Entrevista. David Madrid: "La ilusión es entrar a 'Play-Off' el año que viene"

David Madrid en un entrenamiento | Foto: Las Provincias

Cuando llega a Valencia, acepta el reto de salvar a un equipo con solo seis puntos. ¿Qué es lo primero que piensa en esa situación?

Pienso que es un reto difícil, pero a la vez un reto apasionante y diferente por el que nunca había luchado en España, fuera sí, en Rumanía. Y creo que un club como el Levante merecía intentar dejar en Valencia un equipo en primera división, es lo que se me pasó por la cabeza y cuando estudié la propuesta que me hizo Manolo Bueno vi que lo podía conseguir.

¿Cómo se consigue motivar a un vestuario que en la jornada 13 no llevaba ni diez puntos?

Motivarles, primero hay que hacerles ver que es una plantilla enorme y son profesionales y que algo estaban haciendo mal o se estaba haciendo mal para poder cambiarles. Pero sobre todo, primero hacerles ver lo bueno que tienen y quitar de su cabeza todos los fantasmas del pasado. Lo que más me costó fue hacerles ver el potencial que ellos tenían.

Cierra el curso actual con 24 puntos, ¿Qué puede esperar la afición el año que viene del Levante de David Madrid?

Si hacemos las cosas bien yo creo que lo que tiene que esperar la afición es que les correspondamos como se merecen, porque en el tramo final de la temporada han ido al Cabanyal, nos han ayudado mucho, son una parte muy importante para mí y para mi trabajo, y mucho más para el equipo y el proyecto. Entonces, lo que tienen que esperar, estoy convencido de que verán espectáculo e intensidad, y sobre todo, una propuesta de fútbol sala que confío y espero que a través de ello sea el canal para llegar a los resultados.

Y, ¿en cuántos años tiene pensado el club intentar llegar a Play-Offs?

Pensado está, la ilusión sería el año que viene, pero primero hay que hablar, confeccionar la plantilla, confeccionar un cuerpo técnico fuerte y luego veremos, pero la ilusión de todos es entrar el año que viene. Pero lo que tengo es un proyecto de tres años para poder luchar con los equipos más grandes de la Liga Nacional.

Me decía que ha sido difícil, pero, ¿qué motivos han sido claves para llevar a este equipo a su mejor clasificación en la historia?

Difícil no, dificilísimo. Es muy fácil, muy bonito ahora que hemos conseguido 30 puntos, pero es muy difícil y lo que lleva es trabajo, más trabajo y que los jugadores en cada sesión de entrenamiento han confiado en mí y en mi trabajo cada día más, y el trabajo de todos, pero sobre todo, dos personas que han trabajado detrás de todo, que han sido Manolo Bueno y Kiko Catalán (presidente del club de fútbol). Gracias al esfuerzo y compromiso de todos, hemos conseguido llegar ahí.

Comentaba que la afición es gran partícipe del tramo final, ¿es de los mejores ambientes que ha visto como entrenador?

Junto con Segovia es el mejor ambiente que he visto. Los primeros partidos con Jumilla y Gran Canaria eran fríos, pero también lo merecíamos porque no estábamos jugando bien. Hablo de mi época porque no empezamos con buen pie, pero pienso que la afición no se merecía eso. Pero luego, con trabajo, yo he salido encantado de aquí porque es una afición espectacular, caliente, que lleva al equipo en volandas, que lo empuja y creo que para mí es gran parte del proyecto y les estaré eternamente agradecido, tanto los años que esté aquí como los que no. Para mí, si no la mejor, entre las dos mejores aficiones de España.

Hace escasos días renovaba el contrato. ¿Los tres años son un premio al gran trabajo?

Pienso que más que un premio, corresponde al trabajo que he realizado. Tengo que dar las gracias al club, porque es una apuesta fuerte la que realizan conmigo, porque depositan un club como el Levante en mi mano, con un escudo y una gran masa social importante. Creo que no es premio, sino al trabajo y a los resultados conseguidos. Una confianza de tres años no solo en el deporte de élite y en el trabajo no es fácil.

¿A qué se debe la falta de minutos de jugadores como Oviaño y Borja Milán?

Borja Milán para mí ha crecido mucho y aportado minutos importantes en partidos de la segunda vuelta. Teniendo una participación muy regular y positiva. Respecto a Álex, el equipo estaba en una gran dinámica y excepto alguna lesión era complicado sacar un compañero para meter otro.

David Madrid en un partido en El Cabanyal | Foto: El Desmarque

Yéndonos de cara a futuros años, en el equipo ya estuvieron calentando contra Gran Canaria dos juveniles y en Burela llegó a jugar Ignacio. ¿El proyecto del club pasa por la cantera?

Sí. Yo no entiendo el deporte de élite sin la cantera, sin jugadores de la casa y considero fundamental, no solo aquí, sino donde he estado tienen que entrar. Lástima que he llegado muy tarde, que he llegado en enero, que no han podido entrar antes y que el equipo estuviera en quirófano. Cuando lo encontré y no se puede meter a un niño con 16 años como lo es Ignacio, Cayetano, en general los que han estado entrenando con nosotros, es un riesgo porque los podemos frustrar y romperles la carrera. Hay que mantenerlos con los pies en el suelo y tanto Manolo Bueno, el Levante de fútbol, está claro que la filosofía es la cantera, pero no de un día para otro. La cantera hay que trabajarla.

En invierno el club ya reforzó la plantilla con dos fichajes, ¿Qué planificación deportiva en cuanto a fichajes planea el club para la temporada que viene? Y ¿qué posiciones le gustaría a usted reforzar más?

Yo creo que tenemos encima de la mesa grandes incorporaciones y más que incorporaciones, renovaciones, jugadores que sinceramente, todos se lo pueden merecer, pero esto es ley de vida en el deporte, igual que los técnicos no podemos estar de por vida, los jugadores tampoco. Tenemos que renovar a unos sí otros no. Vendrán incorporaciones, es duro porque no me puedo quejar de ningún jugador de los que he dirigido, ni del primer equipo ni de la base. Pero me gustaría reforzar todas las posiciones de juego, porque mi estilo de juego es muy diferente al que tenemos.

En esta se va a tener que mojar. ¿Cuál sería su quinteto perfecto de este año? De solo su equipo por una parte y toda la liga por otra

¿Mi quinteto? El de mi equipo lo que ocurre es que juego muy diferente, no me podría mojar sinceramente, pero he tenido uno que me ha gustado mucho que es, Carlos Márquez, Kiko, Cecilio y Emilio, pero tampoco puedo menospreciar al otro porque yo roto muchísimo y sería injusto si me quedara con uno de los quintetos.

Y de la liga, es la mejor liga del mundo, decir un quinteto serían los valores de Ricardinho, como los de Carlos Ortíz… Es imposible poner un quinteto, no es que no me quiera mojar, sino que sería injusto.

Del 1 al 10, ¿cuál es su grado de satisfacción con su trabajo realizado?

Un 8.

Dejando de lado el presente, vamos a conocerle un poco más.¿Cómo fue su primera experiencia como entrenador?

Mi primera experiencia fue estando lesionado y llegaron en el pueblo, Morata de Tajuña, que nunca puedo olvidar de donde salí, del Sporting de Morata. Me dijo Alejandro Roldán, un gran amigo, si quería entrenar a niños, me puse a entrenar y fue una pasión ver cómo los niños crecían. Fue mi experiencia en un pueblo de Madrid que nunca puedo olvidar.

¿Tiene alguna manía antes de los partidos?

Sí, no me gusta hablar con nadie, me meto en el vestuario con los jugadores, visualizo el partido todas las veces que haga falta. Pero lo que sí que es una manía es que cuando se juega a las 20:00h, después de comer no hablo ni con mi hijo, ni mi mujer ni nada, me meto al vestuario, me dedico a lo mío y creo que es mi forma de concentrarme.

Jesús Velasco definió al fútbol sala como un "deporte de pirados", ¿cómo lo definiría usted?

Yo lo defino como un deporte de espectáculo, de pasión. Tiene que ser esas dos cosas.

Ahora, unas preguntas cortas y conteste lo primero que le venga a la cabeza:

Un jugador: Ricardinho

Un entrenador: Javier Lozano

Un pabellón: Pedro Delgado

Su mejor momento como entrenador: En un equipo infantil cuyo objetivo era empatar un partido en toda la temporada y el resultado fue ir al campeonato de España.

Dónde se ve y dónde le gustaría estar en un futuro: Me veo en Levante, me siento muy cómodo aquí, me gustaría cumplir este contrato porque la apuesta y cómo me están tratando. De corazón, me gustaría quedarme aquí.