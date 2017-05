ElPozo Murcia: Quieren el triplete esta temporada

Google Plus

Foto: Página Web LNFS

El equipo murciano afrontaba una nueva temporada ilusionante, con una remodelación de la plantilla durante el mercador de fichajes y con la llegada de caras nuevas que volvían a ilusionar a la afición tras la decepcionante final de temporada 2015/2016. Al equipo llegaron los fichajes de Cardinal, fichaje estrella y sorpresa para la afición murciana, Pito, un jugador que se ha ganado con toda seguridad la revelación de la temporada en la LNFS, Andresito, el ala cordobés de gran calidad, la vuelta al equipo del portero Fede y la subida de dos grandes canteranos como Fernando y Elías, demostrando a lo largo de la temporada que la cantera charcutera siempre da buenos frutos. Todas estas caras nuevas llegaron tras las salidas de José Ruiz, Lima, Rafa, Lolo Suazo, Juampi y Adri, una remodelación de equipo que había que adaptar lo más rápido posible y ser competitivos desde el minuto 0.

Primer título de la temporada, la Supercopa de España

La temporada no podía comenzar de mejor forma, el equipo murciano conseguía el título de la Supercopa de España venciendo a su rival histórico, Movistar Inter FS por 1-3, consiguiendo así su sexta Supercopa. Un título que le permitía acortar distancias en el palmarés con el conjunto interista. Desde el año 1990 que se disputa este galardón, el club murciano ha participado en un total de diez finales, encontrando premio de la victoria en el 60% de las ocasiones, bagaje más que positivo para el conjunto charcutero.

El inicio de Liga no fue el esperado

Tras el título de la Supercopa, al equipo de Duda le costó arrancar en Liga. En el primer partido consiguieron un empate a 4 en la casa de Ríos Renovables Zaragoza, mientras que su debut en casa comenzó con derrota por 2-5 frente a Catgas Energía. La primera victoria en Liga no llegaría hasta la jornada tres, donde golearon en casa por 7-1 a Levante UD FS, mostrando la gran pegada goleadora que tenía este equipo. En el siguiente partido fuera de casa sumaron otro empate frente a Palma Futsal, lo que mostraba un bagaje de 5 puntos de los 12 posibles, puntos que luego se echan en falta al término de la temporada. El impulso al equipo llegó tras la victoria en la jornada 5 frente a Movistar Inter FS por 2-1. Segunda victoria de la temporada frente a Inter que les servía para llenar de moral al equipo y empezar a creerse que podían luchar por la Liga.

Racha de buenos resultados con 15 partidos invictos

Con la victoria en casa contra Movistar Inter en la jornada 5, el equipo ya no volvería a conocer la derrota en Liga hasta la jornada 20, donde fue el propio Movistar Inter el que le quitó la racha de resultados positivos en Liga. Una racha que los hizo colocarse en los puestos más alto de la clasificación y poder luchar de pleno por el primer puesto en Liga. Durante ese período de resultados, vencieron a su otro máximo rival el FC Barcelona Lassa en Barcelona, a Palma Futsal, Peñíscola RehabMedic, Magna Gurpea, Catgas Energía, todos ellos equipos de los Play Off que están a punto de comenzar. Consiguiendo al final de la Liga el segundo puesto de la clasificación y entrando otro año más en la disputa del los Play Off por el título de Liga.

Época de lesiones en el conjunto murciano

El primero en parar y tener que echar el freno por culpa de las lesiones fue el capitán del equipo Miguelín, en el partido frente a Catgas Energía. Pero la lesión más grave del balear y que lo tuvo apartado seis semanas de los terrenos de juego, fue una tendinopatía del toruliano de la rodilla y rotura del menisco interno, lo que puso en vilo su participación en la Copa de España.

Andresito fue otro de los afectados por las lesiones, que hicieron que se perdiera varios partidos de Liga y de otras competiciones. Por enfermería también han pasado los cierres Bebe y Matteus, así como el pívot portugués Cardinal, que ha estado fuera de los terrenos de juego durante un tiempo prolongado perdiéndose incluso la final de la Copa del Rey.

Con las lesiones, Duda se ha visto obligado a darle otra vez protagonismo a la inmensa cantera charcutera. Los cierres Piqueras y Alberto García, y el ala Iván han debutado con el primer equipo durante esta temporada.

Idilio con las Copas de ElPozo Murcia

En la Copa de España de Ciudad Real consiguieron un más que memorable subcampeonato. Su trayecto hasta la final fue más que espectacular. En Cuartos de final vencieron de manera contundente Palma Futsal por 1-4, mientras que en semifinales ganaron 2-1 a Magna Gurpea con un gol en el último segundo de Cardinal. La final entre ElPozo Murcia y Movistar Inter FS fue un auténtico partidazo. ElPozo se vacío por completo en el encuentro que finalizó con empate a 4. El partido se fue a la tanda de penaltis, y como bien está el dicho "es una lotería" y esta vez la lotería no estuvo de cara. Un fallo de Elías condenó a los de Duda que se quedaron con la miel en los labios y se llevaron subcampeonato para Murcia.

En cambio la Copa del Rey vuelve este año por segundo año consecutivo a las vitrinas murcianas. La final disputada el sábado 6 de mayo en Guadalajara, terminó con el resultado de 2-3 para ElPozo Murcia frente a Magna Gurpea. La andadura hacia el trono comenzó con una goleada por 1-11 al Atlético Mengíbar de Segunda División. En Octavos y Cuartos de final visitaron la casa de Palma Futsal y Catgas Energía respectivamente, ambos encuentros acabaron con victoria charcutera. El primero de ellos por 1-4 y el segundo y dando el pase para las semifinales por 3-5 en Santa Coloma. Levante UD FS sería el último rival antes de la final. Eliminatoria que se resolvió con un marcador de 14-4 para ElPozo, con un resultado de 10-1 en la ida y 3-4 en la vuelta. La final de Guadalajra coronaría a ElPozo Murcia como nuevo campeón de la Copa del Rey.

Números en lo que va de temporada

En la Supercopa de España y lo que fue el primer título de la temporada, ElPozo consiguió vencer a Movistar Inter FS por 1-3, con Miguelín como máximo artífice con dos goles en la final.

En la fase regular de Liga, ElPozo ha terminado segundo en la clasificación con 71 puntos y a cuatro puntos del líder. 22 victorias, 5 empates, 3 derrotas, 148 goles a favor, 61 goles en contra y con el pívot Álex como máximos goleador del equipo con 19 goles.

Los números en Copa de España fueron de 10 goles a favor y 6 goles en contra, donde Cardinal y Pito fueron los máximos goleadores con dos tantos cada uno. El equipo perdió la final pero antes eliminó a Palma Futsal y Margna Gurpea.

La gloriosa Copa del Rey deja un bagaje de 6 victorias con 37 goles a favor y 11 goles en contra durante todas las eliminatorias.

En el total global de todas las competiciones a falta de los Play Off que comienzan este fin de semana en la casa de Peñíscola RehabMedic, el equipo lleva 31 victorias, 5 empates, 4 derrotas, 168 goles a favor y 79 goles en contra. Lo que muestra el potencial ofensivo que tiene el equipo de Duda.