Gesta ferrolana: O Parrulo es de Primera

O Parrulo Ferrol es nuevo equipo de Primera División tras vencer en el tercer y definitivo partido de la eliminatoria final por el ascenso a Elche por 0 goles a 2. Los gallegos plantearon un partido incluso mejor que el del día anterior, pero con la misma filosofía, y le salió redondo. Los ilicitanos se dieron una y otra vez contra la pared y acabaron agotados.

Efectividad máxima de O Parrulo

El guión en el inicio de partido iba a ser muy parecido al del día anterior, aunque con una variante: O Parrulo no se iba a dejar sorprender como en el partido anterior. Y eso que Elche comenzó muy impetuoso, con un buen ritmo y muy metido buscando la portería rival, pero le fue imposible romper el sistema defensivo de Diego Ríos. Jesús García tuvo el primer acercamiento con un tiro que pegó en la espalda de Miguel y salió cerca del palo, y Óscar Ruiz también lo intentó con dos disparos que salieron fuera. La diferencia fue que los ferrolanos la que llegaron, la enchufaron. Contragolpe vertiginoso y Zala que remata en el segundo palo el primer tanto del partido. La sacó Rafa con la mano, pero el colegiado indicó que el balón ya estaba dentro por lo que los visitantes se adelantaban.

Tras el gol la visita tenía muy claro que su misión era aguantar, pero se encontró con un inconveniente. Al minuto siguiente Illi despeja una jugada de peligro y el balón pega en la mano de Rubi dentro del área, a lo que el colegiado indicó penalti. Podía ser el golpe de moral que necesitaban los de Jordi Durán, pero el técnico visitante estuvo más listo. Cambió a Illi para sacar a Choto bajo palos y el guardameta, de gran envergadura, le paró el trallazo raso a Juanito. No se lo podía creer el Esperanza Lag, que veía como su equipo se la seguía pegando contra un auténtico muro.

A pesar del mazazo los locales intentaron abrir el campo y hacer daño a la defensa, pero ni con pívot ni sin pívot, no parecía posible meter un gol a los de negro. Y para más ‘inri’ iba a llegar el segundo. Pérdida de Adrián en campo propio ante Isma y este se la entrega a Miguel para que según venía de tacón coloque el 0-2 en el marcador. Dos llegadas, dos goles de Parrulo. Con esto a Elche no le quedaba otra que sacar la raza y la calidad individual para crear ocasiones, pero cuando las tuvo se topó con Illi. Cristian Rubio lo intentó con varias voleas, también Kiwi con un latigazo que salvaba el guardameta visitante, y sin duda la más clara fue para Óscar Ruiz en un rechace que mandó arriba. Los visitantes pudieron aumentar la ventaja por medio de Zala en otro rechace, pero el 0-2 era premio más que suculento para irse con tranquilidad al vestuario.

Elche no pudo con el muro

A Elche le quedaba una dura tarea por delante, pero a pesar de sus intentos poco cambió el partido. Los ilicitanos intentaban sacar rápido para pillar desprevenido a su rival y por el contrario este no solo neutralizaba la jugada sino que encontraba el hueco para formar la contra. Illi siguió a un gran nivel para salvar todo lo que cayó sobre su portería, entre ello dos disparos de Kiwi, y una doble parada a bocajarro delante del 21 franjiverde que no se lo podía creer. Los locales arriesgaban cada vez más y eso dejaba a Parrulo la posibilidad de matar el partido, pero bajo los palos estaba Rafa que sostuvo a los suyos con grandes paradas. Tapó ante Miguel un uno para uno, sacó por arriba dos a Zala, y desbarató otro uno contra uno más ante el 23 visitante.

La tensión envolvía al partido, el Esperanza Lag se iba apagando viendo como su equipo solo encontraba la solución en disparos desde lejos al limbo, y los de Ferrol que cada vez veían más cerca la victoria. No le quedó de otra a Durán que volver a apostar por el portero jugador y esta vez con mucha más movilidad, pero el muro no se movió ni un milímetro. No encontró Elche ni un atisbo de esperanza y es más, el palo le privó de ello a un Kiwi desconsolado a 21 segundos de la conclusión. El bocinazo final dio paso a la alegría de Parrulo, que se ha merecido el ascenso por el gran trabajo realizado, y al llanto de otros que ven como de nuevo el playoff les priva del ascenso. Diego Ríos y los suyos son de Primera catorce años después.