Entrevista a Adolfo (Barça Lassa): "Espero estar en el Barça mucho tiempo"

Foto: Ernesto Aradilla

Esta es tu primera temporada en el Barça después de que te ficharan procedente del Catgas. ¿Cómo valoras tu primer año aquí?

Ha sido un primer año de adaptación, de conocer un club nuevo, compañeros nuevos, staff nuevo... Lo valoro de menos a más, estoy muy contento y creo que estamos haciendo una buena temporada. Ahora solo falta que los resultados acompañen y que podamos ganar la liga.

Tras jugar toda tu vida en Santa Coloma, te llama el Barça. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Fue una decisión difícil?

La verdad es que era una decisión muy importante y un paso adelante en la carrera. Venir aquí era un sueño desde pequeño, porque siempre he sido del Barça. Siempre he querido jugar en uno de los tres grandes, y si era en el Barça pues aún mejor. Pasa lo mismo con la selección. Jugar en uno de estos equipos y con tu país es lo máximo, así que no fue una decisión difícil, en el momento en que tuve la opción de venir al Barça no me lo pensé. Además, el estar aquí, en mi casa, con mi pareja, familia, amigos y que te puedan venir a ver... es algo muy bueno.

Además, junto a ti, llegaron más fichajes, remodelando gran parte de la plantilla. ¿Qué sensaciones tenías antes de llegar?

Estaba nervioso, ya que llevaba todo el verano con ganas de que empezara esta temporada. La esperaba con muchas ganas e ilusión.

¿Ha sido fácil la adaptación?

La adaptación ha sido muy buena, sobre todo gracias a los jugadores, que además de ser buenos en el campo son grandes personas. Tenemos un gran vestuario, somos una gran piña y esto se ve reflejado en el campo.

¿Cuál es el cambio que más has notado respecto a Catgas?

Lo grande que es el club. A parte de la calidad de los jugadores, es el mejor club del mundo. Además de los medios, la repercusión... Todo en general.

Y pese a ser tu primer año, ya te has consolidado como un fijo en los esquemas de Andreu Plaza. Tienes muchos minutos, y además, eres el tercer máximo goleador del equipo con 20 goles. ¿Te esperabas estos números a principio de temporada?

La verdad es que era algo que no me esperaba y nunca hubiera imaginado. Contento, está claro, pero hay que seguir trabajando para que el año que viene los números sean mejores.

Hablemos un poco de tu pasado. En tu caso, todo te ha llegado muy temprano, pues a los 16 años debutabas con el primer equipo del Catgas. ¿Cómo recuerdas ese momento?

Fue un momento muy especial, único y muy bonito. Debutar con el equipo de toda mi vida, y con la familia y amigos allí fue algo increíble, es una sensación que pocas veces se podrá repetir.

¿Te lo esperabas?

No, era algo que no me esperaba y cuando me dieron la opción de subir al primer equipo no me lo creía, pero había que seguir trabajando para que llegaran oportunidades más buenas.

¿De aquí el nombre de Adolfito, no? Siempre has sido el más joven.

La verdad es que empecé muy pronto, siempre he sido el más joven... mis amigos siempre me han llamado así.

A los 22 años, tras haber pasado por categorías inferiores, recibes la llamada de la Selección Española. ¿Cómo recibiste la noticia?

El club me llamó y me dice que me han convocado para el torneo que se celebraba en Macedonia. Yo no me lo creía, estaba muy contento y con muchos nervios. Pero al llegar el día los nervios se pasaron y solo quería disfrutar.

¿Cómo fue la adaptación en la selección?

Es un cambio muy grande, yo venía del Marfil, que es un equipo que pocas veces jugaba finales. En la selección había jugadores de equipos grandes y había los nervios de compartir vestuarios con ellos, pero son grandes dentro y fuera del campo, cosa que hizo más fácil adaptarme.

No es raro que se te haya apodado como “el niño prodigio del fútbol sala”. Has sido ganador del premio al jugador más joven del mundo tres años consecutivos. ¿Te lo esperabas?

La verdad es que no. No me esperaba ni el primero, ni el segundo, ni mucho menos el tercero. Yo siempre digo que sin trabajo y sin sacrificio nada se consigue. He trabajado, me lo he dejado todo para poder ayudar al equipo y aprender de mis compañeros lo máximo posible.

Foto: Ernesto Aradilla

El próximo viernes empiezan los play off. ¿Cómo los afronta el equipo?

Con muchas ganas, es el único título que nos queda en juego, no hemos conseguido ninguno y hay que conseguir la liga como sea. Hemos sido líderes en mucha parte de la temporada y lo hemos tirado por partidos absurdos cometiendo errores que no se pueden cometes. Con ganas de que sea el viernes y darlo todo.

Tras la eliminación de la Copa del Rey y de la Copa de España, ¿lo veis como una obligación?

Un club como el Barça tiene que ganar. No hay que decirlo, hay que demostrarlo. Más que obligados, debemos hacerlo. Pero tenemos que ir paso a paso. Partido a partido e ir ganando cada fin de semana en el partido que venga por delate.

Finalmente habéis terminado en tercera posición, pero habíais llegado a liderar la clasificación. ¿A qué se debió ese bajón en el último tramo de temporada?

No ha sido bajón, han sido errores puntuales que nos han costado puntos en partidos importantes, y no se pueden cometer, porque estaba Inter ahí. Han sido errores que nos han penalizado, y una vez hecha la autocrítica no van a volver a pasar.

Tras la destitución de Juanito, el entrenador del Palma para la próxima temporada, ¿ves a un Palma más peligroso?

Seguramente, Juanito ha estado muy bien y seguro que quieren darle una buena despedida. El Palma es un equipo que compite muy bien y ante el Barça aún más.

Pese a que acabas de llegar, ¿te ves en el Barça por mucho tiempo?

Bueno yo voy a ir paso a paso, ojala pueda estar muchos años ayudando al Barça y espero que sea ganando títulos. Depende de mí y del club, porque tienen que estar contentos conmigo. Esto es algo que no hay que pensar, acabo de llegar y se tiene que estar centrado en el presente.

Cómo exjugador del Catgas, ¿qué opinas de la decisión de no renovar a Dani Salgado?

Es una equivocación. Dani siempre ha dado todo por el Marfil, ha dejado todo allí y creo que está mal. Además, cómo él ha dicho, las formas y el momento no han sido los adecuados. Eso sí, cada uno hace lo que él piensa que es lo mejor y son decisiones que se toman.

¿Crees que la repercusión del fútbol sala ha aumentado en estos últimos años?

Está creciendo mucho, se respira fútbol sala en muchas partes, no tan sólo aquí. Ojala siga creciendo mucho más.

Por último, ¿que consejo le darías a los jóvenes jugadores de fútbol sala?

Hay que trabajar día a día, no hay que creerse nada, respetar al compañero y al rival. Además, ser trabajador, disciplinado y tener los pies en el suelo.