7 jugadores nuevos (ahora con Rafa López 8), entrenadores nuevos… era una etapa ilusionante al igual que ambiciosa. El equipo ha crecido bastante, los primeros meses han sido duros porque porque se notaba que no entrenábamos juntos a causa del Mundial. Ahora hay más equipo, juega mejor, está más conjuntado… hay una diferencia enorme.

Además has cambiado de compañero en la lucha por la portería. ¿Como es tu relación con Juanjo?

- Es muy buena, ya nos conocíamos de la selección de hace muchos años y tenemos muchas cosas en común dentro y fuera de la pista, cosa que te une más. Creo que es el mejor portero que podríamos haber fichado. Me llevo súper bien con él y estoy encantado.

¿Cómo llevas el haber de compartir minutos con Juanjo y no poder jugar algunos partidos importantes como el de ElPozo?

- Eso lo llevo bien porque llevo así 10 años. Con Cristian pasaba lo mismo, era uno de los mejores porteros del mundo y a veces jugaba él y a veces yo. Pero cuando fichas con un equipo para el Barça con un proyecto para ganar títulos sabes que a lo que vienes, que luchar por la portería es complicado y que no vas a jugar todos los partidos. Creo que estamos haciendo bien las cosas y tenemos la confianza de Andreu. Esto es importante porque sabes que aunque no juegues el entrenador confía en ti.

Con la victoria el pasado fin de semana, sumais una vuelta entera sin perder. ¿Tras los buenos resultados que estáis cosechando esta temporada, os veis capacitados para la liga?

- Ahora es pronto para pensar en la liga y más teniendo la Copa tan cerca. Pero está claro que el objetivo es ese, que si llevamos una vuelta sin perder estamos haciendo bien las cosas. Hemos tenido dos empates en estos últimos partidos, pero está bien para valorar que el trabajo se está haciendo bastante bien, aunque empezamos irregulares.

Este jueves teneis el primer partido de la Copa de España ante el Magna Navarra. ¿Cómo afrontáis la competición? ¿Qué significa para ti?

- La Copa es el torneo más bonito que hay en el mundo del fútbol sala. Estoy súper ilusionado como cada año, y la ilusión es la misa ahora que la de hace 17 años. Es la semana que todo el mundo quiere que llegue, hay mucha afición, muchas caras nuevas y gente que nunca ha ganado este título y viene con muchas ganas de levantar la copa. Teníamos el partido de ElPozo en mente, pero todo el mundo tenía en la cabeza la copa. Además, la gente nueva con ambición nueva contagia a los demás.

¿Van a ser importantes s las bajas de Aicardo y Batería, además de las de Lozano y Rómulo, para la Copa?

- Está claro que son jugadores que en su puesto son de los mejores del mundo, y además de ser bajas son rotaciones y menos fondo de banquillo. A raíz de las bajas el equipo ha dado un paso adelante, había jugadores que no jugaban tanto y tienen más minutos. Además, el equipo se une más. Sería mentir que no lo vamos a notar, pero hay que “olvidarse” de ellos y centrarnos en los que estamos.

La semana pasada se hizo oficial el fichaje de Rafa López, que reforzará al equipo para la Copa. ¿Cómo ves esta incorporación?

- Si que es un fichaje que hacía falta, ya que cuando tienes 4 bajas de larga duración es necesario. Rafa es un acierto, lo conocemos todos y los hemos recibido con los brazos abiertos. Somos un jugador más, una rotación más y sobre todo va a dar minutos de calidad que es lo que hace falta.

Hace poco que renovaste tu contrato. ¿Ha habido dificultades en la negociación?

- En mi contrato había una cláusula que tanto el club como yo lo podíamos romper. No es una renovación como tal pero si que me la tomo como si lo fuese. Por mi parte, contento porque estar en este club significa estar al máximo nivel y que me quieren aquí.

La renovación, por eso, es solo por un año. ¿Tienes intención de seguir en el Barça como jugador o irte a otro club?

- No lo sé, no pienso más allá de lo que tengo. No se sabe lo que deparará la vida. Yo intento formarme todo lo que pueda, pero de momento no veo el día de dejarlo. Solo pienso en estar al 100% cada día para seguir estando aquí todos los años que pueda.

De abandonar el Barça, a pesar de que la opción más lógica es la de fichar a otro portero, hay Miquel Feixas (portero del filial), que está dando un gran rendimiento. ¿Lo ves capacitado para subir al primer equipo? ¿Sería un buen sustituto para ti?

- Supongo que si está en el club y hace bien las cosas puede subir. Pero hay porteros cedidos fuera como Didac que están por delante de él. Es muy joven, está claro que tiene futuro y que su proyección es muy buena, pero todavía es pronto para hablar de él.

De hecho, ya han subido al primer equipo Xavier Cols y Sergio González. ¿Qué consejo le darías a los jugadores del filial?

- Consejo yo creo que no hace falta, pues están haciendo bien las cosas. Trabajar con humildad, con los pies en el suelo y aportar, ya que están en el Barça y tienen que madurar rápido. Todos los que han subido están haciendo bien las cosas, con los pies en el suelo, pero con ganas.

En esta última te vas a tener que mojar. ¿A qué jugador ficharías para el Barça?

- Buf, difícil. Está claro, ficharía a Ricardinho, pero ¿quién no? Con los que hay estoy muy contento, así que no sabría quién decirte. Te diría Ricardinho, pero lo ficharía todo el mundo. Decir que ficharía a uno significa decir que no quiero a ninguno de los que están aquí, pero no es el caso.