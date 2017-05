El Barça Lassa derrota al Palma y pasa de ronda

Google Plus

El Barça Lassa se ha impuesto por 5 a 1 al Palma y ha pasado de ronda de los Playoffs. En un partido muy intenso, las figuras de Ferrao y Dyego han brillado para los azulgranas, mientras que Vadillo se despide del fútbol sala con un sabor amargo.

En el primer minuto el Palma ya demostraba que no venía al Palau Blaugrana de paseo. Ellos querían forzar el tercer partido y buscaban sorprender al Barça con el portero jugador. Finalmente, no les funcionó la jugada y no lo intentaron más en toda la primera mitad.

Ferrao y Aicardo tuvieron las primeras aproximaciones azulgranas con disparos lejanos, pero la primera clara del partido la tuvo Fávero, que buscaba sorprender a Paco Sedano con un lanzamiento des de su propio campo.

Mucha intesidad

Los dos equipos estaban bien plantados en el campo y la intensidad reinaba en el encuentro. Defensivamente ningún conjunto quería cometer errores, cosa que hacía que el peligro para sendos equipos llegara a raíz de disparos lejanos.

Adolfo y chicho lo intentaraban des de lejos, pero la primera gran ocasión para los azulgranas llegaría en el minuto 6 por mediación de Joao. Barrón desbarató un buen cabezazo del brasileño, que a punto estaba de inaugurar el marcador.

Pese a que la posesión estaba igualada, eran los pupilos de Andreu Plaza los que buscaban la portería contraria, gracias a una gran presión a toda la pista que incomodaba al Palma. Aicardo y Ferrao lo intentaron con dos voleas des de fuera del área. Precisamente fue el pichichi del equipo el que abrió la lata. Remató a portería vacía un pase al segundo palo desatando la alegría en el Palau.

En el minuto 12, Palma cometió su quinta falta, cosa que hizo que los de Juanito bajaran una marcha por el miedo de cometer la sexta. Dyego estuvo a punto de volver a anotar para el Barça con un disparo razó que pasó fregando el palo de la portería defendida por Barrón.

Por parte de los visitantes, fue Paradysnki el que tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero Paco Sedano rechazó de maravilla el mano a mano con el killer del Palma. Y a falta de un minuto llegó el mazazo para los mallorquines. Se cometió la sexta falta y Dyego transformó el lanzamiento des de los diez metros.

La polémica llegó una vez había sonado la bozina señalando el final de la primera mitad, cuando Fávero llegó a destiempo en la última jugada y embistió a Adolfo, provocando una pequeña tangana en el césped del Palau Blaugrana.

La segunda mitad empezó con la misma intensidad que la primera. Mucho respeto de los dos equipos entre ellos, sin dominador claro del balón y con una defensa muy bien plantada sobre la pista. En el 25 llegó el gol del Palma. Joselito chutó una falta y tras un error de Sedano el balón entró dentro de la portería.

Con el tanto visitante, el miedo se metió en el cuerpo de los azulgranas y los de Juanito apretaron. Pese a su error, Paco Sedano estuvo inmenso dentro de la portería y paró un buen disparo de Joselito, además de dos disparos de Fávero.

Dyego salvó a los azulgranas

Y cuando peor estaba el Barça, Dyego anotó el tercero para los azulgranas, después de meter el balón por la mismísima escuedra al combinar una buena jugada. A partir del gol, el partido se rompió y las ocasiones empezaron a venir por parte de los dos conjuntos. Éder estuvo a punto para los visitantes, mientras que Rafa López envió un balón a la madera.

A falta de cinco minutos, el Palma decidió salir con portero jugador, y tuvo dos ocasiones consecutivas que desbarató Sedano. Rojas lo intentó por partida doble, pero la defensa evitó el gol pese al buen juego de cinco de Palma.

Finalmente, Aicardo y Sergio Lozano volvieron a marcar después de sus lesiones aprovechando el portero jugador, haciendo el 5 a 1 definitivo.