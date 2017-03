Los ocho equipos de la Copa de España

Google Plus

Imagen EuroSport

Llegó el momento de la Copa de España, de ver que equipo será capaz de levantarla el próximo domingo. A continuación verán como llega cada equipo a esta 'fiesta del fútbol sala' como así fue bautizada la Copa de España de fútbol sala.

Movistar Inter FS

El equipo madrileño, actual campeón de la Copa, junto con el FC Barcelona Lassa y ElPozo Murcia parten como favoritos para revalidar el título de la Copa de España y así sumar la décima a sus vitrinas. Un equipo que viene enrachado en liga y que desde la jornada 11 no conoce otro resultado que no sea el de la victoria. En esta última jornada de liga, ha vencido por 1-3 en la casa del que será su primer rival en los cuartos de esta Copa, Catgas Energía. Su posición actual en la clasificación es la de líder y con tan solo tres derrotas en lo que va de liga. La llegada de Gadeia en el mercado de invierno y el gran momento de forma que vive el conjunto madrileño lo convierte en el principal aspirante al título.

Su primer partido en esta competición será el próximo viernes a las 21.15 horas contra Catgas Energía.

FC Barcelona Lassa

Junto con Movistar Inter y ElPozo Murcia, el conjunto de Andreu Plaza parte como favorito en esta Copa de España. El equipo blaugrana cuenta para esta Copa con las bajas sensibles de posiblemente las cuatro piezas más fuertes de su plantilla, a los lesionados Sergio Lozano y Batería se le unieron hace unas semanas los cierres Rómulo y Aicardo. Con tanta baja el equipo de la ciudad condal no ha tenido más remedio que recurrir al mercado y ha conseguido la incorporación del ex capitán de Catgas Energía, Rafa López. Un jugador que aportará mucha calidad y descaro en esta Copa.

En liga comenzaron titubeantes tras el cambio casi por completo de plantilla y la llegada del nuevo entrenador. Poco a poco el equipo se ha ido compactando y mostrando gran juego, como seña de ello fue la victoria conseguida este pasado fin de semana en la casa de ElPozo Murcia y también la conseguida hace unas cuantas jornadas en la casa de Movistar Inter. Ahora mismo se encuentran segundos en la clasificación a tres puntos de Movistar Inter.

Su debut en la Copa de España llegará el jueves a las 21.15 horas contra Magna Gurpea.

ElPozo Murcia

Como hemos mencionado anteriormente, junto con Movistar Inter y FC Barcelona Lassa parten como favoritos para llevarse la Copa de España de Ciudad Real. Al contrario que el FC Barcelona Lassa, el equipo murciano si ha podido recuperar a todos sus efectivos para este Copa de España y contará con toda la plantilla al completo. Lo único que echaran de menos será la figura de su entrenador Duda que sigue sancionado tras el partido de Movistar Inter y que en su lugar se encontrará el entrador interino, Josan González.

Con respecto a la liga, el equipo de la ciudad de Murcia viene de cosechar una derrota en casa contra el FC Barcelona Lassa. Aunque la imagen del equipo murciano fue buena y sirvió de rodaje para los apartados por lesión de los terrenos de juego, no pudieron conseguir la victoria y ya se encuentran a diez puntos del líder.

Abren la Copa de España este jueves a las 19 horas contra Palma Futsal.

Jaén Paraíso Interior

El equipo jienense vuelve a la ciudad que los hizo más grande, a la ciudad que obró el milagro y los coronó como campeones de la Copa de España en el año 2015. Una ciudad talismán para el conjunto de Jaén y que con la gran actuación que están haciendo en liga llegan con las ganas de dar el segundo campanazo en esta competición.

Llegan con toda la plantilla al 100% y con ganas de dar mucho espectáculo en la Copa. Sobre todo destacará el colorido de su afición en las gradas que como ya todos conocemos se mueven en masa para animar a su equipo.

En liga, se encuentran cuartos empatados con Peñíscola RehabMedic, que será su rival de cuartos de esta Copa de España. Partido que se disputará el viernes a las 19 horas.

Peñíscola RehabMedic

El equipo de Castellón llega como uno de las revelaciones en lo que va de liga, su gran inicio de temporada recordada como la mejor del club, les ha hecho tener la oportunidad histórica de disputar la Copa de España. Llegan con la baja sensible de Carlinhos tras su rotura de peroné este pasado enero.

En liga llevan invictos desde la jornada 16 donde perdieron en la casa del FC Barcelona Lassa. Se encuentran quintos en la clasificación empatados a puntos con el rival de esta Copa, Jaén Paraíso Interior. Destacar la gran temporada que está realizando Michel, que con 18 goles en liga puede ser uno de los jugadores a seguir en esta Copa.

Su partido de cuartos de Copa de España, será este viernes a las 19 horas contra Peñíscola RehabMedic.

Palma Futsal

El equipo balear puede ser uno de los tapados de esta Copa, por la gran calidad que tiene la plantilla de Palma. Un equipo que empezó comandado la clasificación de liga durante varias jornadas y que poco a poco se fue desinflando hasta colocarse en la sexta posición de la tabla. Cuenta con la baja sensible de uno de sus pilares, el cierre brasileño Attos.

Tienen a uno de los jugadores más a seguir en la Copa, el ala brasileño Paradynski, actual máximo goleador de la Liga Nacional de Fútbol Sala con 27 goles y uno de los principales artífices del gran inicio de campaña de su equipo y de la clasificación para la Copa de España.

Su debut en la Copa, este jueves en el partido inaugural contra ElPozo Murcia a las 19 horas.

Magna Gurpea

El equipo navarro fue el último que se clasificó para esta Copa de España y que dejó al otro equipo navarro, Aspil Vidal, fuera de los puestos de Copa. Como todos conocemos, un equipo muy rocoso y muy bien trabajado que lucha por los encuentros hasta el último segundo de partido y que seguro que seguro que se lo va a poner más que difícil al FC Barcelona Lassa.

En liga ahora mismo se encuentran en séptima posición con treinta y ocho puntos, muy bien posicionados para clasificarse para los play off por la lucha del título de liga. Otro de los jugadores a seguir en esta Copa es Rafa Usín, el ala internacional español, está cuajando una sensacional temporada y ya lleva 20 goles en liga.

Su partido de cuartos los disputan este jueves a las 21.15 horas contra el FC Barcelona Lassa.

Catgas Energía

Junto con Palma Futsal, otro posible tapado de esta Copa de España. El equipo catalán siempre es un equipo que da la cara en todo momento. Actualmente no se encuentran en su mejor momento en lo que va de temporada, y sobre todo después de la salida de su capitán rumbo al FC Barcelona Lassa, lo que ha hecho que su entrenador tenga que recomponer ele quipo. El equipo de Santa Coloma cuenta en su plantilla con jugadores de mucha calidad como puede ser Dani Salgado máximo goleador del equipo y el portero Prieto que está cuajando una sensacional temporada.

Actualmente marchan en la octava posición de liga, pero se clasificaron como el cuarto mejor equipo para esta Copa de España.

Su debut será el viernes a las 21.15 horas contra Movistar Inter FS.

Cuadro de competición.

CUARTOS DE FINAL

Palma Futsal - ElPozo Murcia (Jueves, 19.00 horas)

FC Barcelona Lassa - Magna Gurpea (Jueves, 21.15 horas)

Peñíscola RehabMedic - Jaén Paraíso Interior (Viernes, 19.00 horas)

Movistar Inter FS – Catgas Energía (Viernes, 21.15 horas)

SEMIFINALES

Partido 1, clasificado del Palma Futsal - ElPozo Murcia VS FC Barcelona Lassa - Magna Gurpea (Sábado, 18.00 hroras)

Partido2, clasificado del Peñíscola RehabMedic - Jaén Paraíso Interior VS Movistar Inter FS - Catgas Energía (Sábado, 20.15 horas)

FINAL

Domingo, 19.00 horas