¿Qué ha pasado en la LNFS? Resumen del 29 de junio

Solano vistiendo la elástica del Jaen FS durante la final de Supercopa ante Movistar Inter | Foto: SBS Sport

En VAVEL repasamos todo lo que ha dado de sí este jueves para los equipos de Primera y Segunda División de la LNFS.

El Jaén FS y Solano separan sus caminos

Ya es oficial. El conjunto jienense y uno de los mejores jugadores de esta pasada temporada, Francisco Solano, han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que los vinculaba. El pívot, que esta temporada 2016/2017 ha demostrado un momento de forma espectacular marcando 19 goles en 29 partidos, se ganó la convocatoria de José Venancio para el Preeuropeo disputado en Polonia y se irguió como una de las figuras clave para que el Jaén consiguiese un meritorio cuarto puesto en liga, aunque posteriormente Magna Gurpea acabó con las aspiraciones de los de la Salobreja.

De esta forma, queda libre uno de los mejores jugadores del panorama español que seguro será tanteado en las próximas semanas por grandes equipos del continente europeo.

Pedro y ASPIL-VIDAL Ribera Navarra seguirán unidos al menos una temporada más

El jugador valenciano protege el balón ante Fernández durante un choque liguero | Foto: LNFS

El pívot valenciano ha firmado esta misma mañana la renovación por una temporada más con el conjunto navarro, y con esta, serán tres las que habrá pasado el jugador en Tudela. Con esta noticia, el Ribera Navarra pretende seguir formando un bloque competitivo de cara a la temporada que viene, con el objetivo de situarse arriba en la tabla para entrar en la Copa de España y el play off. Declara estar muy satisfecho y que “al equipo le dolió no entrar por pocos puntos en esos puestos, pero cada uno sacamos lo mejor de nosotros mismos y así lo demostramos en la segunda vuelta donde, de nuevo, a punto estuvimos de conseguir entrar en play off. Pero no nos llegó la gasolina.” También ha confirmado que el acuerdo entre jugador y club ha sido muy rápido ya que ambas partes querían seguir vinculadas.

En la Segunda División: El UMA Antequera se refuerza con Dani Ramos

Daniel Ramos Pérez se ha convertido hoy en nuevo jugador del equipo universitario dirigido por Manuel Luiggi “Moli”. El ala-cierre ha llegado a un acuerdo con el conjunto andaluz para unirse a las filas de un equipo que tiene aspiraciones de ascender en esta próxima temporada a la Primera División de la LNFS. Ramos, ceutí de 22 años, proviene del Peligros FS de Granada que milita en Segunda División B, y declara que “sin duda es un salto de categoría. Se trata de una Liga con mucha más exigencia y calidad que la Segunda B, con bastante más nivel en todos los equipos de la categoría y con presencia de jugadores con experiencia y contrastados. Por eso mismo lo afronto con mucha ilusión y con ganas de poder aportar trabajo, que es lo principal”.