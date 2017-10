Inter y Barça se estrenan de dulce en la UEFA Futsal Cup

Google Plus

Elisandro, Gadeia y Ricardinho celebran uno de los tantos ante el Braga | Foto: @InterMovistar

Movistar Inter y Barcelona Lassa han abierto el telón de la UEFA Futsal Cup 2017-2018 con claras victorias, en esta primera jornada de la Ronda Principal. Los de Velasco mostraron una gran imagen, aunque no han logrado ponerse en cabeza en su grupo ya que el Dina Moscú ganó por mayor diferencia. Por su parte para los culés no pudo darse mejor la jornada, ya que además de ser muy superiores y golear en su encuentro, el Luparense no fue capaz de pasar del empate en el otro duelo.

Un campeón muy serio

Movistar Inter arrancaba la defensa del título ante el subcampeón portugués, el Braga/AAUM. El equipo de Jesús Velasco quería demostrar por qué es uno de los favoritos para revalidar el título y aunque no se explayó en exceso sí que dio la sensación de un combinado sobrio y que sabe de su responsabilidad.

Quinteto de gala con el que arrancó Inter el encuentro formado por Jesús Herrero, Ortiz, Ricardinho, Rafael y Taffy. Y es que en los primeros minutos el choque estuvo igualado con ambos conjuntos intentando asentarse en la pista. El ímpetu del Braga obligó a Herrero a desbaratar dos buenas ocasiones en los primeros minutos, aunque enseguida Bebé avisó a Vasco Ribeiro de la que se le venía sobre su portería. De hecho fue a los seis minutos cuando Ricardinho le superó con una vaselina y colocó el 1-0.

Con el tanto los madrileños jugaron con mucha más comodidad y poco a poco se fueron haciendo dueños del encuentro. Tanto fue así que pasado el ecuador del primer tiempo Ortiz se sacó un zapatazo a la escuadra para anotar el segundo. Los de Tavares ya no podían parar al campeón y solo pudo ver como su guardameta les salvaba de un peor resultado al descanso.

Pola intenta zafarse de un rival | Foto: @InterMovistar

Tras el paso por vestuarios los dos equipos reordenaron ideas y salieron de nuevo muy parejos en los primeros minutos. Ribeiro se encomendaba a la madera en una media vuelta de Elisandro, mientras que en el otro área, Jesús Herrero veía pasar dos disparos muy cerca de su portería, tanto que uno de ellos pegó en el palo. Hasta que en el minuto 29 la desgracia se topó con Movistar y Pola en un córner se hizo en su propia portería el 2-1.

Los de Torrejón se estaban desconectando del choque y le ayudó que a diez minutos del final, Uesler fuera expulsado tras cortar un mano a mano de Taffy. Los portugueses no pudieron aguantar la inferioridad y de ello se aprovechó Solano para poner el 3-1. Encuentro más que encarrilado y que terminó de definir Gadeia con el definitivo 4-1 a tres minutos del final.

Inter se coloca segundo en el grupo B con sus primeros tres puntos, por detrás del Dina Moscú que se deshizo del anfitrión, el Maribor, por 2-5. Precisamente los rusos son el próximo rival de la máquina verde a partir de las 17:30 horas de esta tarde.

El Barcelona arrolló al campeón húngaro

El FC Barcelona Lassa demostró que es tan aspirante a esta UEFA Futsal Cup como el propio Movistar Inter y para muestra un botón, debut con victoria por 7-0 ante Gyor húngaro. El conjunto catalán dominó de principio a fin y fue en la segunda parte cuando pudo abrir más la brecha con el cansancio y la intentona de remontar de su rival. Un buen Tóth bajo palos evitó que el resultado fuera aun mayor.

El equipo de Andreu Plaza no se arrugó en el inicio de encuentro y rápidamente se hizo con el control total del mismo. Los húngaros intentaban seguir el ritmo que marcaban los azulgrana, pero llegaba un momento que les resultaba imposible y eso provocaba llegadas de su rival a la meta de Gyula Tóth. Avisaba Ferrao con una media vuelta que se marchaba muy alta y era Dyego el primero en disparar a la manos del veterano guardameta. El que finalmente acertó fue Adolfo que aprovechando un gran pase de Esquerdinha al segundo palo hacía el 1-0.

Mismo guión con el resultado a favor, más allá de alguna llegada del Gyor que desbarató sin mayores consecuencias Juanjo, titular en el día de ayer. Cuando parecía indicar que la diferencia sería mínima en el entre tiempo, una fantástica pared entre Ferrao y Dyego supuso que el 7 culé estableciera el 2-0 en el marcador. Un gol muy doloroso para el combinado húngaro y que anuló las pocas opciones que podía tener.

Dyego dispara hacia la meta de Tóth | Foto: @FCBFutbolSala

Además no le benefició que en la segunda parte el Barcelona no se relajara y saliera a sentenciar el partido cuanto antes. Esquerdinha inició el camino con un latigazo a la escuadra, aprovechando un rechace de la defensa. Y de los goles más bonitos fue el cuarto de Ferrao, remachando un gran desborde por banda de Joao Batista. Grandes minutos del número 6 blaugrana, que ya en los últimos minutos llevó la batuta del equipo para aumentar la ventaja.

A falta de tres minutos para la conclusión Leo Santana salvaba la salida del meta suplente, Alasztics, para hacer la manita. Poco después Fábio Aguiar se metía en su propia portería un duro disparo de Adolfo y para terminar, de nuevo Leo Santana convertía lo que Joselito en una jugada individual espectacular no pudo remachar.

Esperanzador inicio para un Barcelona Lassa al que además le benefició el empate a dos del Luparense italiano (anfitrión) y el Era-Pack Chrudim de la República Checa. Este último será el rival de los culés en el día de hoy a partir de las 18:00 horas.