¿Qué ha pasado en la LNFS? Resumen 26 de mayo

Rescia se marcha de Catgas Santa Coloma | Foto: LNFS

Maxi Rescia no continuará en Catgas Santa Coloma

Parecía complicado que el argentino Maxi Rescia continuara en el Catgas Energía y la noticia por fin ha saltado. Tras una magnífica temporada, donde ha sido el segundo máximo goleador del conjunto catalán con 15 tantos, el ex de Pescara y campeón del mundo con su selección dice adiós. Pero no es el único, ya que el baile de jugadores continúa en Santa Coloma. Los canteranos Eric Pérez (que se marcha al Real Betis) y Javi Rangel también deciden no continuar seguramente por la falta de oportunidades para consagrarse en el equipo. Para compensar la plantilla la entidad ha comunicado la decisión de incorporar al primer equipo a los jóvenes del filial David Álvarez, Mario López y Abraham García. Los tres tendrán posibilidad de competir por debutar en la máxima categoría, lo mismo que el nuevo flamante fichaje Pol Pacheco, procedente de la Lazio. El ex del Barcelona B y Peñíscola se marchó a Italia para poder crecer como futbolista y ahora a sus 23 años regresa con muchas ganas y un contrato de 3 años con Catgas.

Pol Pacheco se incorpora a Catgas | Foto: Catgas Energía

Raya regresa a Movistar Inter

José Antonio Fernández ‘Raya’ ha finalizado su contrato de cesión con Peñíscola Rehabmedic y regresará a su club de origen, Inter Movistar. El cordobés solo ha podido disputar 4 encuentros en esta temporada y no ha calado como deseaba en el equipo castellonense, por lo que vuelve a sus orígenes.

Trípodi renueva su contrato con Levante

Lucas Trípodi seguirá vistiendo la camiseta del Levante durante una temporada más. El club granota ha llegado a un acuerdo con Palma Futsal, para que el argentino siga en sus filas donde ha realizado un gran año. Once tantos le han acreditado como uno de los baluartes para lograr la salvación, y además ha mostrado su total agradecimiento a una directiva que quiere seguir confiando en su calidad y descaro con tan solo 22 años.

Molina se despide y Sergio González llega a Ribera Navarra

El guardameta Juan Bosco Molina se ha despedido de Aspil Vidal y de la afición en una intensa rueda de prensa con muchas emociones. El aragonés llevaba en Tudela desde la temporada 2011-2012, y su rendimiento siempre ha sido espectacular con actuaciones que le han hecho ganarse el reconocimiento de toda la liga. Lo propio intentará hacer Sergio González, que se incorpora a Ribera Navarra desde este mismo verano. El pívot, propiedad del Barcelona y que ha estado jugando con el filial en Segunda División, ha marcado 22 goles y se ha quedado a tan solo 2 de ser el máximo goleador de la categoría por lo que en Navarra podrán disfrutar de él al menos una temporada en calidad de cedido.

Álex Verdejo acaba su etapa en Peñíscola

Álex Verdejo se convierte en otra de las bajas para esta campaña de Peñíscola Rehabmedic. El ala sufrió una inoportuna lesión a principio de temporada que le dejó fuera casi toda la primera vuelta, y en su regreso tan solo ha podido disfrutar de cuatro partidos. El club agradece toda su aportación al ex de Zaragoza.

El segundo partido de la semifinal entre el Barça y ElPozo cambia de fecha

El encuentro estaba previsto para este próximo lunes en el Palau Blaugrana, pero la liga y los clubes han acordado retrasar hasta el miércoles, a partir de las 21:15 horas, el segundo partido. Si fuera necesario un tercer duelo se jugaría el sábado 3 de junio a las 13:15 horas, mismo horario que el choque de mañana en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Buitre renueva con Segovia Futsal

Segovia, flamante nuevo equipo de Primera División, tras su ascenso directo esta temporada apuntala su proyecto gracias a la renovación de su goleador Álvaro Barrera, apodado ‘Buitre’. El rendimiento del pívot natural de Móstoles ha sido intachable desde su llegada en la campaña 2014/2015 y en esta última ha sido el autor de 11 goles, algunos de mucha importancia y valor.

Buitre jugará en primera con Segovia Futsal | Foto: LNFS

Óscar García sigue al frente del proyecto de Iberia Toscal

Óscar García Poveda seguirá siendo el entrenador del Tenerife Iberia Toscal al menos por otra temporada más. El técnico ilicitano ha firmado un gran año con los tinerfeños en su regreso a Segunda División catorce años después. Ha dejado al equipo duodécimo con 23 puntos, muy lejos de la última posición de descenso y ha logrado que su plantilla se haga muy fuerte en casa. Además ha sabido explotar el talento de sus estrellas como Joseba o Adrián Castro que han superado la cifra de 20 goles en su estreno en la categoría. Méritos más que de sobra para renovar su contrato.

Juan Zardoya no seguirá en el Real Betis

El guardameta Juan Zardoya Cisneros ha decidido no seguir en la disciplina del Real Betis Futsal a partir de la próxima temporada. El tudelano tan solo ha podido disputar 5 encuentros esta temporada y no ha conseguido ser importante para los verdiblancos. Zardoya se marchó de Ribera Navarra en 2015 en busca de oportunidades, en 2016 firmó por Zamora, donde no pudo seguir ya que los rojillos decidieron no seguir compitiendo en Segunda División, y en enero del año pasado fichó por el Betis donde ha estado hasta el momento. El meta buscará nuevo club. Por su parte los verdiblancos han confirmado la llegada de Eric Pérez, procedente de Catgas Santa Coloma.

Rivas renueva a Samu Carrillo

El Rivas Futsal comienza a apuntalar su plantilla de cara al año que viene y hoy ha hecho oficial la renovación de Samu Carrillo durante al menos una temporada más. El ala madrileño ha sido uno de los goleadores este año en el conjunto blanco con 13 goles, lleva desde la temporada 2014/2015 en el club y ha sido clave tanto en el ascenso a Segunda como en la permanencia.

Dos renovaciones y dos bajas en Valdepeñas

El Futbol sala Valdepeñas sigue confirmando altas y bajas en su plantilla y en estos días ha dado dos de cal y dos de arena. El guardameta Gonzalo Ramos y el veterano cierre Enrique Sedano Antolín ‘Kikillo’ son las dos piezas que dicen adiós al club de Ciudad Real. Kikillo ha sido una pieza clave en el ascenso a Segunda División de los vinateros, pero su avanzada edad y su temporada irregular de lesiones le han obligado a confirmar su marcha. Por su parte Gonzalo ha firmado una gran campaña y parece que podría recalar en algún club de Primera, y volver a la máxima categoría tras su paso por Peñíscola. Las buenas noticias llegan de parte del canterano Juanan y del ganador del Balón de Oro de Castilla-La Mancha, Dani Santos. La perla azulona firma por otro año y espera tener más minutos que esta temporada. Por su parte Santos ha mantenido a su equipo en la pugna por obtener el ascenso durante muchos partidos, con 13 goles, y quiere seguir con su contribución a Valdepeñas.