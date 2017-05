¿Qué ha pasado en la LNFS? Resumen del 16 de mayo

Google Plus

Foto: www.adsala10.com

Jorge Santos no seguirá en el Ríos Renovables Zaragoza

El hasta ahora jugador del Ríos Renovables Zaragoza no continuará en las filas del club maño la próxima temporada. El joven ala llegó al equipo el verano pasado procedente del filial de El Pozo Murcia, en Segunda División.

Jorge Santos ha disputado dos temporadas completas con el equipo en la Primera División, y en ambas ha contado de minutos con el club aragonés. En su primer año, disputó 29 partidos, anotando un total de nueve goles. Esta temporada recién finalizada, ha jugado 26 encuentros, consiguiendo ocho goles.

Borja Blanco continuará en el Naturpellet Segovia

El ala del equipo de Segovia ha renovado con el conjunto que ha ascendido a Primera División, y formará parte de la plantilla de cara a la próxima temporada. El Naturpellet Segovia quiere cerrar renovaciones de sus piezas clave esta temporada antes de hacer los siempre necesarios fichajes para afrontar con fuerza su campaña en la máxima categoría.

Foto: Naturpellet Segovia

Borja llegó el año pasado al Naturpellet Segovia para aportarle la veteranía y verticalidad que el equipo necesitaba para lograr el objetivo. Tal y como cuenta el experimentado ala en las declaraciones tras la renovación, "después de haber ayudado a Segovia a cumplir el objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol sala español, no me planteaba otra cosa que no fuera continuar".

"Lucho" renueva con el Levante FS

El ala-cierre gallego Luis López, más conocido como "Lucho", ha renovado su contrato con el club granota por una temporada más. De este modo, el ya veterano del fútbol sala nacional seguirá ligado al Levante una temporada más y podrá disfrutar de la Primera División.

Foto: Levante UD FS

Este año, "Lucho" ha sido un hombre importante en los esquemas de David Madrid y el entrenador ha decidido que cuenta con él para la próxima campaña, y el club valenciano sigue con las renovaciones para mantener a sus jugadores más importantes.