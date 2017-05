Palma Futsal cae ante Gran Canaria y complica su futuro en playoff

Google Plus

Palma Futsal: C. Barrón, Vadillo, D. Favero, Joselito y Paradynski. También jugaron Éder, Chicho, Tomaz, Eloy Rojas y Maico.

No pudo ser. Palma Futsal acabó la temporada regular con muchas dudas y sin conseguir su objetivo de cara al playoff. El equipo de Juanito tenía la oportunidad de acabar la temporada como cuarto clasificado y conseguir el objetivo de la temporada, pero no supo aprovecharla al perder por 2-1 ante Gran Canaria FS. Es preocupante la situación por la que atraviesa el equipo en este último mes y medio donde se han dejado puntos sorprendentemente en muy pocos minutos. Se hace más dolorosa la derrota debio a que Magna Gurpea perdió su partido y daba carta blanca para los mallorquines, que incomprensiblemente no supieron sacar su partido, por lo que acaban la liga regular en la sexta posición, debido a la victoria de Jaén sobre FC Barcelona Lassa.

Paradynski sostenía a Palma

No fue un partido nada sencillo para los hombres de Juanito. Los locales se jugaban la permanencia y no bajar de categoría sin margen de error al tratarse de la última jornada y una derrota pondría en peligro su continuidad en la máxima categoría. Eso hacía que peleasen por cada balón como si les fuera la vida, que les iba.

El Palma Futsal tuvo que plantar cara con el mismo nivel de intensidad si quería hacerse con la victoria, ya que el pabellón apoyaba constantemente el buen hacer de sus jugadores. Fue difícil hacerse con el control del partido y los baleares solo lo consiguieron por momentos. El encuentro fue de ida y vuelta desde el inicio porque los dos querían marcar cuanto antes y evitar problemas y sorpresas de última hora.

Los jugadores mallorquines estaban centrados en su partido y apenas se dieron cuenta del gol del Jaén Paraíso Interior que les obligaba a marcar para mantener la quinta plaza. Chicho, Éder y Diego Favero lo probaron sin fortuna. Maico tuvo una acción clara que salvó el meta rival antes de que Felipe Paradynski se sacara una jugada personal de la chistera para marcar el primero.

El pichichi de la Primera División cazó el balón en la frontal y él mismo se creó el espacio para adelantar a su equipo con un duro derechazo. El gol obligó a los locales a dar un paso al frente en los últimos minutos previos al descanso para buscar el empate y gozaron de tres buenas ocasiones pero sin éxito.

En dos minutos Gran Canaria dio la vuelta al partido

El comienzo de la segunda mitad fue nefasto para los baleares. Trataron de hacerse con el balón para mantener la ventaja pero se encontraron con dos goles que les complicaba la vida. Anás marcó el empate culminando una buena combinación y con un potente disparo al que no llegó Barrón. Y poco más de un minuto después, Bingyoba anotaba el segundo sorprendiendo al Palma Futsal y obligando a jugar con el marcador en contra.

El encuentro se complicó mucho con los dos goles y con el Palma sin llevar el control del partido ante un equipo necesitado de la victoria. El Palma sufría mientras en los otros dos partidos los rivales directos de los baleares también encajaban goles y ninguno conseguía ganar lo que mantenía al Palma quinto clasificado pese a la derrota pero con mucho por jugarse todavía. Si algo no faltó fue emoción en una de esas noches mágicas deportivas aunque en el caso del Palma Futsal el nerviosismo por la situación podía conllevar más de un susto. Los de Juanito no encontraban la forma de marcar y veían como los canarios creaban mucho peligro en los contragolpes. Juan Puertas estrelló un balón en el palo.

El Palma no conseguía sacar su partido y le costaba en exceso crear ocasiones. Los aficionados mallorquines presentes en el recinto, medio centenar, se tranquilizaron con el marcador de los otras pistas, que acompañaban. Juanito apostó por jugar con Éder de portero-jugador en los últimos cinco minutos de partido pero la defensa canaria no lo puso nada sencillo y finalmente no pudo sacar al menos un empate desde Gran Canaria.

Esta derrota condena a Palma a jugar ante uno de los grandes en el playoff. Por clasificación le tocaría el FC Barcelona Lassa pero si ElPozo Murcia gana su partido de esta jornada, quedaría en segunda posición por lo que el equipo de Miguelín y compañía sería el rival del Palma Futsal en la primera ronda del playoff.