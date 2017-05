Juanito no seguirá en Palma Futsal la próxima temporada

Foto: LNFS

Se hizo oficial lo que parecía un secreto a voces. Desde hace un par de meses se escuchaban rumores de que Juanito no seguiría entrenando al Palma Futsal la próxima temporada. Pues bien, estos rumores se han convertido en realidad. Tras tres años entrenando al conjunto balear, el técnico catalán se despedirá el viernes 12 del Palau Municipal d'Esports de Son Moix durante el primer partido de playoff ante el FC Barcelona Lassa.

En una rueda de prensa dirigida hoy por el presidente del club, Miquel Jaume, dejó claro que el club agradece los servicios prestados por parte de Juanito a lo largo de todos estos años: "El club está totalmente agradecido y satisfecho con el trabajo de Juanito. Ya le hemos comunicado que no contamos con él, porque no cabe esperar hasta el final porque él se tiene que buscar un nuevo lugar donde trabajar. Ha hecho tres años de trabajo muy bien hechos. No tengo ninguna duda de que se ha entregado al máximo y el club le tiene que estar muy agradecido. Esto no es la despedida de Juanito. Tendrá una despedida como merece porque tiene que salir por la puerta grande", aseguró el presidente de Palma.

En esta misma línea, el director deportivo del Palma Futsal, José Tirado, explica que a pesar de que la valoración de la trayectoria de Juanito en el club es más que positiva, el club considera que se ha cumplido un ciclo y tiene que empezar uno nuevo: "Estamos muy contentos con él. Tiene muchas cosas que necesita nuestro club y ha hecho tres años muy buenos, los números están ahí, pero entendemos que el ciclo se ha acabado y que tenemos que empezar otro ciclo con otro entrenador. No creo en proyectos de más de cinco años y personalmente no estoy muy de acuerdo con tener entrenadores de diez años y ya estamos trabajando ya en el proyecto del año que viene y en traer un entrenador acorde a la filosofía de nuestro club”, reconoció José Tirado.

Tras hablar largo y extendido de la situación de Juanito, los altos cargos del club balear nombró a Antonio Vadillo como próximo entrenador del club balear. El actual capitán de Palma Futsal se retirará del fútbol sala como jugador para comenzar una nueva etapa como técnico del cuadro balear.