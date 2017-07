Google Plus

El quinteto ideal de la LNFS 2016/2017 - Fuente: Vavel

Una vez acabada la temporada con la proclamación de Movistar Inter como campeón de Liga, los usuarios de Vavel Fútbol Sala han escogido a los jugadores más determinantes con sus votos a través de Twitter.

Portero - Asier (Magna Gurpea)

El guardameta navarro ha cuajado su mejor temporada desde que ascendió al primer equipo. La temporada pasada alternó en portería con Raúl Jiménez, sin embargo, este año no ha dado oportunidad a su compañero y lo ha jugado prácticamente todo. Con solo 24 años ha sido uno de los jugadores más determinantes del cuadro entrenado por Arregui. Así pues, los navarros han sido el sexto equipo menos goleado con 73 goles en 30 partidos durante la fase regular.

Su rendimiento fue superior incluso en la Copa de España y durante los play-off. Fue el héroe de la eliminatoria contra el FC Barcelona, deteniendo dos penaltis, y desesperó a los hombres de ElPozo en semis con una actuación soberbia. Agilidad, elasticidad y hambre para seguir creciendo en uno de los equipos punteros de la Liga.

Cierre - Ortiz (Movistar Inter)

El capitán de los de Torrejón ha demostrado que aún tiene cuerda para rato. Tras un inicio de temporada dubitativo, ha demostrado porqué lleva el brazalete del equipo más laureado de España. La experiencia es un grado y con Ortiz se lleva a la máxima expresión: garra y entrega en la pista, seguridad y rigor táctico, sumado a una más que notable aportación ofensiva. Sin la explosividad que le llevó a ser el mejor cierre de la temporada 2013/2014, ha ganado en posicionamiento defensivo para erigirse en el pilar de Movistar Inter.

Ortiz y Ricardinho, una sociedad demoledora | Fuente: Movistar Inter

Alas - Ricardinho (Movistar Inter) y Miguelín (ElPozo)

El alma de ambos equipos. Tanto Ricardinho como Miguelín son una referencia absoluta dentro y fuera de la pista. Ó Mágico sigue empeñado en demostrar por qué es el mejor jugador de fútbol sala actual. Capaz de cambiar el rumbo de un partido, de una eliminatoria, de una Liga. El portugués es puro futsal: velocidad, agilidad y regates imposibles con unos tobillos que se doblan para quebrar las cinturas de los rivales. El portugués ha sido la figura más destacada, una vez más, de Movistar Inter y se ha erigido en el máximo goleador del equipo con 29 tantos en Liga.

Miguelín, referencia de ElPozo | Fuente: Vavel

El balear, por su parte, ha sido un ejemplo de superación tras acortar plazos de la grave lesión sufrida con España para ayudar a su equipo en la Copa de España. No rindió a su máximo nivel pero fue cogiendo ritmo para acabar siendo el más destacado junto con Álex. Sus cambios de ritmo y el potente disparo con ambas piernas son sus señas de identidad. Unas señas con las que la LNFS sigue disfrutando temporada tras temporada.

Pívot - Ferrao (FC Barcelona)

Si hubiera un premio a la regularidad sería sin duda para Ferrao. El pívot de Chapeco ha sido la referencia absoluta de un equipo que atravesaba por una temporada de reconversión. En Barcelona han disfrutado de sus movimientos elegantes pero letales y el resto de equipos han sufrido sus 37 tantos, que le han servido para ser el máximo goleador de la temporada. Con un corte muy parecido a Fernandao, es el jugador ideal para la salida 3-1 que tanto ha utilizado Andreu Plaza este año. Su gran corpulencia le sirve para retener el cuero como nadie y su velocidad y visión de juego para descargar a los alas que se suman al ataque o para girarse a portería. Un jugador letal.

Entrenador - Imanol Arregui (Magna Gurpea)

El técnico navarro se ha ganado la simpatía de todos los seguidores del fútbol sala español con su atrevimiento y valentía. Fiel a unas ideas que no traiciona por adverso que sea el marcador y por complicado que sea el rival. La Copa de España le doctoró como uno de los mejores técnicos del panorama nacional después de jugar con portero-jugador ante el FC Barcelona y ElPozo Murcia.

Imanol Arregui, mejor entrenador de la temporada | Fuente: LNFS

Además, ha sabido gestionar una plantilla corta que se ha visto mermada continuamente por las lesiones para aupar al equipo a la cuarta posición de la tabla y llevar a Navarra a una semifinales de play-off y a una final de Copa.

Jugador revelación - Pito (ElPozo Murcia)

El jugador brasileño no lo ha tenido fácil, pues competía ante el canterano Fernando y los pívots Bingyoba y Mauricinho. Pese a ello, se ha ganado el derecho a ser el jugador revelación para los seguidores de Vavel Fútbol Sala. Llegó a ElPozo después de rendir a un gran nivel en el Carlos Barbosa brasileño. Acabó la temporada 2015/2016 como el segundo máximo goleador y fue designado mejor pívot del campeonato. En España ha cumplido con las altas expectativas depositadas en él. Pese a empezar como suplente en la mayoría de partidos, ha sido un jugador fundamental en las rotaciones de Duda. Su altura no lo impide ser rápido y descarado en el 1 vs 1, en los que suele salir vencedor por su gran técnica y agilidad en la toma de decisiones. 24 goles y 17 asistencias en 34 partidos.

MVP - Ricardinho (Movistar Inter)

Designado un año más mejor jugador del mundo por la revista Futsal Planter, el astro portugués se ha vaciado esta temporada para guiar a Movistar Inter hacia un año de récord. Un triplete en el que ha tenido un alto grado de culpa con 40 goles y 4 asistencias. Más allá de los números, Ricardinho es un jugador diferente a los demás. Imparable encarando, con descaro y una habilidad para el regate al alcance de muy pocos. Imaginativo y con un disparo temible pero con un carisma y un respeto hacia el deporte y el contrario que le hace ser uno de los más queridos por todos los amantes del fútbol sala.